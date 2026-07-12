Show có 24 ca sĩ Việt thay đổi

Điểm mới của Tinh hà "say hi" là sau livestage, các anh trai thẳng thắn nhận xét về tiết mục của đối thủ. Qua đó, họ có thể nhìn nhận về tác phẩm và khả năng của bản thân.

Tập 2 của Tinh hà "say hi" lên sóng tối 11/7 với 6 tiết mục của livestage 1. Năm nay, chương trình thu hình trong trường quay với khoảng 200 người xem.

Mỗi khán giả không chỉ theo dõi các tiết mục mà còn chấm điểm theo 2 hạng mục gồm bài hát và cá nhân. Đáng nói, mỗi người chỉ được bầu chọn một phiếu cho một nghệ sĩ trong mỗi tiết mục hoặc có thể bỏ phiếu trắng. Cách làm này được xem là nỗ lực hạn chế tình trạng dồn phiếu cho những gương mặt có lượng người hâm mộ áp đảo.

Song song với đó, chương trình vẫn duy trì cổng bình chọn trực tuyến. Thí sinh dẫn đầu bình chọn online sẽ có cơ hội được "cứu" nếu rơi vào nhóm bị loại trước thềm chung kết.

Tinh hà “say hi” thay đổi

Ngoài luật chơi thay đổi, cách dàn dựng sân khấu cũng khác hẳn so với 2 mùa trước. Thay vì hướng tới cảm giác bùng nổ của những tiếng reo hò không ngớt từ khán giả như 2 mùa trước, mỗi phần trình diễn của mùa này được đầu tư như một MV độc lập với bối cảnh, góc máy và ngôn ngữ hình ảnh chỉn chu.

Mở màn livestage là đội của Hurrykng cùng CONGB, Vương Bình và JSOL với Xoay vòng. Nhóm bước khỏi vùng an toàn khi thử sức với alternative rock và kể câu chuyện về vòng lặp trong tình yêu bằng sân khấu xoay liên tục. Tuy nhiên, việc xử lý giọng bằng autotune khá dày khiến màu giọng của các thành viên trở nên tương đồng, làm giảm cá tính và màu sắc riêng của mỗi người.

4 thành viên của team Coolkid thể hiện bản ballad 50 cuộc gọi nhỡ. Ảnh: NSX.

Tiếp đó, 50 cuộc gọi nhỡ của Quang Hùng MasterD, Coolkid, Cody Nam Võ và Jaysonlei chọn hướng đi an toàn hơn với một bản ballad giàu cảm xúc. Tiết mục ghi điểm nhờ bối cảnh đẹp như một thước phim, cùng phần hòa giọng mượt mà của 4 thành viên. Tuy nhiên, phần hình ảnh khá khó hiểu nên chưa thể truyền tải hết thông điệp của phần âm nhạc.

Cô đơn anh cũng vui của team Wean Lê cũng là một bản ballad nhưng không sa vào sự bi lụy mà khai thác những cung bậc cô đơn theo hướng tích cực, nhẹ nhàng và đủ sức gợi đồng cảm. Giai điệu của bài hát không quá mới mẻ, song cách xây dựng cảm xúc với những quãng lặng được tiết chế hợp lý trước khi đẩy lên cao trào giúp tiết mục giữ được sức hút xuyên suốt. Ngoài tạo bất ngờ bằng kỹ thuật hay hiệu ứng sân khấu, nhóm lựa chọn kể một câu chuyện gần gũi, để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc người xem.

Trong khi đó, đội của buitruonglinh mang đến Dancin' My Way, pha trộn disco với Afrobeat. Không gian quán bar được tái hiện để kể câu chuyện về 4 chàng trai với những góc nhìn khác nhau trong tình yêu. Ca khúc có tiết tấu bắt tai, giàu năng lượng và tạo được không khí sôi động, dù phần thông điệp chưa thực sự nổi bật so với phần trình diễn.

Một trong những tiết mục đáng chú ý nhất thuộc về Wren Evans cùng Captain Boy, Thể Thiên và Evan với IDNAT (I Don't Need A Translation). Đây là bản demo từng bị các đội trưởng khác bỏ qua. Chỉ đến khi tìm được hướng phát triển phù hợp, Wren Evans mới quyết định lựa chọn và cùng đồng đội gần như làm mới toàn bộ ca khúc.

Sản phẩm mang đậm dấu ấn âm nhạc US-UK hiện đại, từ cách xây dựng giai điệu đến lối xử lý câu hát quen thuộc của Wren Evans. Điệp khúc dễ nghe, cấu trúc bài hát có nhiều ý tưởng thú vị và cho thấy tư duy mới mẻ. Dẫu vậy, ca khúc vẫn thiếu một điểm bùng nổ đủ mạnh để tạo hiệu ứng cảm xúc, trong khi đoạn outro khá lạc lõng, có phần tách khỏi tổng thể.

Tiết mục của team Wren Evans mang màu sắc đặc trưng của nam ca sĩ này. Ảnh: NSX.

Khép lại livestage 1 là Bad Night của đội trưởng Dương Domic cùng Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải. Nhóm lựa chọn chất liệu synth-pop hiện đại, kết hợp phần trình diễn giàu năng lượng với hệ thống visual được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên một sân khấu mang đậm màu sắc trình diễn.

Ca khúc kể về hành trình vượt qua những giai đoạn tăm tối để đứng dậy sau những "đêm tồi tệ" của mỗi người. Không theo đuổi cấu trúc quá phức tạp, Bad Night được xây dựng theo hướng dễ nghe, dễ tiếp cận với phần điệp khúc bắt tai. Giai điệu nhanh, nhiều tiết tấu cùng nhịp xử lý dứt khoát giúp tiết mục duy trì không khí sôi động và trở thành cái kết trọn vẹn cho đêm thi đầu tiên. Tuy nhiên, phần câu từ, nội dung khá nhạt nhòa, chưa đủ ấn tượng.

Livestage đầu tiên cho thấy Tinh hà "say hi" đang đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm hơn là hiệu ứng sân khấu. Mỗi tiết mục giống một MV hoàn chỉnh, được đầu tư kỹ về hình ảnh và ý tưởng. Điều này giúp chương trình có diện mạo chỉn chu hơn.

Cuối cùng, Dương Domic là team giành điểm số cao nhất, trong khi Hurrykng xếp hạng thấp nhất sau vòng livestage 1.

Các anh trai không còn dè dặt

Bên cạnh những gương mặt đã có nhiều kinh nghiệm, livestage 1 cũng là cơ hội để các tân binh ghi dấu ấn. Những gương mặt mới như IVAN, Đặng Hồng Hải hay HYO... không bị lép vế trước các đồng nghiệp đã giàu kinh nghiệm. Họ đều tạo được điểm nhấn bằng kỹ năng biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Trong số đó, Đặng Hồng Hải là một trong những nhân tố nổi bật. Lợi thế nhiều năm được đào tạo tại Hàn Quốc giúp anh thể hiện những động tác vũ đạo chắc chắn, giàu năng lượng và có sức hút, góp phần tạo nên một trong những màn trình diễn sôi động nhất của đêm với Bad Night.

Một thay đổi đáng chú ý khác của Tinh hà "say hi" là các đội không còn giữ sự dè dặt khi đánh giá đối thủ. Sau khi 6 phần trình diễn hoàn tất, các anh trai được quyền đưa ra nhận xét trực tiếp về điểm mạnh lẫn hạn chế của những đội còn lại, từ đó, tạo nên nhiều màn trao đổi thẳng thắn, quyết liệt.

Team Dương Domic giành điểm số cao nhất sau livestage 1. Ảnh: NSX.

Sau livestage 1, Ali Hoàng Dương cho rằng Xoay Vòng của đội Hurrykng khá an toàn, đơn giản về dàn dựng, nhất là khi đặt cạnh mặt bằng chung các tiết mục còn lại.

Trong khi đó, buitruonglinh dành lời khen cho IDNAT (I Don't Need A Translation) vì ý tưởng mới lạ và định hướng âm nhạc mang đậm màu sắc quốc tế. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng dấu ấn cá nhân của Wren Evans xuất hiện quá đậm đặc, khiến bản sắc của Captain Boy, Thể Thiên và Evan chưa được thể hiện rõ trong tổng thể ca khúc.

Sau khi Captain Boy lên tiếng khẳng định cả 4 thành viên đều tham gia quá trình sản xuất, buitruonglinh tiếp tục giải thích quan điểm.

"Anh không biết quá trình sản xuất của cả đội. Nhưng với tư cách một người nghe, anh cảm thấy màu sắc âm nhạc của 3 thành viên còn lại chưa thực sự nổi bật. Điều đó không nằm ở phần viết của từng người, mà ở cách xử lý type beat", buitruonglinh chia sẻ.

Sau đó, Trấn Thành bênh vực Wren Evans và cho rằng một đội trưởng đủ giỏi để có thể sản xuất một bài thành thể thống nhất vẫn là cách hay so với việc 4 người phải có 4 cá tính khác nhau.

Ở phần trình diễn của team Dương Domic, sự tranh luận càng thêm căng thẳng. Nếu Coolkid nhận xét vibe bài hát chưa đủ gai góc thì Wren Evans lại bênh vực Dương Domic đã làm rất tốt với tiết mục này.