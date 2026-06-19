Mỹ nhân Nhật nói về chiếc váy bị chỉ trích phản cảm

Sana giải thích cô đã cố chỉnh sửa trang phục để nó không quá phản cảm. Tuy nhiên, mỹ nhân Nhật Bản không ngờ vẫn gặp phải sự cố.

Ngày 19/6 tờ Sports Donga đưa tin Sana, thành viên Nhật Bản trong nhóm nhạc TWICE lên tiếng về trang phục gây tranh cãi. Theo nữ ca sĩ, cô rất buồn khi tranh cãi nổ ra.

Nữ ca sĩ giải thích theo thiết kế ban đầu, bộ đồ này vốn để lộ phần quần bên trong giống đồ bơi. Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất sự kiện, nữ ca sĩ đã chỉnh sửa trang phục để che bớt phần quần và nhìn không quá nhạy cảm.

Sana với bộ đồ gây tranh cãi. Ảnh: Celuvmedia, Star MK.

"Khi thử đồ, tôi đã mặc sao cho phần dưới không bị hở. Nhưng tới sự kiện, vô tình góc chụp khiến phần quần bên trong như bị lộ ra ngoài. Tôi chỉ nhận ra sự cố sau khi vào phòng chờ. Lúc đó, tôi mới biết phần quần đã bị chụp ảnh", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô nói thêm: "Tôi đã buồn vì không thể mặc đúng như những gì mình muốn lúc thử đồ, nhưng tôi còn buồn hơn nữa vì chuyện này gây ra quá nhiều bàn tán".

Vào 18/6, Sana cùng các thành viên TWICE tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm Teazen Kombucha được tổ chức tại tòa nhà Imma ở quận Jongno-gu, Seoul. Trong sự kiện, nữ ca sĩ Nhật Bản mặc chiếc váy trắng họa tiết hoa với thân trên khoe vai trần gợi cảm.

Điều khiến dư luận chú ý là phía dưới của trang phục Sana mặc trông giống đồ bơi. Ngay lập tức, bộ đồ của mỹ nhân Nhật Bản đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, bị nhận xét phản cảm.

Sana sinh năm 1996 tại Osaka, Nhật Bản, là một trong những thành viên được yêu thích nhất TWICE. Sana thu hút lượng người hâm mộ lớn nhờ ngoại hình nổi bật, tính cách thân thiện và khả năng trình diễn cuốn hút. Cô hiện có gần 13 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.