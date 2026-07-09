Thu Hà Ceri khác lạ

Thu Hà Ceri được nhận xét khác lạ trong video mới đây. Cô nổi tiếng từ bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Mới đây, Thu Hà Ceri chia sẻ video mới. Diện mạo của nữ diễn viên trong video ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Ở dưới video, phần nhiều bình luận cho rằng nữ diễn viên quá khác lạ so với thời đóng Đi giữa trời rực rỡ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Thu Hà Ceri giống AI.

Trước những bình luận về ngoại hình, Thu Hà Ceri giải thích cô sử dụng app dẫn đến gương mặt khác lạ. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết đã 2 năm kể từ khi quay Đi giữa trời rực rỡ, nên việc ngoại hình của cô có sự thay đổi cũng dễ hiểu.

Ngoại hình của Thu Hà Ceri trong video mới đây và thời quay Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Chị thay đổi nhiều quá so với lúc đóng phim Đi giữa trời rực rỡ”, Thu Hà Ceri đáp: “Thay đổi chứ, 2 năm rồi mà”.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002, ở Lạng Sơn, bắt đầu được chú ý thông qua một số bộ phim như Món quà của cha, Thương ngày nắng về hay Lật mặt 7: Một điều ước.

Năm 2024, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Pu trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Bộ phim gây sốt ngay thời điểm lên sóng nhờ chuyện tình yêu thú vị giữa 2 nhân vật Pu và Chải (Long Vũ). Bộ phim giúp nữ diễn viên được yêu mến, biết tới nhiều hơn. Cô cũng được kỳ vọng là gương mặt mới, kế cận lớp diễn viên quen thuộc trên phim truyền hình Việt.

Sau thành công của bộ phim, Thu Hà đắt show quảng cáo, sự kiện. Cô cũng tham gia diễn xuất trong nhiều MV hay dự án phim.