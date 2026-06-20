Nữ ca sĩ 'lột xác' ngỡ ngàng

Jeong Yeon từng trải qua quãng thời gian khó khăn do vấn đề sức khỏe. Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, Jeong Yeon nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng. Cô thú nhận: "Đó là giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần đối với tôi. Chị gái đã nắm lấy tôi và nói: 'Có điều gì đó không ổn với cơ thể em. Chị nghĩ em cần phải đến bệnh viện'. Đó là cách tôi biết về tình trạng sức khỏe của mình”. Ảnh: @jy_piece.