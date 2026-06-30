Nhóm nhạc Việt vẫn 'khó sống'

Nhiều nhóm nhạc tài năng, được đầu tư bài bản đã ra mắt ở Vpop nhưng số phận chung của họ là không được chú ý rồi nhanh chóng tan rã.

Mô hình nhóm nhạc vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức để hoạt động, phát triển trong một môi trường âm nhạc vốn lợi thế hơn hẳn cho ca sĩ solo. Từ sự ra mắt chưa bùng nổ, dù sản phẩm âm nhạc chất lượng của UPRIZE tới việc một nhóm nhạc nữ V.S. vừa hoạt động không lâu đã đứng trước nguy cơ tan rã khi một số thành viên nảy sinh bất đồng với công ty quản lý. Việc đó cho thấy mô hình này còn khá bấp bênh ở Vpop hiện tại.

Nhóm nhạc Việt liên tục gặp sóng gió

Mới đây, 3 thành viên của nhóm nhạc V.S. là T.H.Đ. (sinh năm 2011), T.B.A. (SN 2008) và N.N.C.T. (SN 2009) bức xúc chia sẻ việc bị công ty quản lý phạt tiền khi tăng cân nặng hoặc đi trễ… Đáng nói, những quy định này không hề được đưa ra để thống nhất từ đầu.

Đến 31/1, phía công ty mới đưa ra những nội quy kể trên và bắt buộc các thành viên ký hợp đồng, thậm chí không thông qua phụ huynh. Ngoài ra, các ca sĩ tố cáo người đứng đầu công ty thường xuyên "bạo lực tinh thần", "phát ngôn mang tính phản cảm, lệch chuẩn đạo đức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của trẻ vị thành niên". Việc này khiến những ca sĩ trẻ chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí hoảng loạn, mệt mỏi.

Nhóm nhạc này gồm 5 thành viên và mới ra mắt năm 2025. Họ có một sản phẩm âm nhạc viral trên mạng xã hội nhưng cũng gây tranh cãi vì ca từ được cho là nhảm nhí, vô nghĩa. Với những ồn ào kể trên, công ty quản lý nhanh chóng phủ nhận. Phía công ty khẳng định những thông tin do các ca sĩ đưa ra là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu vu khống. Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của công ty cũng như người đứng đầu.

SGO48 có đội hình đông đảo, trẻ trung nhưng không hoạt động thành công. Ảnh: YAG Entertainment.

Hiện tại, vụ tranh cãi chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, tương lai của nhóm V.S. trở nên mông lung. Nhiều khán giả cho rằng họ khó có thể tiếp tục hoạt động sau những ồn ào kể trên.

Trong lịch sử phát triển hàng chục năm của nhạc Việt, nhiều nhóm nhạc rơi vào những ồn ào, đấu tố. Tronie rời nhóm 365, Erik rời nhóm Monstar hay Minkook (Bùi Quốc Minh) rút khỏi nhóm Zero 9… đều kéo theo những tranh luận chứ không hề chia tay êm đẹp.

“Kịch bản” chung cho những lần rời nhóm thường là ca sĩ lên tiếng tố cáo công ty có hành vi không hợp lý hoặc phân chia thu nhập chưa xứng đáng với công sức nghệ sĩ bỏ ra. Sau đó, các công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, cho rằng ca sĩ vi phạm điều khoản hợp đồng.

Một số trường hợp khác bị đuổi khỏi nhóm vì vi phạm hợp đồng. Chẳng hạn, Sachi (Tên thật: Nguyễn Quế Minh Hân) bị đuổi khỏi nhóm nhạc SGO48 vì bí mật hẹn hò với người hâm mộ.

Sau khi bị phát hiện chủ động liên lạc với người hâm mộ khi không được phép và tiết lộ thông tin bảo mật về chương trình Senbatsu battle của nhóm nhạc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ làm việc, thiệt hại về chi phí sản xuất, Sachi phải bồi thường hợp đồng và chấm dứt các hoạt động cùng SGO48. Thế rồi, chẳng bao lâu sau ngày Sachi rời đi, SGO48 cũng tan rã.

Kết chung của những nhóm nhạc tài năng

Thực tế, nhạc Việt không thiếu những nhóm nhạc tài năng, thậm chí được đào tạo bài bản theo mô hình nước ngoài. Trong đó, SGO48 từng gây chú ý khi là nhóm nhạc đông thành viên nhất Vpop và là đàn em trong hệ thống đình đám Nhật Bản AKB48.

SGO48 được tuyển chọn từ hàng trăm gương mặt trẻ, sau đó được đào tạo bài bản với nhiều dự án được đầu tư. Thế nhưng, như số phận chung của rất nhiều nhóm nhạc Việt khác, SGO48 rồi cũng tan rã khi chưa tạo được bất cứ tiếng vang nào.

D1Verse thậm chí được ra mắt bởi RBW, công ty giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, nơi quản lý nhóm nhạc Mamamoo. Thế nhưng, sau khi phát hành được MV duy nhất Monster, các thành viên đột ngột nhận thông báo tan rã từ công ty quản lý.

Tương tự, chỉ sau một MV, nhóm nhạc T.A.S cũng phải dừng hoạt động. Họ hoạt động theo mô hình và phong cách của nhóm nhạc Hàn Quốc nhưng không được biết đến. MV ra mắt của nhóm là Waitting for you chỉ đạt vài nghìn lượt xem, sớm báo hiệu cái kết buồn cho nhóm nhạc này.

Nhóm nhạc UPRIZE đã ra mắt với sản phẩm được đầu tư. Ảnh: FBNV.

LipB, Lime, UNI5… đều được đầu tư lớn với hệ thống đào tạo chuẩn Hàn Quốc, ngoại hình lẫn tài năng của các thành viên đều rất triển vọng thế nhưng cũng hoạt động không hiệu quả. Trong đó, UNI5 và LipB được Ông Cao Thắng, Đông Nhi đầu tư sản xuất theo mô hình Hàn Quốc và nhận sự kỳ vọng cao từ người hâm mộ. Còn Lime thậm chí từng có thời gian ngắn hoạt động tại Hàn Quốc và tham gia một số chương trình truyền hình ở nước này. Thế nhưng, cả 3 cũng không thể thay đổi số phận của nhóm nhạc Việt.

Mới đây, nhóm nhạc bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng là UPRIZE chính thức ra mắt với sản phẩm mang tên Crazy, stupid, love và album Thăng. Cả ngoại hình lẫn tài năng của UPRIZE đều rất đáng kỳ vọng. Từ quá trình đào tạo trong suốt thời gian Tân binh toàn năng diễn ra, có thể thấy các thành viên đáp ứng được mong đợi về tài năng.

Với sản phẩm đầu tay Crazy, stupid, love, UPRIZE tiếp tục thỏa mãn chờ đợi của người hâm mộ. Đây là dự án trẻ trung, hấp dẫn, tạo được màu sắc mới mẻ trong âm nhạc, phong cách. Sản phẩm dù mới được sản xuất dạng Visualizer nhưng cũng đạt 236.000 lượt xem sau 3 ngày phát hành. Con số này khá ổn so với một tân binh, nhưng UPRIZE vẫn cần nâng cao hiệu ứng truyền thông và độ viral trên mạng xã hội hơn nữa.

Từ bài học của những nhóm nhạc đã ra mắt ở Việt Nam, có thể thấy một tân binh như UPRIZE cần sự bùng nổ hơn nữa để đi đường dài. Nhưng việc này không hề dễ bởi như nhiều chuyên gia hay chính các cựu thành viên nhóm nhạc từng chia sẻ, mô hình nhóm nhạc khó tồn tại ở Vpop bởi số tiền đầu tư lớn, nhân theo đầu người nhưng cát-xê chỉ tương đương ca sĩ solo.

Trong bối cảnh đó, các thành viên nếu không phát triển hoạt động solo song song hoạt động nhóm, có lẽ khó tồn tại được với nghề.