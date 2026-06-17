Hyeri vướng tranh cãi

Sau sự kiện mới đây, Hyeri nhận nhiều bàn tán về ngoại hình. Trước những tranh luận, nữ ca sĩ lên tiếng.

Ngày 17/6, tờ Sports Seoul đưa tin Hyeri lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh ngoại hình của cô. Ngày 16/6, trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ, Hyeri chia sẻ thẳng thắn về vóc dáng của cô.

"Thành thật mà nói, tôi thích bản thân mình. Nhưng tôi hiểu người khác có thể nghĩ tôi trông không đủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi không hiểu tại sao phải gầy mới được coi là chuyên nghiệp", Hyeri bày tỏ.

Dù vậy, cựu thành viên Girl's Day vẫn cho biết cô sẵn sàng nỗ lực, cải thiện vóc dáng vì người hâm mộ. "Nếu Hyerumi (tên FC của Hyeri) mong muốn như vậy, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ tập thể dục và giữ gìn sức khỏe. Mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình".

Hyeri và bộ đồ gây bàn tán. Ảnh: TV Daily News.

Tranh cãi xoay quanh Hyeri nổ ra sau buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên Hyeri Asia Tour 2026 in Seoul diễn ra ngày 13/6 tại Hội trường Samsung thuộc Đại học Nữ sinh Ewha.

Trong chương trình, Hyeri trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng của Girl's Day và giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, bộ váy ôm sát không tay cô diện trên sân khấu lại trở thành tâm điểm bàn luận.

Sau khi hình ảnh và video từ sự kiện được lan truyền, một số ý kiến trên các diễn đàn, mạng xã hội cho rằng chất liệu trang phục, các nếp gấp của váy cùng góc quay đã khiến phần bụng của nữ diễn viên trông lớn hơn bình thường. Việc này làm dấy lên tranh cãi. Nhiều tài khoản chê bai ngoại hình của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và cho rằng cô đã tăng cân, dẫn đến vóc dáng thiếu thon gọn.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Hyeri. Họ cho rằng việc nữ diễn viên khác lạ so với ngày thường chỉ do trang phục, ánh sáng và góc máy. Họ cũng chỉ ra ở một tiết mục khác trong cùng chương trình, nữ diễn viên vẫn xuất hiện vòng eo thon gọn và vóc dáng mảnh mai.

Hyeri ra mắt cùng Girls' Day năm 2010 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Reply 1988, My Roommate Is a Gumiho... Dự án tiếp theo của cô, Dream to You, dự kiến lên sóng từ 13/7.

Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Seoul, Hyeri sẽ tiếp tục tổ chức những buổi gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố ở châu Á như Macau, TP.HCM, Hong Kong và Đài Bắc.