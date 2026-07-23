Quân A.P và 'bạn gái' gây chú ý

Dưới hình ảnh mới của Quân A.P, Lê Khanh để lại bình luận khen ngợi. Trước đó, nam ca sĩ được cho là đăng ảnh cưới với bạn gái rồi nhanh chóng xóa bỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quân A.P đăng hình ảnh diện sơ mi trắng bảnh bao với bối cảnh Italy. Đáng nói, dưới hình ảnh, Lê Khanh bình luận: “Đẹp”. Sau đó, Quân A.P gửi lời cảm ơn. Đây là lần hiếm hoi cả 2 công khai tương tác trên mạng xã hội nên nhanh chóng nhận được sự chú ý. Bình luận của Lê Khanh nhận hơn 1.500 lượt yêu thích.

Trước đó, Quân A.P từng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh được cho là ảnh cưới của anh và Lê Khanh tại Italy. Trong ảnh, nam ca sĩ diện suit lịch lãm, trong khi Lê Khanh mặc váy cưới ren cúp ngực, xẻ cao, khoe vẻ gợi cảm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Quân A.P nhanh chóng xóa bức ảnh.

Lê Khanh và Quân A.P cùng đăng ảnh khi đi du lịch. Ảnh: @Lekhannh, @Quan.phamanh.

Cùng thời điểm, Lê Khanh đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Italy. “Siêu nắng nhưng được cái không nóng lắm, chắc về xuống 2 tone, nhưng mùa hè Italy vẫn là vibe khó tả”, cô viết.

Động thái của Lê Khanh khiến nhiều người cho rằng cô ngầm xác nhận việc cùng Quân A.P tới Italy chụp ảnh cưới. Dù vậy, cả hai chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

Tin đồn tình cảm giữa Quân A.P và Lê Khanh xuất hiện từ tháng 10/2024. Khi đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nam ca sĩ đã kết hôn, thậm chí có con chung với Lê Khanh. Quân A.P không xác nhận cũng không phủ nhận tin đồn.

Thời gian qua, cả hai nhiều lần để lộ những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ thân thiết. Hồi tháng 3, Quân A.P và Lê Khanh được phát hiện cùng du lịch Trung Quốc khi đăng tải những bức ảnh có bối cảnh tương đồng.

Đến tháng 4, họ cùng xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc. Đáng nói, khi đang biểu diễn, Quân A.P bất ngờ xuống hàng ghế khán giả và nắm tay Lê Khanh rồi có nhiều cử chỉ tình tứ với bạn gái. Anh hát, nhảy trước mặt Lê Khanh và thực hiện động tác “thả tim” hướng về phía cô. Ở phía dưới, Lê Khanh dùng điện thoại ghi lại màn trình diễn của Quân A.P.