Ca sĩ 23 tuổi gây bàn tán

Yuna gây chú ý khi lần đầu đăng ảnh mặc bikini. Nữ ca sĩ 23 tuổi dẹp bỏ những tranh cãi xoay quanh nghi vấn cô độn hông trước đây.

News1 đưa tin Yuna, thành viên nhóm nhạc ITZY, thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng các thành viên lên trang Instagram cá nhân. Trong các bức ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ xuất hiện tại hồ bơi trong nhà. Cô nở nụ cười rạng rỡ và dùng tay che một phần gương mặt khi tạo dáng trước ống kính.

Vóc dáng săn chắc cùng đường cong nổi bật của Yuna nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội. Phần đông khán giả khen ngợi vóc dáng ấn tượng của em út nhóm ITZY.

Hình ảnh mới được Yuna đăng tải. Ảnh: @igotyuandme.

Trước đây, Yuna nhiều lần vướng tranh cãi dùng miếng độn hông quá lố. Tuy nhiên, với loạt ảnh mới, nữ ca sĩ sinh năm 2004 xóa bỏ nghi vấn.

Tuy nhiên, dưới loạt ảnh mới của nữ thần tượng, không ít khán giả lại đặt nghi vấn cô tiêm chất làm đầy hoặc sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nào đó để cải thiện vòng ba. Trước những bàn tán, nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Yuna. Họ cho rằng việc soi mói, tranh cãi về cơ thể người khác là kém duyên.

Ra mắt cùng nhóm nhạc ITZY dưới sự quản lý của JYP Entertainment, Yuna nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhờ chiều cao 1,72 m, ngoại hình cuốn hút cùng khả năng trình diễn ấn tượng trên sân khấu.

Nói về bí quyết giữ vóc dáng, nữ thần tượng cho biết cô không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe mà ưu tiên kiểm soát khẩu phần ở mức hợp lý. Bên cạnh đó, Yuna duy trì việc tập pilates, luyện vũ đạo thường xuyên và chú trọng điều hòa nhịp thở để giữ thể lực trong quá trình hoạt động. Theo cô, giấc ngủ đầy đủ cũng đóng vai trò quan trọng, giúp cơ thể hồi phục và hỗ trợ kiểm soát cân nặng giữa lịch trình làm việc dày đặc.

Không chỉ tập trung cho các hoạt động cùng ITZY, Yuna gần đây còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cô có vai diễn đầu tay trong dự án Undercover Miss Hong, đảm nhận nhân vật em gái của nữ chính Hong Geum Bo do Park Shin Hye thủ vai. Sắp tới, cô góp mặt trong dự án Don't Cross the Wall và My Bias, My Boss.