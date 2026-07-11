Huyền Baby xin lỗi 

Khi bị nhân viên cũ mạo danh, nhắn tin quấy rối người quen, Huyền Baby lên tiếng xin lỗi đồng thời cảnh báo. Thành viên LUNAS cho biết đang xử lý vụ việc.

Huyền Baby mới đây lên tiếng xin lỗi việc nhiều người quen của cô bị làm phiền bởi những tin nhắn có nội dung đe dọa, quấy rối. Theo thành viên nhóm LUNAS, vụ việc liên quan đến một nhân viên cũ của cô. Cô cho biết đang cùng ê-kíp tích cực làm việc để xác minh, xử lý sự việc và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mọi người.

Huyền Baby cảnh báo việc bị mạo danh. Ảnh: FBNV.

“Trước hết, Huyền xin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì đã vô tình để các anh chị phải chịu sự phiền toái này. Đồng thời, Huyền biết ơn sự yêu thương, tin tưởng và chủ động thông báo của mọi người. Chính những phản hồi kịp thời của các anh chị đã giúp Huyền nắm được tình hình để có hướng xử lý. Hiện tại, Huyền ở nước ngoài nên việc phối hợp xử lý chưa thể diễn ra nhanh như mong muốn”, Huyền Baby cho biết.

Huyền Baby cũng cho biết nếu nhận được các tin nhắn có dấu hiệu quấy rối hoặc mạo danh liên quan đến cô, mọi người hãy bỏ qua, không tương tác và thông báo cho cô để xử lý.

Những ngày qua, Huyền Baby có chuyến đi tới Mỹ. Cách đây ít ngày, cô đăng tải loạt ảnh trên khán đài sân vận động Atlanta, Mỹ. Cô có mặt để cổ vũ Messi trong trận đấu với Ai Cập.

Huyền Baby sinh năm 1989, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen năm 2008. Cô từng là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Hà Nội. Huyền Baby cũng từng hoạt động chung một nhóm nhạc với B.Sily, Hạnh Sino và Emily.

Cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và nhanh chóng được chú ý. Sau khi thành công hâm nóng tên tuổi, Huyền Baby góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS gồm Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh. Họ đã tham gia nhiều sự kiện giải trí khác nhau, điển hình là các concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Năm 2013, Huyền Baby tổ chức đám cưới với Quang Huy, doanh nhân điều hành chuỗi khách sạn danh tiếng tại TP.HCM. Cô nổi tiếng có cuộc sống sang chảnh, thường đi du lịch nước ngoài và sử dụng hàng hiệu.