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Giải trí

Nam ca sĩ gây bàn tán nhất

  • Thứ bảy, 11/7/2026 07:28 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Wren Evans hiện là anh trai gây bàn tán nhất Tinh hà "say hi". Đoạn solo của nam ca sĩ trong MV theme song của chương trình đang tạo nhiều luồng ý kiến khác nhau.

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Tinh hà "say hi" vừa lên sóng tập đầu tiên và Wren Evans tiếp tục là tâm điểm chú ý. Từ trước khi chương trình này ra mắt, sự xuất hiện của nam ca sĩ này đã gây xôn xao. Lý do là trước đó, Wren Evans vướng ồn ào tình ái. Dẫn đến anh bị tẩy chay suốt thời gian dài và phải tạm dừng hoạt động.

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Khán giả từng phản đối việc giọng ca sinh năm 2001 xuất hiện ở chương trình năm nay. Sau khi tập 1 lên sóng, nam ca sĩ này tiếp tục gây bàn tán với đoạn solo trong MV theme song. Anh thể hiện đoạn bridge và lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

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Có ý kiến cho rằng đoạn solo của Wren Evans rất thu hút, màu sắc khác lạ với lối xử lý đặc trưng, không bị "đụng" phong cách với bất cứ ai. Nhiều khán giả nhận xét chính phân đoạn của nam ca sĩ là điểm nhấn của MV. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng lối xử lý của nam ca sĩ "kỳ cục", thậm chí khá nhạy cảm.

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Vướng tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận đoạn solo của Wren Evans đang viral và được bàn tán nhiều nhất MV theme song. Nó thậm chí tạo thành trào lưu trên mạng xã hội và được nhiều tài khoản mạng sử dụng làm nhạc nền.
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Wren Evans sinh năm 2001, nổi tiếng khá sớm ngay khi ra mắt. Anh gây chú ý trên thị trường âm nhạc Việt với tư duy khác biệt, phong cách hiện đại, thiên hướng US-UK. Các sản phẩm âm nhạc của anh là Thích em hơi nhiều, Cứu lấy âm nhạc, Từng quen... đạt hàng chục triệu lượt xem.
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Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng nhiều lần gây tranh cãi vì kỹ năng hát live. Không ít lần giọng ca sinh năm 2001 bị chê vì hát live quá yếu, liên tục chênh phô, lệch nhịp. Tới Tinh hà "say hi", khán giả kỳ vọng Wren Evans tiếp tục thể hiện tư duy âm nhạc độc đáo, khác lạ đồng thời cải thiện kỹ năng thanh nhạc.

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Minh Hạo

Ảnh: FBNV

anh trai Wren Evans Tinh hà "say hi"

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