Diễn viên Mỹ và vợ tử vong tại nhà riêng

Nam diễn viên Paul Avery và vợ là Sheila Avery đã qua đời sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà riêng ở Blairstown, bang New Jersey (Mỹ).

Ngày 20/6, tờ Nypost đưa tin nam diễn viên Paul Avery, gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai người pha chế Hughie trong loạt phim truyền hình dài tập All My Children, cùng vợ là Sheila Avery đã qua đời sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà riêng ở Blairstown, bang New Jersey (Mỹ).

Theo truyền thông địa phương, vụ cháy bùng phát vào rạng sáng 17/6. Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, đưa hai nạn nhân ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng nguy kịch và tiến hành cấp cứu cho họ. Tuy nhiên, cả hai không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song gia đình cho biết không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ cố ý phóng hỏa.

Vợ chồng diễn viên Paul Avery qua đời trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Gistreel.

Chia sẻ với truyền thông, hai con gái của diễn viên, Kyle Avery và Parker Sanchez, cho biết sự ra đi của cha mẹ là cú sốc lớn đối với gia đình. "Đây là mất mát lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi", Kyle Avery nói. Cô đồng thời cho biết cha mẹ luôn mang đến niềm vui và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng những người từng tiếp xúc. Parker Sanchez chia sẻ cha mẹ cô là những người nhân hậu, giàu năng lượng và luôn cởi mở với mọi người.

Paul Avery được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong All My Children. Bên cạnh đó, ông cũng một số lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, chẳng hạn bộ phim Superman phát hành năm 1978. Gia đình cho biết ông theo đuổi diễn xuất đơn thuần vì đam mê, thay vì tìm kiếm danh tiếng.

Trong khi đó, Sheila Avery là một y tá kiêm nghệ sĩ. Bà dành nhiều năm tham gia tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các nạn nhân bị bạo hành cũng như xâm hại tình dục. Theo người thân, bà đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ thông qua công việc cộng đồng bền bỉ kéo dài hàng thập kỷ.

Paul và Sheila Avery đã gắn bó hơn 40 năm. Họ được bạn bè, hàng xóm yêu mến nhờ sự hài hước, lòng hiếu khách và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.