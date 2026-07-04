Cuộc sống của So Ji Sub và vợ kém 17 tuổi

So Ji Sub tiết lộ anh thường xuyên làm việc nhà. Nam diễn viên kết hôn với cựu phát thanh viên Jo Eun Jung vào năm 2020.

So Ji Sub vừa có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân với bà xã Jo Eun Jung, tờ TV Report đưa tin. Xuất hiện trong video đăng tải ngày 1/7 trên kênh YouTube Ha Ji Young, nam diễn viên trò chuyện cởi mở về dự án mới cũng như cuộc sống cá nhân.

Trong bộ phim mới Đặc vụ Kim tái khởi động, So Ji Sub vào vai người cha của một học sinh trung học. Anh là bố đơn thân nên tự làm việc nhà và thường xuyên nấu ăn. Khi được hỏi ngoài đời, anh có nấu ăn giống trong phim không, nam diễn viên cho biết mình đảm nhận khá nhiều việc nhà.

So Ji Sub kết hôn với Jo Eun Jung từ 2020. Ảnh: Maekyung.

"Tôi làm rất nhiều việc nhà khi có thời gian. Vì từng sống một mình trong thời gian dài nên tôi biết nấu những món ăn cơ bản", So Ji Sub chia sẻ. Theo truyền thông Hàn Quốc, chia sẻ của So Ji Sub hé lộ hình ảnh người chồng giản dị, thích chăm sóc tổ ấm.

Với bộ phim mới, So Ji Sub cho biết anh lần đầu đảm nhận hình tượng người cha của một nữ sinh trung học. Anh vào vai Trưởng phòng Kim, người đứng đầu bộ phận kế toán của một ngân hàng tiết kiệm, đồng thời là cha của một cô con gái tuổi teen tên là Kim Min Ji.

Nam diễn viên thừa nhận anh tò mò trước sự thay đổi của bản thân khi đảm nhận vai diễn lần này. "Đây là lần đầu tôi đóng vai một người cha nên cũng tự hỏi mình liệu có phù hợp và có thể hiện trọn vẹn nhân vật hay không", anh chia sẻ.

Nói về việc thường được gọi bằng biệt danh "ahjussi" (chú/trung niên) trong dự án mới, So Ji Sub cho biết anh đã quen với cách gọi này từ sau bộ phim Sorry, I Love You.

"Tôi nghe danh xưng đó hơn 20 năm rồi nên không còn thấy ngượng nữa. Chỉ có điều ban đầu, tôi cảm thấy hơi lạ khi con gái trong phim gọi mình là 'bố'", anh nói.

So Ji Sub sinh năm 1977, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu độc quyền của thương hiệu STORM vào năm 1995 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Something Happened in Bali, Sorry, I Love You, Ghost, Master's Sun, Oh My Venus, Terius Behind Me và Doctor Lawyer...

Năm 2020, So Ji Sub kết hôn với cựu phát thanh viên Jo Eun Jung kém anh 17 tuổi. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ cuộc sống riêng tư kín đáo và chưa có con.