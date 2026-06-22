Lisa sống xa hoa với loạt siêu xe

Ten Asia đưa tin Lisa đăng một bức ảnh lên story Instagram để khoe chiếc xe mới mua. Chiếc xe mới của em út nhóm BlackPink là Ferrari Testarossa 1984. Đây là siêu xe cổ điển rất nổi tiếng và khó tìm. Mặc dù mẫu xe này đã ngừng sản xuất, nó vẫn là biểu tượng kinh điển được yêu thích trong nhiều năm. Trước đây, Lisa nhiều lần bày tỏ niềm đam mê đặc biệt với xe hơi. Cô sở hữu nhiều chiếc xe trị giá hàng trăm triệu won. Ảnh: Ten Asia.

Hồi tháng 4, em út nhóm BlackPink tậu chiếc Ferrari 12Cilindri màu đen. Ferrari 12Cilindri được lấy cảm hứng từ những mẫu xe Gran Turismo của thương hiệu Ferrari vào những năm 1950-1960 với động cơ V12 hút khí tự nhiên. Ảnh: @lalalalisa_m.

Theo tin tức vào tháng 7/2025 của Xportsnews, Lisa khoe loạt ảnh chụp cùng chiếc Ferrari Roma Spider, được cho là có giá khoảng 300 triệu won ( 220.000 USD ) tại Hàn Quốc. Đây là mẫu siêu xe mui trần nổi tiếng của nhà sản xuất Italy, ra mắt năm 2024. Nữ ca sĩ nổi tiếng với lối sống xa hoa, sở hữu nhiều món đồ xa xỉ. Cô cũng sở hữu căn biệt thự ở Seongsu-dong trị giá khoảng 7,5 tỷ won và biệt thự ở Beverly Hills trị giá khoảng 5,5 tỷ won. Ảnh: @lalalalisa_m.

Trước đó vài tháng, nữ ca sĩ đăng bức ảnh lên Instagram kèm dòng trạng thái: "Chào mừng thành viên mới của gia đình tôi." Trong hình, ngôi sao sinh năm 1996 khoe 2 chiếc siêu xe cũng của Ferrari là Purosangue và 812 Superfast, theo tờ MK. Ferrari 812 Superfast được coi là chiếc xe nhanh nhất và mạnh nhất trong lịch sử của Ferrari. Tên gọi "812" được đặt theo đặc điểm của một siêu xe với động cơ 12 xi-lanh và công suất 800 mã lực. Giá bán của xe là 470 triệu won, MK đưa tin. Trong đó, Ferrari Purosange là mẫu xe thể thao 4 cửa, 4 chỗ ngồi đầu tiên của Ferrari với giá bán khoảng 550 triệu won. Ảnh: @lalalalisa_m.

Trong một video đăng tải vào 2024, Lisa được bắt gặp sử dụng chiếc xe Mercedes-AMG G63. Nữ ca sĩ cũng được cho là mua chiếc Lamborghini Aventador màu đen tại quê nhà Thái Lan. Ngoài ra, em út nhóm BlackPink được cho là sở hữu nhiều xe sang đắt đỏ khác như McLaren 540C, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Wraith hay Rolls-Royce Spectre… Những chiếc xe Lisa sở hữu đều có giá không hề nhỏ.

Là một trong những ngôi sao Kpop nổi tiếng nhất, Lisa thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những thành tựu trong sự nghiệp nổi bật và lối sống xa hoa. Em út nhóm BlackPink hiện có 105 triệu người theo dõi trang cá nhân. Ảnh: @lalalalisa_m.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.