Mỹ nhân Nhật Bản bị chỉ trích mặc phản cảm

Ngày 18/6, tờ Sports Khan đưa tin Sana, thành viên người Nhật Bản trong nhóm TWICE đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi mặc trang phục được cho là phản cảm. Theo đó, TWICE mới đây tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm Teazen Kombucha được tổ chức tại tòa nhà Imma ở quận Jongno-gu, Seoul. Trong sự kiện, Sana mặc chiếc váy trắng họa tiết hoa với thân trên khoe vai trần gợi cảm. Ảnh: Newspim, Maekyung.

Phần thân trên có thiết kế khá đơn giản, nhưng điều khiến dư luận chú ý là phía dưới của trang phục Sana mặc trông giống đồ bơi. Ngay lập tức, bộ đồ của mỹ nhân Nhật Bản đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: Newsis, Celuvmedia.

Sau khi những bức ảnh của Sana trong sự kiện được công bố, cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên. “Cô ấy đang mặc cái gì vậy?”, “Tôi tưởng họ đang đến một sự kiện quảng cáo đồ lót”, “Trang phục của cô ấy trông giống đồ bơi”, tờ Sports Khan trích đăng bình luận của cộng đồng mạng. Ảnh: News1, Star MK.

Ngoài trang phục của Sana, bộ đồ ren màu trắng của Tử Du trong sự kiện cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng bộ đồ của em út nhóm TWICE khá nhạy cảm. Sana sinh năm 1996 tại Osaka, Nhật Bản. Cô sở hữu chiều cao 1,62 m cùng vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài và phong cách thời trang đa dạng. Là một trong những thành viên được yêu thích nhất TWICE, Sana thu hút lượng người hâm mộ lớn nhờ ngoại hình nổi bật, tính cách thân thiện và khả năng trình diễn cuốn hút.

Hình ảnh nhóm nhạc TWICE trong sự kiện. TWICE ra mắt thông qua chương trình sống còn Sixteen của JYP Entertainment. Nhóm nhanh chóng bứt phá khi ca khúc Cheer Up phát hành năm 2016 trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc. Sau đó, TWICE liên tiếp gặt hái thành công với hàng loạt ca khúc như TT, Signal, Likey, What Is Love?... Trong sự nghiệp, TWICE lập nhiều cột mốc đáng chú ý như trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên bán hơn 100.000 vé concert trực tuyến, nhóm nữ đầu tiên đạt doanh số hơn 270.000 bản trong ngày đầu phát hành với album More & More và cũng là nhóm nữ đầu tiên vượt mốc một tỷ lượt phát trực tuyến trên Gaon. Ảnh: News1.

Thành viên MOMO và Mina diện trang phục đen trong sự kiện. Những năm gần đây, thành tích nhạc số của TWICE tại Hàn Quốc không còn duy trì vị thế ấn tượng như trước. Tuy nhiên, nhóm vẫn sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Ảnh: Etnews, News1.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.