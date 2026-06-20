Nữ ca sĩ 'lột xác' ngỡ ngàng

Tờ Xports News đưa tin ngoại hình của Jung Yeon đang thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi cô cùng các thành viên nhóm TWICE tham gia một sự kiện của thương hiệu trà được tổ chức cách đây ít ngày ở Gwanghwamun, Jongno-gu, Seoul. Trước đây, Jung Yeon nhiều lần nhận ý kiến trái chiều vì tăng cân (ảnh trái). Tuy nhiên, nữ ca sĩ thời gian qua giảm cân, lấy lại vóc dáng cân đối. Ảnh: Osen, Maekyung.
Trong sự kiện, Jeong Yeon xuất hiện trong chiếc váy ngắn màu trắng, khoe vóc dáng thon gọn. Năm 2020, thành viên nhóm TWICE được chẩn đoán mắc hội chứng Cushing (rối loạn nội tiết do dư thừa hormone cortisol trong thời gian dài). Nữ ca sĩ sử dụng steroid trong quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm cổ và bị tác dụng phụ là tăng cân. Trong suốt thời gian dài, nữ ca sĩ xuất hiện trong các sự kiện hoặc sân khấu với vóc dáng được cho là bụ bẫm. Ảnh: Stoo, Xports News.
Jeong Yeon từng trải qua quãng thời gian khó khăn do vấn đề sức khỏe. Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, Jeong Yeon nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng. Cô thú nhận: "Đó là giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần đối với tôi. Chị gái đã nắm lấy tôi và nói: 'Có điều gì đó không ổn với cơ thể em. Chị nghĩ em cần phải đến bệnh viện'. Đó là cách tôi biết về tình trạng sức khỏe của mình”. Ảnh: @jy_piece.
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"Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến từ Cushing. Nhờ chị gái tôi, quá trình điều trị đã diễn ra tốt đẹp và tôi khỏe mạnh trở lại, vì vậy tôi rất biết ơn", nữ ca sĩ nói thêm. Ảnh: @jy_piece.
Jung Yeon và TWICE sẽ tổ chức các concert trong khuôn khổ World Tour Encore trong 3 ngày từ 10/7 đến 12/7 tại KSPO DOME ở Olympic Park, Songpa-gu, Seoul. Ảnh: @jy_piece.
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Jung Yeon cùng nhóm nhạc TWICE ra mắt thông qua chương trình sống còn Sixteen của JYP Entertainment. Nhóm nhanh chóng bứt phá khi ca khúc Cheer Up phát hành năm 2016 trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc. Sau đó, TWICE liên tiếp gặt hái thành công với hàng loạt ca khúc như TT, Signal, Likey và What Is Love?... Ảnh: @jy_piece.
Những năm gần đây, thành tích nhạc số của TWICE tại Hàn Quốc không còn duy trì vị thế ấn tượng như trước. Tuy nhiên, nhóm vẫn sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu và tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ thông qua các chuyến lưu diễn quốc tế cũng như các hoạt động phát hành âm nhạc. Ảnh: @jy_piece.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.