Song Luân gặp khó khăn

Tập đầu tiên của Tinh hà "say hi" dài 4 tiếng 30 phút và chưa có bất cứ phần trình diễn nào lên sóng. Trong đó, Song Luân là anh trai bị trừ nhiều điểm nhất ở tập mở màn.

Tối 4/7, Tinh hà "say hi" chính thức lên sóng tập đầu tiên, đánh dấu màn trở lại của chương trình và tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong tập này, Song Luân là anh trai bị trừ nhiều điểm tích luỹ cá nhân nhất.

Mở màn mùa mới, chương trình tập trung giới thiệu 24 nghệ sĩ tham gia, ghi hình MV ca khúc chủ đề và phần chọn đội cho live stage 1.

Tập 1 dài 4 tiếng 30 phút

Tương tự các mùa trước, tập 1 của Tinh hà "say hi" lại rơi vào tình trạng quá dài dòng, lê thê. Chỉ riêng phần giới thiệu 24 anh trai đã kéo dài tới hơn 1 tiếng 30 phút. Trong đó, một số gương mặt mới lần đầu xuất hiện trong chương trình còn được “bonus” cho vài phút để thể hiện kỹ năng âm nhạc. Tuy nhiên, có một điểm khác so với 2 mùa trước đó, MV chủ đề thay vì được giới thiệu trước khi chương trình lên sóng nay lại trình chiếu trong tập đầu tiên. Kèm theo đó là hậu trường quay MV với những quy định khắc nghiệt.

So với hai mùa trước, có thể nói luật chơi năm nay được siết chặt và làm khó các thí sinh nhiều hơn. Ngay từ phần quay MV, các thí sinh đã phải đối mặt với cơ chế trừ điểm nếu mắc lỗi. Số điểm của các anh trai sẽ được tích luỹ qua từng vòng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.

Vì mắc lỗi và nhường điểm cho đàn em nên Song Luân đang tạm có số điểm tích luỹ thấp nhất. Ảnh: NSX.

Các anh trai được chia thành nhiều nhóm để thực hiện phần ghi hình. Với kinh nghiệm đã hoạt động trong thị trường âm nhạc, quay không ít MV, nhiều anh trai tự tin sẽ không mắc lỗi và đây là thử thách quá đơn giản với họ. Tuy nhiên, ngay ở lượt quay đầu tiên, tiếng “cut” liên tục vang lên từ ê-kíp quay hình và hậu quả là hàng loạt thí sinh bị trừ điểm.

Jaysonlei bị nhắc vì khẩu hình chưa rõ. buitruonglinh thực hiện động tác thiếu dứt khoát. Song Luân nhiều lần sai nhịp, quên động tác tay. Vương Bình phản ứng chậm trong các phân đoạn vũ đạo. Quang Hùng MasterD mất trụ khi thực hiện động tác, trong khi Dương Domic bị tuột dây giày và không giữ được thần thái theo yêu cầu... Tất cả lỗi kể trên cho thấy ngay từ quá trình quay MV, các anh trai đã phải trải qua “cuộc đấu sinh tồn” đầy khắc nghiệt.

Trong số các thí sinh, Song Luân và Vương Bình là hai gương mặt bị ê-kíp nhắc nhở nhiều nhất vì liên tục mắc lỗi trong quá trình quay hình. Sau phần thi, Vương Bình bày tỏ sự áy náy khi cho rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội. Anh cũng là người bị trừ nhiều điểm nhất ở nhóm quay đầu tiên với tổng cộng 40 điểm.

Ở nhóm thứ hai mang tên Năng lượng, không khí quay hình tiếp tục trở nên căng thẳng khi các thành viên liên tục phải quay đi quay lại vì mắc lỗi. Wean Lê thậm chí thừa nhận thử thách quay MV khiến anh khó chịu và áp lực hơn cả những phần thi hát hay vũ đạo.

Đến lượt nhóm Ánh sáng, Wren Evans đối mặt với thử thách khó nhất là phải thực hiện cảnh đu dây từ trên cao. Dù khởi đầu khá tự tin, nam ca sĩ dần mất bình tĩnh sau nhiều lần mắc lỗi và phải thực hiện lại phân đoạn.

CONGB, Cody Nam Võ có số điểm cao nhất sau thử thách quay MV. Ảnh: NSX.

Ở phần ghi hình quy tụ đầy đủ 24 anh trai, nhiều tình huống bất ngờ tiếp tục diễn ra và khiến hàng loạt thí sinh bị trừ điểm. Thể Thiên bị nhắc vì vô tình che khuất khung hình của Wean Lê, trong khi chính Wean cũng bị trừ điểm do gương mặt không xuất hiện rõ trên hình. Dillan mắc lỗi chưa kịp bung cờ đúng thời điểm, còn Dương Domic bị nhắc vì liên tục nhìn xuống đất thay vì hướng về máy quay.

Khép lại thử thách quay MV chủ đề, Song Luân là thí sinh có điểm số thấp nhất trong số 24 anh trai. Anh chỉ còn 75 điểm sau hàng loạt lỗi bị trừ và nhường điểm cho đàn em.

Ngược lại, CONGB, Cody Nam Võ và Xuân Định là ba gương mặt dẫn đầu bảng điểm nhờ hoàn thành tốt các yêu cầu của phần quay hình.

Luật chơi khắc nghiệt

Bước sang phần thành lập đội, Tinh hà "say hi" tiếp tục khiến các nghệ sĩ đối mặt với áp lực lớn khi áp dụng luật chơi mới có tính chiến thuật cao hơn hẳn những mùa trước.

8 anh trai được đề cử cho vị trí đội trưởng và phải lựa chọn một trong 2 phương án chương trình đưa ra. Phương án đầu tiên là thuyết phục toàn bộ thí sinh còn lại bỏ phiếu để mình trở thành đội trưởng. Nếu nhận được đủ sự ủng hộ, họ sẽ chính thức dẫn dắt một đội. Đổi lại, nếu đội giành vị trí số một sau Live Stage 1, đội trưởng đó sẽ có đặc quyền cứu một thí sinh bất kỳ. Tuy nhiên, nếu không thuyết phục được các đồng nghiệp, ứng viên sẽ lập tức bị trừ 15 điểm cá nhân.

Wren Evans là một trong 6 đội trưởng của live stage 1, đồng thời có line hát ấn tượng ở MV chủ đề. Ảnh: NSX.

Ở lựa chọn còn lại, các nghệ sĩ không cần vận động bình chọn mà được trở thành đội trưởng ngay lập tức. Song đi kèm với lợi thế đó là rủi ro lớn: Nếu đội của họ không lọt top 3 có điểm số cao nhất sau vòng thi đầu tiên, đội trưởng sẽ bị trừ 30 điểm cá nhân.

Luật chơi mới buộc các anh trai phải cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và nguy cơ mất điểm về lâu dài. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bình chọn của khán giả trường quay như các mùa trước, thí sinh giờ đây phải tính toán chiến thuật để bảo toàn điểm số tích lũy. Số điểm này là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của mỗi anh trai tại chương trình.

Trở lại diễn biến chương trình, Wean Lê và Dương Domic là hai người chọn phương án trở thành đội trưởng ngay mà không cần thuyết phục các đồng nghiệp. Sáu ứng viên còn lại có 1 phút 30 giây để kêu gọi sự ủng hộ. Sau phần bỏ phiếu, chỉ 4 người giành quyền dẫn dắt đội là Wren Evans, CoolKid, buitruonglinh và HURRYKNG. Song Luân tiếp tục gặp "vận đen".

Anh là một trong 2 người còn lại, cùng với Quang Hùng MasterD không thể thuyết phục đủ phiếu bầu để trở thành đội trưởng của live stage 1. Đồng nghĩa, cả 2 bị trừ ngay 15 điểm. Song Luân rơi vào tình thế đáng ngại khi liên tục bị trừ điểm ngay tập đầu tiên.

Sau khi hoàn tất việc chia đội, 24 anh trai được chia thành 6 nhóm để chuẩn bị cho Live Stage 1. Mỗi đội phải tự xây dựng toàn bộ tiết mục, từ sản xuất âm nhạc, dàn dựng sân khấu, phát triển ý tưởng, định hình thông điệp và không gian cảm xúc cho đến phối hợp với ê-kíp sản xuất để hoàn thiện video trình diễn.

Theo luật chơi, 3 đội có thành tích cao nhất sẽ lần lượt mang về 15, 10 và 5 điểm thưởng cho mỗi thành viên. Việc này tạo lợi thế đáng kể cho các anh trai trong cuộc đua ở những vòng tiếp theo.