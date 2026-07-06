Hà Anh gây chú ý

Trước những bàn tán xoay quanh nghề người mẫu, Hà Anh lên tiếng. Cô cho rằng công việc nào cũng cần được tôn trọng.

Giữa những tranh luận trên mạng xã hội về việc so sánh thành tích giữa các người mẫu, Hà Anh lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong bài đăng dài vào 6/7, Hà Anh cho rằng việc biến những bảng xếp hạng hay thành tích nghề nghiệp thành công cụ để hạ thấp người khác là điều không nên.

Theo Hà Anh, cô không phản đối việc khán giả bàn luận hay xếp hạng các người mẫu để tăng thêm sự thú vị. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu cho rằng mọi chuyện sẽ trở nên tiêu cực nếu những so sánh đó bị đẩy đi quá xa và phủ nhận giá trị lao động của người khác. Cô không đồng tình khi nhiều tài khoản mạng dùng những cụm từ như "hết thời", "chỉ diễn hội chợ" để xem nhẹ công việc của người khác.

Hà Anh chia sẻ về nghề người mẫu. Ảnh: FBNV.

“Người dạy học, người làm đẹp, người làm thêm bán hàng livestream, người đi học để tích cóp thêm kiến thức... trong bối cảnh thời trang tại Việt Nam còn rất mới, người mẫu nếu chỉ làm nghề, chưa chắc đã đủ sống, chưa kể còn phải nuôi con nuôi cái, chăm sóc bố mẹ họ hàng. Lao động phải nên được khích lệ, chứ sao lại lấy ra để miệt thị?

Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Người có gương mặt xinh xắn đắt show quảng cáo. Người có chiều cao nổi bật thường diễn show. Người có khiếu diễn xuất thử sức điện ảnh. Người có kỹ năng giảng dạy đào tạo. Thậm chí có người nghỉ nghề để làm mẹ toàn phần. Đó cũng là một vai trò đầy vinh quang”, cô chia sẻ.

Hà Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến người hâm mộ thường xuyên công kích lẫn nhau để bảo vệ thần tượng. Theo cô, thay vì tạo ra sự đối đầu giữa các người mẫu, mọi người nên cổ vũ lẫn nhau để cùng góp phần đưa thời trang Việt Nam phát triển.

"Chúng tôi đều là phụ nữ, mỗi người có một vẻ đẹp và thế mạnh riêng. Việc hơn thua vị trí không mang lại nhiều ý nghĩa bằng việc cùng nhau xây dựng ngành thời trang vươn xa hơn", cô viết.

Hà Anh cho biết dù nhiều năm qua không còn hoạt động người mẫu với cường độ cao, cô vẫn đóng góp cho lĩnh vực thời trang thông qua công tác đào tạo, kết nối và hỗ trợ những gương mặt trẻ. Bên cạnh đó, những lần góp ý về chuyên môn của cô xuất phát từ mong muốn ngành nghề phát triển chứ không nhằm phủ nhận hay hạ thấp bất kỳ ai.

Ít ngày trước, Hà Anh gây chú ý khi chia sẻ việc chương trình The Face năm nay giống thi tài năng. Sau đó, giám khảo trong chương trình là Anh Thư phản pháo: “Nếu chỉ nhìn vài phút thí sinh thể hiện tài năng rồi kết luận The Face là Got Talent thì hơi tiếc, vì bạn đang nhìn một bài kiểm tra thái độ mà tưởng là phần thi năng khiếu. Đó không phải phần thi bắt buộc. Đó là cơ hội thí sinh chủ động xin thêm để thuyết phục ban giám khảo. Và chúng tôi luôn đồng ý, vì không muốn bỏ sót bất kỳ ai chỉ vì vài phút đầu tiên”.

Hà Anh sau đó tiếp tục lên tiếng. Cô khẳng định chưa bao giờ phản đối hay phủ nhận việc giám khảo/mentor của The Face tận tâm ngồi chấm điểm, dành thời gian, cảm xúc để khám phá các thí sinh. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một khán giả và chỉ tiếp cận chương trình qua truyền thông, cô không đồng tình về cách ê-kíp của The Face truyền tải thông tin.

Cô giải thích: “Điều tôi không đồng tình ở đây không phải việc các bạn chấm điểm thế nào, chọn ai, mà là vấn đề truyền thông đang truyền tải về nội dung và trọng tâm của chương trình này thế nào. Từ đó dẫn đến việc tôi hoài nghi về format của chương trình".

Chia sẻ của Hà Anh lập tức gây chú ý và thu hút nhiều luồng ý kiến khác nhau.