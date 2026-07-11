Cô gái 19 tuổi được Châu Tinh Trì nâng đỡ

Tuyết Dã là diễn viên tiếp theo được Châu Tinh Trì nâng đỡ sau 8 năm kể từ Lâm Duẫn. Cô gái 19 tuổi đang tham gia bộ phim "Đội bóng nữ Kungfu".

Tờ LTN đưa tin bộ phim Đội bóng nữ Kungfu của Châu Tinh Trì chính thức khởi chiếu tại Trung Quốc đại lục hôm nay (11/7) và nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé. Chỉ sau khoảng 2 giờ 30 phút công chiếu, doanh thu của phim vượt mốc 100 triệu NDT. Trước đó, lượng vé bán trước của tác phẩm cũng lập kỷ lục doanh thu mở bán mùa hè trong 3 năm trở lại đây.

Cùng ngày, đại diện của Châu Tinh Trì là Trần Chấn Vũ công bố gương mặt nữ diễn viên mới mang tên Tuyết Dã trên tài khoản Weibo. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Châu Tinh Trì lăng xê một "Tinh nữ lang" mới cho màn ảnh rộng.

Diễn viên trẻ Tuyết Dã được Châu Tinh Trì lựa chọn cho bộ phim mới. Ảnh: Weibo.

Theo hình ảnh quảng bá, Tuyết Dã năm nay 19 tuổi, sở hữu gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen, đôi mắt to cùng làn da trắng. Khác với hình mẫu "hot girl mạng" phổ biến những năm gần đây, nữ diễn viên được đánh giá có vẻ đẹp tự nhiên, dễ tạo dấu ấn riêng.

Trong Đội bóng nữ Kungfu, Tuyết Dã đảm nhận nhân vật cùng tên - một nữ cầu thủ bóng đá có kỹ thuật xuất sắc. Nhân vật này ít lời thoại, mang tính cách lạnh lùng nhưng nổi bật bởi ý chí mạnh mẽ và khả năng làm chủ trận đấu bằng những pha xử lý bóng điêu luyện, trở thành trụ cột của đội bóng.

Trong làng điện ảnh Hoa ngữ, những nữ diễn viên được Châu Tinh Trì lựa chọn vào vai chính thường được gọi là "Tinh nữ lang" - danh xưng từng mở đường cho nhiều ngôi sao nổi tiếng suốt hơn 30 năm qua. Những cái tên như Trương Mẫn, Chu Nhân, Mạc Văn Úy, Trương Bá Chi hay Huỳnh Thánh Y đều từng được đạo diễn nổi tiếng dìu dắt.

Trước Tuyết Dã, nữ diễn viên gần nhất được Châu Tinh Trì trực tiếp lựa chọn là Lâm Duẫn. Cô nổi tiếng sau bộ phim Nàng tiên cá. Để có được vai diễn này, cô vượt qua hơn 120.000 ứng viên trong cuộc tuyển chọn quy mô lớn. Bộ phim sau đó thu về hơn 3,3 tỷ NDT, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất sự nghiệp của đạo diễn họ Châu.

Theo truyền thông, Tuyết Dã được ê-kíp phát hiện khi đang du lịch cùng gia đình tại Hong Kong. Ban đầu, cô cho rằng lời mời thử vai là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp gặp Châu Tinh Trì và thể hiện một bài nhảy Latin trong buổi tuyển chọn, cô đã được trao một trong những vai nữ chính ở dự án phim dù chưa từng có kinh nghiệm đóng phim điện ảnh.

Theo dữ liệu từ nền tảng bán vé Maoyan, Đội bóng nữ Kungfu được dự báo đạt doanh thu từ 190-250 triệu NDT ngay trong ngày đầu công chiếu.

Dù khởi đầu thuận lợi, tác phẩm vẫn đối mặt áp lực lớn về doanh thu. Với kinh phí sản xuất khoảng 380 triệu NDT, theo cơ chế phân chia doanh thu phòng vé hiện nay, bộ phim cần thu tối thiểu khoảng 1,14 tỷ NDT để đạt điểm hòa vốn.