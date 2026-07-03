Tăng Nhật Tuệ - sở hữu nhiều hit đình đám, lắm tai tiếng và sụp đổ vì ma túy

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Tăng Nhật Tuệ vướng không ít tai tiếng. Gây tranh cãi nhiều nhất là việc anh bị cựu thành viên Zero 9 tố có hành động không đúng mực.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa triệt phá vụ án ma túy và xử lý 48 người liên quan. Trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, được biết đến với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ.

Theo cơ quan chức năng, người này bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Liên tục vướng ồn ào

Tăng Nhật Tuệ hoạt động trong lĩnh vực giải trí với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, VJ và từng thành lập công ty riêng, tham gia công tác quản lý, đào tạo nghệ sĩ. Anh sáng tác từ năm 8 tuổi, sau đó được biết đến qua nhiều bản hit chẳng hạn Phố thị, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em là bà nội của anh… Người này cũng góp mặt trong rất nhiều dự án phim như Vũ điệu đường cong, Bộ tứ 10A8, Tiệm bánh hoàng tử bé…

Tuy nhiên, trong sự nghiệp, Tăng Nhật Tuệ cũng vướng rất nhiều ồn ào, tai tiếng. Tên tuổi của người này có thời gian dài gắn liền với tai tiếng, những phát ngôn gây tranh cãi.

Tăng Nhật Tuệ không ít lần vướng tranh cãi.

Tăng Nhật Tuệ từng đào tạo rồi ra mắt nhóm nhạc Zero 9. Thế nhưng, nhóm nhạc này nổi lên bởi scandal chứ không phải tài năng hay âm nhạc chất lượng. Khởi đầu, họ ra mắt bằng MV POM bị chê thảm họa. Kỹ năng của các thành viên trong sản phẩm đó cũng được nhận xét là yếu kém.

Sau đó, các thành viên liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi. Họ thậm chí từng so sánh bản thân với nhóm nhạc Hàn Quốc BTS: “Nhóm theo đuổi định hướng và âm nhạc hip hop giống NCT, nhưng lại luôn bị đánh đồng với BTS". Bên cạnh đó, họ nhiều lần mặc trang phục hoặc sử dụng bối cảnh giống nhiều đồng nghiệp Việt Nam hoặc quốc tế, làm dấy lên nghi vấn sao chép.

Trong vai trò quản lý, Tăng Nhật Tuệ từng gián tiếp thừa nhận sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi cho Zero 9. Cụ thể, anh nói: “Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi nữa, chắc lúc ấy rất buồn. Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem”.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ảnh: FBNV.

Vụ việc tai tiếng nhất của Tăng Nhật Tuệ là tin đồn gạ tình nam ca sĩ trẻ. Năm 2019, Tăng Nhật Tuệ vướng ồn ào sau khi Bùi Quốc Minh, cựu thành viên nhóm Zero 9, có những chia sẻ gây chú ý trong một chương trình truyền hình.

Khi đó, Quốc Minh cho biết trong thời gian làm việc cùng công ty quản lý, anh bị ông bầu kiểm soát, gạ gẫm tình cảm và có hành vi bạo hành sau khi từ chối. Những phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận thời điểm đó.

Trước các cáo buộc, Tăng Nhật Tuệ lên tiếng bác bỏ. Phía quản lý của nhóm Zero 9 cho rằng Quốc Minh thiếu tập trung cho công việc vì chuyện tình cảm cá nhân, nhiều lần vi phạm thỏa thuận và nợ các khoản chi phí, khiến công ty phải đứng ra bồi thường.

Sau đó, Quốc Minh tiếp tục lên tiếng. Anh khẳng định việc chia sẻ câu chuyện không nhằm tạo sự chú ý. Nam ca sĩ cho biết bản thân dự định tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong 3 năm sau đó nên không có động cơ đánh bóng tên tuổi. Theo anh, mục đích của việc công khai sự việc là để cảnh báo, tránh những người trẻ khác rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cùng thời điểm, một người mẫu khác giấu tên cũng chia sẻ việc Tăng Nhật Tuệ thường có những hành động thân mật quá mức hay nhắn tin "trêu ghẹo" trong quá trình làm việc chung.

Vụ việc gây xôn xao suốt thời gian dài và ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Tăng Nhật Tuệ.

Tới 2022, ca sĩ tiếp tục vướng tranh chấp với một doanh nghiệp. Anh được doanh nghiệp thuê sáng tác bài hát độc quyền trị giá 165 triệu đồng.

Ca sĩ bị đối phương tố bôi nhọ. Trong khi đó, Tăng Nhật Tuệ cho biết doanh nghiệp kể trên “trễ hẹn trả tiền” dù anh nhiều lần liên hệ để trao đổi việc thanh toán. Ngược lại, phía doanh nghiệp giải thích chậm thanh toán đợt cuối (55 triệu đồng) do bài hát chưa đạt yêu cầu.

Tăng Nhật Tuệ còn từng lời qua tiếng lại với cựu quản lý của Erik vì ca khúc Đừng xin lỗi nữa. Tăng Nhật Tuệ viết lời cho ca khúc nhưng lại đánh gậy bản quyền. Hành động này theo cựu quản lý Erik là ăn chặn tiền. Sau đó, Tăng Nhật Tuệ giải thích anh đã rút khỏi mọi hoạt động của công ty vì yếu tố sức khỏe. Ngoài ra, anh từng bị Liêu Hưng tố chậm thanh toán tiền.

Sự nghiệp trước khi bị bắt

Trong lời khai với cơ quan công an sau khi bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, Tăng Nhật Tuệ nói: “Sau vụ việc này, tôi mất tất cả rồi. Có thể trong tương lai, tôi sẽ không còn làm được những công việc như trước đây”.

Trước khi thông tin trên được công bố, Tăng Nhật Tuệ gần như vắng bóng trên mạng xã hội trong nhiều tháng. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh được chia sẻ vào tháng 2 và từ đó đến nay không có thêm bất kỳ cập nhật nào.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM.

Những năm qua, ca sĩ này cũng không có sản phẩm âm nhạc nổi bật như trước. Anh cũng ít xuất hiện trên các chương trình mà tập trung cho vai trò sáng tác, hợp tác với các ca sĩ hoặc nhãn hàng. Năm 20220, Tăng Nhật Tuệ từng cho biết anh gặp vấn đề sức khỏe nên dần lui vào hậu trường.

Đầu năm nay, anh có sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi do Hà Linh thể hiện, Phồn hoa của Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ hay ca khúc Trộm vía của Vũ Thùy Linh… Nhạc sĩ này vẫn hợp tác trong nhiều dự án khác nhau nhưng những ca khúc anh sáng tác không còn bùng nổ, gây chú ý như trước.

Sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ vốn đã gắn liền với nhiều tai tiếng nay có nguy cơ chấm dứt vì bê bối sử dụng ma túy.