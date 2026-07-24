Những ca sĩ bị bỏ lại

Trong khi các ca sĩ biết sáng tác, sản xuất âm nhạc luôn được săn đón, một số anh trai khác chưa thật sự bứt phá bị "bỏ lại" và được lựa chọn đội cuối cùng.

Tinh hà “say hi” là mùa thứ 3 của chương trình Anh trai “say hi” với nhiều thay đổi về tên gọi, quy mô và dàn nghệ sĩ. Ở mùa mới, 24 anh trai tham gia chương trình gồm cả những gương mặt từng xuất hiện trong hai mùa trước và các nghệ sĩ lần đầu góp mặt.

Điểm khác biệt lớn của Tinh hà “say hi” so với nhiều chương trình khác nằm ở âm nhạc. Toàn bộ ca khúc được sử dụng trong chương trình đều là sáng tác mới. Vì vậy, những nghệ sĩ có khả năng sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc trở thành lực lượng quan trọng trong suốt quá trình chương trình diễn ra.

Trong cơ chế lựa chọn thành viên, các nghệ sĩ có thế mạnh về sáng tác và sản xuất được nhiều đội trưởng ưu tiên. Ngược lại, một số gương mặt rơi vào tình thế được lựa chọn sau cùng.

Quang Hùng MasterD, Dương Domic tiếp tục được ưu ái

Tại Livestage 2 vừa lên sóng, 6 đội trưởng được xác định thông qua hai cơ chế. Trong đó, Dương Domic là đội trưởng có team giành điểm số cao nhất ở Livestage 1 nên tiếp tục đảm đương vị trí này. Pháp Kiều có điểm bình chọn cá nhân cao nhất và Quang Hùng MasterD giành quyền dẫn dắt đội dựa trên kết quả phần trình diễn kết hợp với hội thao.

Ba vị trí đội trưởng còn lại được quyết định thông qua bình chọn của các anh trai trong chương trình. Wren Evans giành 13% phiếu bầu là cái tên được gọi đầu tiên. Tiếp đó, Captain Boy và Kim Long lần lượt được lựa chọn.

Quang Hùng MasterD đã chứng tỏ tài năng khi tạo ra nhiều bản hit ở mùa 1. Ảnh: NSX.

Trở lại tập 1, 8 anh trai được đề cử cho vị trí đội trưởng của Livestage 1 gồm Wean Lê, Wren Evans, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Song Luân, CoolKid, buitruonglinh và HURRYKNG. Ngoài Song Luân là anh trai lớn tuổi nhất, tất cả nghệ sĩ còn lại đều có thế mạnh sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Đặc biệt, Wren Evans chưa từng tham gia Anh trai “say hi” nhưng đã chứng tỏ kỹ năng sản xuất thông qua nhiều bản hit như Thích em hơi nhiều, Từng quen, Thu đợi… Trong khi đó, Quang Hùng MasterD hay Dương Domic nổi tiếng từ Anh trai “say hi” mùa 1 sau đó tiếp tục có những bài hát được khán giả yêu thích.

Việc họ tiếp tục được bầu chọn làm đội trưởng cho Livestage 2 chứng tỏ tầm quan trọng của việc biết sáng tác trong “vũ trụ” say hi.

Wren Evans đã làm đội trưởng ở Livestage 1 của Tinh hà "say hi" và tiếp tục nhận được số phiếu bầu lớn để dẫn dắt đội trong Livstage 2. Ảnh: NSX.

Với việc đặt trọng tâm vào các sáng tác mới và đề cao vai trò của những nghệ sĩ có năng lực sản xuất âm nhạc, Tinh hà “say hi” đang cho thấy sự khác biệt đáng kể của chương trình này so với những cuộc đấu âm nhạc khác.

Cùng với đó, cơ chế lập đội phức tạp hơn khiến cuộc chơi không chỉ phụ thuộc vào năng lực biểu diễn mà còn nằm ở khả năng lựa chọn, thuyết phục và xây dựng chiến lược của từng đội trưởng.

Cuộc đấu khốc liệt

Cơ chế lập đội ở Livestage 2 cũng được đẩy lên mức cạnh tranh cao hơn. Khi một anh trai cùng lúc nhận được lời mời từ nhiều đội trưởng, hai người bấm chuông nhanh nhất sẽ bước vào vòng “chạy bộ” để trực tiếp thuyết phục thành viên gia nhập đội của mình.

Trong khi đó, những anh trai từ chối lời mời hoặc không được đội trưởng nào lựa chọn sẽ phải đến nơi gọi là "miền đất hứa". Cơ chế mới tạo ra những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các đội trưởng, đồng thời mang đến nhiều tình huống hài hước trong quá trình giành thành viên.

JSol là anh trai đầu tiên phải đến miền đất hứa vì không được đội trưởng nào bấm chọn. Sau đó, lần lượt đến Xuân Định KY và Dillan.

JSol không phải nghệ sĩ hoàn toàn xa lạ với công việc sáng tác. Anh từng tham gia viết nhạc cho một số sản phẩm cá nhân. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh với những gương mặt có thế mạnh sản xuất và sáng tác nổi bật, lợi thế này chưa đủ giúp nam ca sĩ trở thành lựa chọn ưu tiên của các đội trưởng.

Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình sáng, khả năng trình diễn và giọng hát ổn. Anh cũng là gương mặt có lợi thế truyền thông với lượng người hâm mộ riêng. Dillan có xuất phát điểm tương tự. Sau mùa thứ hai, nam ca sĩ tích lũy được lượng người hâm mộ đáng kể. Anh từng được đào tạo tại Hàn Quốc nên có kỹ năng tương đối đồng đều.

Tuy nhiên, tại Livestage 2, Dillan vẫn phải bước vào miền đất hứa. Đáng chú ý, ở lượt chọn thành viên cuối cùng của các đội trưởng, anh phải lần lượt chứng kiến các đồng nghiệp được gọi tên. Dillan là người cuối cùng được lựa chọn. Khoảnh khắc đó, nam ca sĩ không giấu được sự buồn bã và thừa nhận bản thân chạnh lòng.

Ba ca sĩ ở miền đất hứa vì không đội trưởng nào bấm chọn. Ảnh: NSX.

Lý giải việc không được gọi tên sớm, Dillan cho rằng anh chưa thể hiện đủ rõ thế mạnh của bản thân với các đội trưởng. Đây cũng là điểm mấu chốt trong cuộc chơi của Tinh hà “say hi”. Giữa một dàn nghệ sĩ có năng lực tương đối đồng đều, việc sở hữu kỹ năng tốt chưa chắc đủ để trở thành lựa chọn đầu tiên.

Thực tế, vẫn có những anh trai không nổi bật về sáng tác hay sản xuất nhưng được ưu tiên nhờ thế mạnh khác. CONGB và Cody Nam Võ là hai ví dụ. Cody Nam Võ sở hữu khả năng vũ đạo nổi bật, được xem là một trong những dancer hàng đầu của vũ trụ “say hi”. Trong khi đó, CONGB luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Vì thế, CONGB được tất cả 6 đội trưởng bấm chọn trong Livestage 2.

Điều này cho thấy tại các sân khấu của “say hi”, để được lựa chọn sớm, một nghệ sĩ cần tạo ra dấu ấn đủ rõ ràng. Đó có thể là khả năng sáng tác, sản xuất, trình diễn, vũ đạo hoặc đơn giản là một màu sắc riêng khiến người khác khó bỏ qua.

Khi mặt bằng chung ngày càng cao, việc “biết nhiều thứ” chưa chắc tạo ra lợi thế. Điều quan trọng hơn là mỗi anh trai phải chứng minh được mình thực sự nổi bật ở ít nhất một khía cạnh. Nếu không, ngay cả những nghệ sĩ có ngoại hình, kỹ năng và lượng người hâm mộ riêng vẫn có thể rơi vào nhóm được lựa chọn sau cùng.