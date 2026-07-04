Ngọc Huyền sau 2 năm kết hôn

Ngọc Huyền và ông xã vừa có chuyến du lịch biển. Nữ diễn viên kết hôn cách đây 2 năm.

Ngọc Huyền vừa có chuyến du lịch biển với ông xã Duy Minh. Sau nhiều tháng tập trung cho vai diễn mới Ngọc Vân trong bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn, cô dành thời gian nghỉ ngơi bên nửa kia.

Trong chuyến du lịch, Ngọc Huyền chọn những trang phục thoải mái, trẻ trung và năng động. Ở một số hình ảnh, nữ diễn viên còn khoe vóc dáng thon gọn trong bộ áo tắm thiết kế kẻ ngang. Loạt ảnh đang nhận được sự chú ý khi ghi lại khoảnh khắc tình tứ của nữ diễn viên sinh năm 1999 với ông xã trên du thuyền.

Hình ảnh Ngọc Huyền trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: @ngochuyen.ngn.

Ngọc Huyền tổ chức hôn lễ với Duy Minh tại Hà Nội sau thời gian dài tìm hiểu vào đầu 2024. Ông xã của nữ diễn viên sinh năm 2000, từng du học Australia và là cháu trai của NSƯT Chí Trung. Chia sẻ về bạn đời, Ngọc Huyền cho biết dù nhỏ hơn cô một tuổi, Duy Minh luôn thể hiện sự chín chắn và trưởng thành trong cuộc sống. Cả hai quen biết qua mạng xã hội trước khi phát triển mối quan hệ và quyết định về chung một nhà.

Sinh năm 1999, Ngọc Huyền được đông đảo khán giả biết đến qua vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Thành công của bộ phim giúp cô trở thành gương mặt triển vọng của màn ảnh nhỏ phía Bắc, sau đó tiếp tục góp mặt trong các dự án như Món quà của cha.

Mới đây, nữ diễn viên tái xuất với Dưới ô cửa sáng đèn, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong lựa chọn vai diễn. Cô đảm nhận vai Ngọc Vân - cô gái có lối sống thực dụng, thích phô trương và thường xuyên khiến gia đình rơi vào những tình huống nợ nần, rắc rối. So với hình tượng hiền lành, trong trẻo từng gắn liền với tên tuổi, Ngọc Vân được xem là vai diễn gai góc, nhiều mảng tối và đòi hỏi Ngọc Huyền phải làm mới bản thân trên màn ảnh.