Vóc dáng gợi cảm của mỹ nhân Hàn Quốc ở tuổi 39

Theo Maekyung, Lee Joo Yeon - cựu thành viên nhóm After School - trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Kèm theo bộ ảnh trên Instagram, nữ diễn viên viết ngắn gọn: "Đây chính là hạnh phúc". Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Lee Joo Yeon diện bikini kết hợp quần ống rộng. Ở tuổi 39, cô nhận nhiều lời khen nhờ vóc dáng săn chắc và nhan sắc trẻ trung.

Suốt những năm qua, Lee Joo Yeon duy trì vóc dáng bằng việc chăm chỉ luyện tập. Cô thường tới phòng tập gym để thực hiện bài tập vào các bộ phận cơ thể khác nhau. Nhờ đó, nữ ca sĩ giữ được vóc dáng cân đối. Bên cạnh đó, cựu thành viên After School có phong cách thời trang năng động, thoải mái nên cô thường được khen trẻ trung so với tuổi 39.

Sinh năm 1987, Lee Joo Yeon khởi đầu với vai trò người mẫu quảng cáo từ năm 2003 và gia nhập nhóm nhạc After School vào năm 2009. Trong tập 394 của chương trình Omniscient Interfering View phát sóng trên MBC, Lee Joo Yeon từng kể về quãng thời gian khó khăn trước khi ra mắt. Theo cô, khi còn nuôi ước mơ trở thành diễn viên, giám đốc công ty đã kiên trì thuyết phục cô gia nhập After School trong nhiều tháng. Bản thân Lee Joo Yeon khi ấy chưa biết hát hay nhảy, thậm chí từng có ý định bỏ cuộc và rời nhóm vì áp lực tập luyện quá lớn.

After School vốn nổi tiếng với những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao như đánh trống, múa cột hay tap dance. Lee Joo Yeon tiết lộ cô từng dành 9 tháng chỉ để luyện đánh trống. Người dẫn chương trình Song Eun Yi cũng xác nhận trong thời gian đó, mỗi lần gặp đàn em ở phòng trang điểm, cô đều thấy tay chân Lee Joo Yeon phủ đầy vết bầm tím. Khi được hỏi phần trình diễn nào khó nhất, nữ diễn viên cho biết rất khó đưa ra câu trả lời vì thử thách nào cũng khiến cô phải đánh đổi bằng không ít chấn thương.

"Đánh trống chỉ cần lệch nhịp một chút là dùi sẽ đập vào tay. Còn múa cột khiến toàn thân tôi đầy vết bầm và trầy xước. Khi ấy, lòng bàn tay ra quá nhiều mồ hôi nên tôi còn phải tiêm thuốc để kiểm soát mồ hôi", cô kể.

Sau thời gian hoạt động cùng After School, Lee Joo Yeon chuyển hướng sang diễn xuất. Cô có vai đầu tay trong You're Beautiful năm 2009, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm như Saimdang, Memoir of Colors, All Kinds of Daughters-in-Law, Hoon-nam-jeong-eum, Devilish Joy, Hyena và Kiss the Sixth Sense…

Ngoại hình ở tuổi 39 của Lee Joo Yeon. Cô thường trở thành tâm điểm chú ý nhờ gương mặt trẻ trung. Lee Joo Yeon từng nhiều lần trở thành tâm điểm vì tin đồn tình cảm với G-Dragon. Tuy nhiên, 2 người giữ im lặng.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

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