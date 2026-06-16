Mỹ nhân Tân Cương gây sốt

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc chiếc váy ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm trong sự kiện mới đây. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi.

Tối 15/6, Đêm hội Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2026 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc). Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục là tâm điểm chú ý. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian dài không tham gia sự kiện giải trí lớn. Do đó, sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1992 lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô mặc chiếc váy dáng ôm sát với thân trên thiết kế xếp nếp cầu kỳ cùng chân váy chất liệu xuyên thấu, đính kết độc đáo. Bộ váy dáng cúp ngực giúp nữ diễn viên khoe thân hình cân đối với vai trần. Loạt ảnh của ngôi sao 34 tuổi sau sự kiện lập tức leo lên top đầu tìm kiếm trên Weibo.

Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện. Ảnh: Weibo.

Vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò nam diễn viên kém cô 8 tuổi là Trần Phi Vũ. Lý do là hai người được phát hiện sở hữu nhiều món phụ kiện giống nhau.

Họ hợp tác trong bộ phim Mộ tư từ. Ban đầu, dự án rất được mong đợi do có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, kết quả phát sóng của phim không cao.

Theo Now News, Mộ tư từ chưa nhận được nhiều đánh giá tích cực. Lý do chính là nữ diễn viên 34 tuổi Địch Lệ Nhiệt Ba và nam diễn viên kém cô 8 tuổi thiếu sự ăn ý. Ngay khi phim lên sóng, Nhiệt Ba được nhận xét là ngoại hình chênh lệch so với Trần Phi Vũ. Khi nữ diễn viên đứng cạnh Trần Phi Vũ, cách biệt tuổi tác giữa 2 người không tạo cho khán giả cảm giác yêu đương của một cặp đôi. Đây là hạn chế rất lớn với dự án cổ trang ngôn tình như Mộ tư từ.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu thuộc lứa 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự Giao Ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng, Kiêu khởi thanh nhưỡng…