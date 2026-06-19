Con gái nhạc sĩ Tú Dưa ở hiện tại

LEXXY (tên thật Nguyễn Ngân Hà) được sớm chú ý khi là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa. Cô theo đuổi âm nhạc trẻ trung, hiện đại.

LEXXY - con gái nhạc sĩ Tú Dưa - gây chú ý khi phát hành EP đầu tay Flexxy, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình theo đuổi âm nhạc với hình ảnh trưởng thành, tự tin.

Một năm sau MV debut Bật đèn xanh, nữ ca sĩ trở lại với EP đầu tay gồm 5 ca khúc: Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm Chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo đến bối cảnh, cho thấy định hướng xây dựng hình tượng ca sĩ thần tượng chuyên nghiệp. Các ca khúc trong EP đều mang màu sắc trẻ trung, bắt tai. LEXXY xuất hiện với phong cách hiện đại, gợi cảm và cá tính.

Flexxy cho thấy sự trưởng thành hơn của ca sĩ về tư duy âm nhạc lẫn định hướng xây dựng hình tượng, với màu sắc nữ quyền được thể hiện xuyên suốt.

Con gái Tú Dưa trở lại với sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về EP, LEXXY cho biết: "EP nói về hình ảnh người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và hạnh phúc của mình vào bất kỳ ai mà luôn biết yêu thương bản thân trước tiên".

Ở EP mới, giọng hát và lối xử lý của LEXXY có sự tiến bộ nhưng chưa thật sự đặc sắc. Chất giọng lẫn lối xử lý của ca sĩ trẻ có phần đều đều, an toàn và mỏng khi lên nốt cao, khiến một số bài hát thiếu điểm nhấn và sự bứt phá.

LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vô địch wushu Thúy Hiền. Thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cha, cô sớm bộc lộ đam mê và theo đuổi con đường ca hát.

Nữ ca sĩ tiết lộ quá trình thực hiện dự án có nhiều áp lực. Có những ngày ê-kíp quay liên tục từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Dù vậy, cô cho rằng một sản phẩm chỉn chu luôn đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì của cả tập thể.

Thành quả là những MV được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh, hướng đến chất lượng tiệm cận các sản phẩm quốc tế. Đặc biệt, phần vũ đạo trong MV Badplayah được đánh giá cao với những màn trình diễn tập thể gợi cảm, chỉn chu và giàu năng lượng.

Với nữ ca sĩ, Flexxy không chỉ là EP đầu tay mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Đây là nơi cô bộc lộ rõ hơn cá tính, tư duy âm nhạc và sự tự tin trong việc thể hiện bản thân. Mỗi ca khúc đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bởi theo cô, tiêu đề chính là cánh cửa đầu tiên dẫn người nghe vào thế giới cảm xúc của nhân vật trong bài hát.

Nữ ca sĩ cho biết EP lần này không phải một cuộc thử nghiệm hoàn toàn mới mà là phiên bản táo bạo và rõ nét hơn của chính mình. Cô mong khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc để giải trí mà còn tìm thấy sự đồng cảm và nguồn cảm hứng để thêm tự tin vào bản thân.