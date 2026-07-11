Nam ca sĩ gây bàn tán nhất

Tinh hà "say hi" vừa lên sóng tập đầu tiên và Wren Evans tiếp tục là tâm điểm chú ý. Từ trước khi chương trình này ra mắt, sự xuất hiện của nam ca sĩ này đã gây xôn xao. Lý do là trước đó, Wren Evans vướng ồn ào tình ái. Dẫn đến anh bị tẩy chay suốt thời gian dài và phải tạm dừng hoạt động.

Khán giả từng phản đối việc giọng ca sinh năm 2001 xuất hiện ở chương trình năm nay. Sau khi tập 1 lên sóng, nam ca sĩ này tiếp tục gây bàn tán với đoạn solo trong MV theme song. Anh thể hiện đoạn bridge và lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Có ý kiến cho rằng đoạn solo của Wren Evans rất thu hút, màu sắc khác lạ với lối xử lý đặc trưng, không bị "đụng" phong cách với bất cứ ai. Nhiều khán giả nhận xét chính phân đoạn của nam ca sĩ là điểm nhấn của MV. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng lối xử lý của nam ca sĩ "kỳ cục", thậm chí khá nhạy cảm.

Vướng tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận đoạn solo của Wren Evans đang viral và được bàn tán nhiều nhất MV theme song. Nó thậm chí tạo thành trào lưu trên mạng xã hội và được nhiều tài khoản mạng sử dụng làm nhạc nền.

Wren Evans sinh năm 2001, nổi tiếng khá sớm ngay khi ra mắt. Anh gây chú ý trên thị trường âm nhạc Việt với tư duy khác biệt, phong cách hiện đại, thiên hướng US-UK. Các sản phẩm âm nhạc của anh là Thích em hơi nhiều, Cứu lấy âm nhạc, Từng quen... đạt hàng chục triệu lượt xem.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng nhiều lần gây tranh cãi vì kỹ năng hát live. Không ít lần giọng ca sinh năm 2001 bị chê vì hát live quá yếu, liên tục chênh phô, lệch nhịp. Tới Tinh hà "say hi", khán giả kỳ vọng Wren Evans tiếp tục thể hiện tư duy âm nhạc độc đáo, khác lạ đồng thời cải thiện kỹ năng thanh nhạc.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.