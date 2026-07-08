Quỳnh Nga và Việt Anh gây chú ý

Quỳnh Nga và Việt Anh chia sẻ hình ảnh du lịch Nga cùng thời điểm. Việc đó tiếp tục khiến nghi vấn hẹn hò của 2 diễn viên gây bàn tán.

Mới đây, Quỳnh Nga chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh và video du lịch Nga. Trong một clip, nữ diễn viên cho biết những ngày qua, cô có chuyến du lịch kết hợp đánh giải pickleball tại Nga. Cô đã rất nhiều lần muốn tới Quảng trường Đỏ vào mùa hè nhưng đây là lần đầu thực hiện được mong ước này.

Đáng nói, ít ngày trước đó, Việt Anh cũng đăng tải hình ảnh tại Moscow, Nga. Thời điểm đó, diễn viên viết: " Mùa hè nước Nga đẹp thật sự, mát mẻ, bình yên và thân thiện".

Quỳnh Nga và Việt Anh cùng chia sẻ hình ảnh ở Nga. Ảnh: FBNV.

Việc cả 2 đăng ảnh ở Moscow, Nga vào cùng thời điểm một lần nữa khiến nghi vấn họ hẹn hò xôn xao dư luận. Hai diễn viên đã nhiều lần được cho là có mối quan hệ tình cảm nhưng họ thường phủ nhận và khẳng định chỉ chơi chung nhóm bạn.

Quỳnh Nga và Việt Anh vướng tin hẹn hò từ năm 2019. Hai người chơi chung nhóm bạn thân gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng… nên thường xuyên gặp gỡ, du lịch cùng nhau hoặc tụ họp trong những dịp Lễ Tết.

Trong một sự kiện vào 22/10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga đáp: "Tôi biết mọi người tò mò chuyện của tôi với anh Việt Anh từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, nếu nói chuyện cá nhân nhiều quá cũng không hay. Tôi sẽ để dịp nào đó để chia sẻ sau".

Hồi tháng 9/2025, cặp diễn viên lộ hình ảnh cùng nhau tới một phòng khám. Trong hình ảnh, Quỳnh Nga thậm chí cầm tờ giấy được cho là kết quả siêu âm làm dấy lên nhiều đồn đoán. Sau đó, nữ diễn viên lập tức đính chính. Cô cho biết đã rủ vài người bạn thân thiết, trong đó có Việt Anh cùng nhau đi khám tổng quát. Do đó, thông tin nữ diễn viên đi khám thai là hoàn toàn không chính xác.