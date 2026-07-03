Hương Tràm chưa thoát khỏi tranh cãi

Hương Tràm vừa trở lại với dự án "gái NGHỆ" được đầu tư, đồng thời thay đổi phong cách. Tuy nhiên, sản phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều.

Hương Tràm vừa có dự án đầu tiên sau khi thắng giải Cống hiến. Sản phẩm lần này cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt của nữ ca sĩ so với thời gian gắn mình cùng âm nhạc ballad. Thế nhưng, tranh cãi quanh chiến thắng cách đây vài tháng dường như chưa “buông tha” nữ ca sĩ. Sản phẩm mới của cô đang chịu tác động không nhỏ từ ồn ào đó.

MV mới nhận ý kiến trái chiều

Ngày 1/7, Hương Tràm chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên gái NGHỆ. Lần tái xuất này, giọng ca 31 tuổi lựa chọn chất liệu dân gian đương đại để làm mới hình ảnh. gái NGHỆ kết hợp các yếu tố pop, electro và rock trên nền giai điệu hiện đại, với tiết tấu nhanh và sôi động. Bản phối sử dụng nhiều hiệu ứng âm thanh điện tử, tạo sự đối lập với phần ca từ đậm màu sắc dân ca ví, giặm.

Lời bài hát cũng được xây dựng theo lối hát ví, giặm, lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc "Đường vô xứ Nghệ quanh co". Thông qua cách nói đặc trưng của người miền Trung, ca khúc khắc họa chân dung cô gái xứ Nghệ bằng chính tiếng nói, tính cách và bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Hương Tràm trở lại với dự án âm nhạc mới. Ảnh: NVCC.

Trong MV, khoảnh khắc bố của Hương Tràm là NSND Phạm Tiến Dũng mặc áo dài khăn đóng, cất tiếng hò Ví Giặm giữa thuyền lồng trong khung tranh đặc biệt ấn tượng. Chi tiết này ý nghĩa về mặt cảm xúc và âm nhạc.

Bên cạnh phần âm nhạc, MV cũng gây chú ý khi tái hiện nhiều hình ảnh gần gũi gắn với đời sống của người dân Nghệ An như chiếu hoa, khăn trải bàn nhựa, ghế nhựa trong tiệc cưới, áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hay những chiếc xe lam cũ.

Đây được xem là một bước thử nghiệm mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Giọng ca sinh năm 1995 vẫn giữ được thế mạnh về giọng hát giàu cảm xúc, đồng thời khai thác văn hóa vùng miền theo hướng hiện đại và gần gũi.

Sau gần một ngày phát hành, MV gái NGHỆ thu về khoảng 410.000 lượt xem trên YouTube. Các bài viết liên quan đến dự án cũng phủ sóng mạng xã hội. Đây được xem là khởi đầu tích cực, cho thấy màn tái xuất của nữ ca sĩ Em gái mưa nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.

Tuy nhiên, cùng với lượng người xem tăng ổn định, sản phẩm cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho chất giọng giàu nội lực của Hương Tràm, không ít khán giả cho rằng phần giai điệu chưa đủ bắt tai để tạo hiệu ứng mạnh.

Một số bình luận cũng nhận xét phần hình ảnh nhiều kỹ xảo và tạo hình trong MV chưa thực sự đồng điệu với màu sắc âm nhạc ca khúc hướng tới. Vũ đạo, trang phục được cho là không liên kết với thông điệp sản phẩm. Chưa kể, phần trang phục khi lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống khi là áo bóng đá, khi lại là phong cách cá tính khiến tạo hình trở nên thiếu nhất quán.

Ngoài ra, ca từ của gái NGHỆ cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng lời bài hát chưa đủ chiều sâu và dấu ấn nếu đặt trong dòng nhạc dân gian đương đại. Sự so sánh giữa Hương Tràm và những ca sĩ đã thành công trong phong cách tương tự là khó tránh khỏi. Và vì Vpop đã có nhiều sản phẩm mang màu sắc truyền thống thành hit nên lần trở lại của Hương Tràm càng chịu cảnh đánh giá khắt khe hơn.

Khó khăn của Hương Tràm

Đáng ngại hơn, một số bài viết liên quan đến ca sĩ và dự án mới bất ngờ nhận trạng thái cảm xúc "tức giận". Bài đăng tối 2/7 trên trang fanpage của cô có hơn 600 lượt thả tức giận, trong khi lượt like là 700. Các bài viết khác về ca sĩ trên những trang công cộng cũng gặp tình trạng tương tự.

Có thể thấy Hương Tràm đang ít nhiều chịu ảnh hưởng từ kết quả giải thưởng hồi tháng 4. Khi ấy, Hương Tràm được xướng tên ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh. Ngay sau lễ trao giải, cô trở thành tâm điểm bàn luận. Bài đăng chia sẻ niềm vui của nữ ca sĩ trên mạng xã hội nhận về hơn 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc phẫn nộ.

Thời điểm đó, đối diện những ý kiến trái chiều, Hương Tràm cho biết cô không còn quá bận tâm như trước. Theo nữ ca sĩ, mỗi nghệ sĩ góp mặt trong danh sách đề cử đều có những đóng góp riêng cho thị trường âm nhạc.

Chất lượng sản phẩm mới của Hương Tràm nhận ý kiến trái chiều. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, có lẽ chính Hương Tràm cũng không ngờ đến bây giờ, cô vẫn phải đối mặt với phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội.

Gần 3 năm kể từ khi trở về Việt Nam sau thời gian du học, Hương Tràm duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn với nhiều dự án mới. Nữ ca sĩ cho thấy sự chủ động làm mới bản thân thay vì tiếp tục theo đuổi dòng ballad vốn gắn liền với tên tuổi. Trong số đó, có những dự án được đón nhận tích cực nhưng cũng có sản phẩm gây tranh cãi bởi phong cách có phần cũ kỹ.

Dấu ấn rõ nét nhất là album Phao cứu sinh, phát hành vào tháng 12/2025. Trong dự án này, ca sĩ mở rộng màu sắc âm nhạc khi thử sức với chất liệu cinematic pop qua các ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn, Phao cứu sinh và Nhường anh cho cô ấy, đánh dấu bước chuyển mình trong định hướng nghệ thuật.

Các dự án có lượt xem tương đối ổn, như Phao cứu sinh đạt 3,4 triệu lượt xem sau 7 tháng phát hành, Ước anh nhiều nỗi buồn đạt 11 triệu trong thời gian tương tự… Tuy nhiên, nhìn phản ứng khán giả với sự trở lại của Hương Tràm hiện tại, có thể thấy nữ ca sĩ vẫn gian nan trên hành trình trở lại thời kỳ đỉnh cao.