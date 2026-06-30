3 diễn viên Trung Quốc bị đồn ngoại tình

Trần Thiêm Tường vướng nghi vấn chen vào mối quan hệ giữa Lưu Niệm và Hà Thông Duệ. Tuy nhiên, các diễn viên Trung Quốc lên tiếng phủ nhận.

Tờ Sohu đưa tin, từ tối 29/6, tin đồn 3 diễn viên phim ngắn ở Trung Quốc vướng bê bối tình ái lan truyền trên mạng xã hội. Theo tin đồn, nữ diễn viên họ L có bạn trai họ H. Hai người quen nhau qua những lần đóng chung phim. Họ thường quay chung phim trường với diễn viên họ C, nên cả 3 dần trở nên thân thiết. C thậm chí thường xuyên tới nơi ở của L và H chơi.

Tuy nhiên, tình bạn giữa họ rạn nứt vì H phát hiện bạn gái có mối quan hệ mờ ám với C. Lúc này, L hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với C. Do đó, H bỏ qua và tiếp tục hẹn hò L. Thế nhưng, C và L vẫn qua lại với nhau. Thậm chí, khi bị phát hiện, C còn chỉ trích H với lý do làm quá mọi việc. Cuối cùng, H quyết định chia tay L. Cả 3 đều được miêu tả là những diễn viên hàng đầu trong lĩnh vực phim ngắn. L thậm chí từng tham gia đóng phim điện ảnh.

3 diễn viên Lưu Niệm, Hà Thông Duệ và Trần Thiêm Tường bị réo tên trong bê bối ngoại tình. Ảnh: Weibo.

Ngay khi tin tức nổ ra, 3 cái tên được cộng đồng mạng nhắc tới nhiều nhất là Lưu Niệm, Hà Thông Duệ và Trần Thiêm Tường. Lưu Niệm và Hà Thông Duệ có thời gian dài thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có cử chỉ thân mật khiến công chúng cho rằng họ hẹn hò. Tuy nhiên, mới đây, Hà Thông Duệ bỏ ghim video xuất hiện chung với Lưu Niệm trên trang cá nhân. Hai người cũng không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau như trước. Trong khi đó, Lưu Niệm và Trần Thiêm Tường hợp tác trong nhiều dự án phim.

Sau đó, Lưu Niệm và Trần Thiêm Tường nhanh chóng phủ nhận tin đồn. “Gần đây, một số tài khoản đã đăng tải và lan truyền những tin đồn thất thiệt nhắm vào tôi. Họ bịa đặt những scandal tình ái, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời gây tổn hại đến danh tiếng, sự nghiệp diễn xuất của tôi. Những tài khoản này đã bịa đặt thông tin sai lệch về các mối quan hệ của tôi thông qua những lời ám chỉ mơ hồ và thủ đoạn độc hại. Sau khi lan truyền trên mạng, những tin đồn này đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, gây hiểu lầm cho công chúng và ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến công việc, cuộc sống, sức khỏe tinh thần của tôi”, Lưu Niệm cho biết.

Nữ diễn viên yêu cầu các tài khoản xóa bỏ tất cả nội dung sai sự thật, ngừng lan truyền tin đồn và đưa ra lời xin lỗi công khai để giảm thiểu tác động. Nếu không khắc phục tình hình trong 24 giờ, công ty của nữ diễn viên sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý.

Trần Thiêm Tường cũng lên tiếng phủ nhận việc anh là người thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa Lưu Niệm và Hà Thông Duệ.

Lưu Niệm sinh năm 2001 tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cô tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Đại học Truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2018, cô ra mắt với tư cách thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm AKB48 Team SH. Cùng năm đó, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ Produce 101 và bắt đầu được biết đến. Năm 2020, cô tham gia Produce Camp 2020 và giành vị trí thứ 12 trong vòng chung kết.

Năm 2024, Lưu Niệm chuyển hướng sang diễn xuất. Cùng năm đó, cô chính thức bước chân vào lĩnh vực phim ngắn với vai diễn trong bộ phim Cuộc đời tiểu thư Bạch đã bị hủy hoại.