NSND Minh Châu kể chi tiết vụ bị lừa hàng trăm triệu đồng vì hợp đồng kỳ nghỉ

NSND Minh Châu cho biết bà đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua thẻ nghỉ dưỡng và sang nhượng nó. Tuy nhiên, nhiều năm qua, diễn viên chưa được hưởng quyền lợi xứng đáng.

Ngày 17/6, diễn viên Minh Châu cho biết bà đã gửi đơn đến cơ quan chức năng sau khi phát hiện nhiều điểm chưa rõ ràng trong hợp đồng kỳ nghỉ mà bản thân mua cách đây vài năm. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, thời điểm đó bà được giới thiệu về một loại thẻ nghỉ dưỡng với nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho cá nhân và gia đình.

Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng và đối chiếu lại các tài liệu liên quan, Minh Châu nhận thấy những quyền lợi thực tế không tương đồng với những gì bà từng được giới thiệu. Càng rà soát hồ sơ, nữ diễn viên càng cho rằng có nhiều nội dung quan trọng chưa được giải thích đầy đủ tại thời điểm ký kết.

Minh Châu trình báo cơ quan chức năng

Điều khiến NSND Minh Châu trăn trở không chỉ nằm ở giá trị tài chính đã bỏ ra mà còn là cảm giác mất niềm tin. Minh Châu cho biết những ngày gần đây, khi theo dõi các thông tin phản ánh trên truyền thông cũng như câu chuyện của nhiều khách hàng khác, bà nhận ra bản thân không phải trường hợp cá biệt.

“Cách đây vài năm, tôi được giới thiệu về một chương trình nghỉ dưỡng với những lời quảng bá rất hấp dẫn. Những người tư vấn đều là các bạn trẻ lịch sự, chuyên nghiệp, ăn nói lưu loát và luôn thể hiện sự quan tâm, tận tình. Họ giới thiệu về những kỳ nghỉ sang trọng, quyền lợi đặc biệt dành cho gia đình và giá trị lâu dài tôi có thể tận hưởng trong nhiều năm. Khi đó, tôi đã tin tưởng và quyết định ký kết hợp đồng. Nhưng rồi theo thời gian, những gì tôi nhận được không hoàn toàn giống những gì đã được giới thiệu và kỳ vọng ban đầu”, NSND Minh Châu kể.

Diễn viên Minh Châu cũng sở hữu thẻ kỳ nghỉ. Ảnh: VFC.

Theo nữ diễn viên, trong số những người gặp hoàn cảnh tương tự có không ít người lớn tuổi, dành dụm tiền bạc với mong muốn tận hưởng các kỳ nghỉ chất lượng cùng gia đình. Từ đó, bà quyết định công khai câu chuyện của mình thay vì tiếp tục im lặng.

Minh Châu cho biết bà đã nhờ một người thân là luật sư hỗ trợ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng. Sau quá trình nghiên cứu, hai bên tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi đơn tới cơ quan chức năng để đề nghị xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Nữ diễn viên khẳng định việc lên tiếng không nhằm công kích hay quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào. Bà mong muốn những người từng tham gia các chương trình nghỉ dưỡng, thẻ kỳ nghỉ hoặc sản phẩm tương tự dành thời gian rà soát kỹ các điều khoản đã ký kết, đồng thời chủ động tìm hiểu nếu phát hiện những vấn đề chưa được làm rõ.

Diễn viên Minh Châu làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, NSND Minh Châu cũng kêu gọi những người cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng mạnh dạn chia sẻ thông tin và kết nối với nhau. Theo bà, khi nhiều tiếng nói cùng được ghi nhận, vụ việc sẽ có cơ hội được xem xét toàn diện và khách quan hơn.

"Tôi tin mọi việc rồi sẽ được làm rõ. Hy vọng từ câu chuyện của mình, nhiều người sẽ thận trọng hơn trước khi đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, đặc biệt là những quyết định được hình thành từ các lời giới thiệu hấp dẫn nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ", nữ diễn viên chia sẻ.

Trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, diễn viên Minh Châu cho biết năm 2022, bà được tư vấn mua một loại thẻ nghỉ dưỡng có thể du lịch tại nhiều địa điểm với chi phí hợp lý. Thẻ này trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau đó, diễn viên tiếp tục được tư vấn nâng cấp thẻ, với dịch vụ từ một bữa sáng lên 2 bữa ăn trong ngày. Phí nâng cấp thẻ tiếp tục là con số lớn, hàng trăm triệu đồng. Nữ diễn viên được hứa nhận một khoản lợi ích trong 6 năm đầu tiên. Nhưng từ đó đến nay, bà chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào.

Tới tháng 10/2023, một người ở công ty khác gọi điện đề nghị mua lại hợp đồng của bà. Khi đó, Minh Châu đã cảm thấy không ổn vì bà không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi bị đánh vào tâm lý muốn lấy lại tiền thay vì bỏ phí thẻ mà không được sử dụng, Minh Châu quyết định bán lại thẻ.

Tuy nhiên, yêu cầu đối phương đưa ra là diễn viên phải mua thêm sản phẩm bên họ. Đổi lại, công ty sẽ hoàn tất việc thu mua thẻ nghỉ dưỡng của Minh Châu trong vòng 1 tuần. Sau đó, diễn viên tiếp tục chi ra hàng trăm triệu đồng với mong muốn sang nhượng thẻ nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc mua bán lại thẻ đã không diễn ra như cam kết, thậm chí nhân viên làm việc với Minh Châu thông báo nghỉ việc ở công ty.

Tới 3/2024, một người khác lại gọi cho diễn viên và đề nghị thuê lại thẻ nghỉ dưỡng trong 5 năm. Người này cam kết với diễn viên nếu không thuê thẻ sẽ bồi thường tiền. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chi ra hàng trăm triệu đồng để ký hợp đồng cho thuê thẻ. Thời gian đầu mới ký hợp đồng, diễn viên nhận được một vài khoản tiền.

Nhưng sau đó, diễn viên lại nhận được thông báo nhân viên làm việc với bà đã nghỉ việc và phía khách sạn cũng cho biết không nhận được bất cứ liên hệ đặt phòng, dịch vụ nào từ nhân viên có tên giống người làm việc với Minh Châu.

Mẹ Hà Anh, diễn viên Hương Dung cũng gặp tình huống tương tự

Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ và nội dung trong đó lập tức gây xôn xao dư luận. Trong 4 tập đã phát sóng, bộ phim ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi trở thành đối tượng nhắm tới của các chiến dịch tiếp thị mua hợp đồng kỳ nghỉ.

Họ thường được tư vấn các gói nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, họ được tư vấn hợp đồng này có thể chuyển nhượng và thu về lợi nhuận từ hình thức chuyển nhượng đó. Tuy nhiên, thực tế, khi muốn chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Các khoản phí được đưa ra dưới nhiều hình thức khác nhau như phí đặt cọc, phí giữ chỗ hoặc phí dịch vụ…

Bộ phim cho thấy không ít trường hợp đã chi thêm số tiền rất lớn, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, với kỳ vọng hoàn tất việc chuyển nhượng hợp đồng. Thế nhưng, thay vì nhận được khoản tiền như cam kết, nhiều người lại tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng mới và rơi vào vòng xoáy giao dịch kéo dài. Nhiều trường hợp trong bộ phim phải vay nợ khắp nơi, cắm sổ đỏ hoặc không dám về nhà vì lo sợ bị đòi nợ.

Diễn viên Hương Dung cũng bị tư vấn mua hợp đồng kỳ nghỉ.

Sau đó, người mẫu Hà Anh cho biết mẹ cô từng mất 700 triệu đồng vì hợp đồng kỳ nghỉ. Trong khi đó, diễn viên Hương Dung cũng mua một số hợp đồng kỳ nghỉ vào 2020. Năm 2024, diễn viên nhận được cuộc gọi đề nghị chuyển nhượng hợp đồng. Theo diễn viên, tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là hơn một tỷ đồng. Tuy nhiên, bà phải đóng 20% giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, vì vừa nằm viện nên diễn viên không còn đủ tiền mặt như đối phương yêu cầu. Thay vào đó, diễn viên thanh toán 60 triệu đồng phí chuyển nhượng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng bằng chuyển khoản. Thời điểm đó, Hương Dung được yêu cầu ký vào một bộ hồ sơ chưa điền tên và theo nhân viên giải thích, việc này phục vụ cho người mua. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Hương Dung nhận về bản hợp đồng có thời hạn lên tới 25 năm.