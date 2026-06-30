Ảnh cưới của cựu thành viên T-ara và chồng doanh nhân

Ngày 30/6, Ryu Hwa Young đăng tải loạt ảnh cưới trên Instagram kèm dòng chia sẻ: "Giờ đây, chúng tôi cùng nhau biến những ngày bình thường trở nên đặc biệt". Trong loạt ảnh, nữ diễn viên mặc nhiều mẫu váy cưới theo phong cách khác nhau.

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của Hwa Young và chồng sắp cưới trước thềm hôn lễ. Đáng chú ý, nữ diễn viên lần đầu khoe gương mặt vị hôn phu, thay vì che hoặc làm mờ như trước đây.

Hwa Young chọn nhiều phong cách váy cưới khác nhau. Trong một số hình ảnh, cựu thành viên T-ara chọn chiếc váy dáng cúp ngực gợi cảm với tùng xòe truyền thống. Ở loạt ảnh khác, nữ diễn viên thanh lịch với mẫu váy trơn, cổ cao.

Trước đó, ngày 1/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hwa Young tổ chức hôn lễ vào 12/9 tại Seoul. Danh tính chú rể và địa điểm tổ chức đám cưới không được tiết lộ. Theo thông tin được công bố, chồng sắp cưới của nữ diễn viên là một doanh nhân hơn cô 3 tuổi.

Một nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi quen nhau thông qua mai mối và nhanh chóng phát triển tình cảm. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trên cơ sở tin tưởng và gắn bó. Hôn lễ dự kiến được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết.

Cũng trong ngày 1/4, Hwa Young trực tiếp xác nhận tin vui trên trang cá nhân. Cô đăng ảnh chụp cùng vị hôn phu và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những lời chúc mừng. "Tôi biết ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng nồng nhiệt mọi người đã gửi đến. Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ cảm xúc của mình với những người tôi không thể gặp trực tiếp. Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người tiếp tục dõi theo hành trình tương lai của chúng tôi bằng sự ấm áp", cô viết.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Giờ đây chúng tôi dự định cùng nhau bước trên một con đường. Chúng tôi đã quyết định vượt qua tình yêu và trở thành tất cả của nhau. Ngày 12/9, chúng tôi sẽ kết hôn". Kèm theo thông báo, Hwa Young đăng tải bức ảnh cô và vị hôn phu cùng nâng ly rượu vang để kỷ niệm cột mốc mới trong cuộc đời.

Ryu Hwa Young sinh năm 1993, gia nhập T-ara vào năm 2010, đúng dịp nhóm kỷ niệm hai năm ra mắt. Cô tham gia đĩa đơn kỹ thuật số Why Are You Doing This?, Day By Day… trước khi rời nhóm vào năm 2012 vì những lùm xùm liên quan đến mâu thuẫn nội bộ. Sau khi chia tay T-ara, Hwa Young chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và hoạt động với vai trò diễn viên.

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