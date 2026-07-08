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Giải trí

Vợ chồng Lee Seung Gi đón con thứ 2

  • Thứ tư, 8/7/2026 16:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vợ của Lee Seung Gi là Lee Da In vừa sinh con thứ 2. Cặp diễn viên kết hôn từ 2023.

Ngày 8/7, tờ Sports Chosun đưa tin vợ chồng Lee Seung Gi và Lee Da In vừa chào đón con thứ 2. Quản lý của Lee Seung Gi xác nhận thông tin trên và cho biết mẹ con Lee Da In hiện khỏe mạnh.

Cặp diễn viên chia sẻ thông tin Lee Da In mang thai lần thứ hai vào tháng 2. Thời điểm đó, khi tham gia một số chương trình, Lee Seung Gi đã tiết lộ ngày dự sinh của bà xã là vào tháng 7. Trên chương trình Những bài hát bất hủ phát sóng trên KBS2 tháng trước, nam diễn viên nói: "Cuộc thi có áp lực quá lớn. Nếu là tháng 7, tôi có thể không tham gia được. Tôi không thể đi quay khi để vợ ở nhà trong lúc cô ấy sinh con?".

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Lee Seung Gi và Lee Da In kết hôn từ đầu 2023, hiện có 2 con chung. Ảnh: Sports Chosun.

Cặp sao kết hôn vào tháng 4/2023, sau đó chào đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2024.

Mối quan hệ giữa 2 người ban đầu không được người hâm mộ của Lee Seung Gi ủng hộ. Lý do là gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng. Cha dượng của Lee Da In từng bị điều tra sau đó kết án tù vì cáo buộc gian lận. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da In cùng chị gái cũng là diễn viên - Lee Yu Bin và mẹ là Kyeon Mi Ri vẫn khoe cuộc sống giàu sang bất chấp bê bối, nên công chúng càng tức giận. Việc kết hôn với Lee Da In khiến hình ảnh của Lee Seung Gi chịu ảnh hưởng không ít.

Hồi tháng 4/2025, ngôi sao sinh năm 1987 tuyên bố cắt đứt liên lạc với bố vợ. Người này nhiều lần bị truy tố vì vi phạm pháp luật. Bất chấp những tranh cãi, cặp sao vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình lên trang cá nhân. Hồi tháng 4, Lee Da In đăng tải video ngắn trên tài khoản cá nhân kèm chú thích: "Tất cả của tôi". Video do nữ diễn viên tự quay, ghi lại cảnh cô đi dạo cùng gia đình. Trong video, Lee Seung Gi nắm tay con gái, đi dạo dọc bờ sông.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

Lee Seung Gi Lee Da In

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