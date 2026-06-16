'Lâm Đại Ngọc gây tranh cãi nhất lịch sử' thay đổi không nhận ra

Trương Miểu Di được nhận xét ngày càng khác lạ. Nữ diễn viên trước đó gây tranh cãi khi vào vai Lâm Đại Ngọc trong phim "Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên".

Theo QQ, ngoại hình của Trương Miểu Di - người từng bị gọi là "Lâm Đại Ngọc xấu nhất lịch sử" - đang trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ loạt ảnh của cô tại lễ khai máy dự án phim được công bố gần đây. Qua loạt ảnh, nữ diễn viên được nhận xét có diện mạo khác biệt đáng kể so với trước.

Trước đó, công chúng vốn quen thuộc với hình ảnh Trương Miểu Di trong sáng, hoạt bát. Nụ cười của cô từng được nhận xét có sức hút đặc biệt, giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với hình tượng "cô gái ngọt ngào". Dù đôi lúc bị đánh giá sở hữu nhan sắc không quá nổi bật, cô vẫn được yêu mến nhờ vẻ trẻ trung và năng lượng tích cực.

Hình ảnh của Trương Miểu Di trước đây và hiện tại. Ảnh: Up Media.

Trong bộ phim Khi em chạy về phía anh, Trương Miểu Di gây chú ý với tạo hình tóc đuôi ngựa đơn giản. Hình tượng nữ sinh của cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả, thậm chí được gọi là một trong những nữ chính phim học đường được yêu thích nhất. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và Chu Dực Nhiên cũng góp phần giúp tên tuổi nữ diễn viên bứt phá, lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng từ hơn 300.000 lên trên một triệu.

Tuy nhiên, những hình ảnh mới đây cho thấy gương mặt và phong cách của Trương Miểu Di đã thay đổi đáng kể. Một cư dân mạng bình luận: "Bây giờ có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người trên gương mặt Trương Miểu Di, nhưng lại không thấy chính Trương Miểu Di nữa".

Một số bình luận cho rằng diện mạo của Trương Miểu Di ngày càng trở nên cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Trước những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận.

Trong một buổi livestream, Trương Miểu Di cho biết sự thay đổi ngoại hình chủ yếu đến từ quá trình giảm cân và thay đổi cách trang điểm. Cô thậm chí hài hước chia sẻ bản thân cảm thấy khá vui khi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi điều đó đồng nghĩa mọi người cho rằng cô đã trở nên xinh đẹp hơn.

Để chứng minh cho lời giải thích của mình, nữ diễn viên còn đăng tải video ghi lại quá trình tẩy trang. Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được dư luận. Một số khán giả cho rằng sống mũi hiện tại của Trương Miểu Di cao và rõ nét hơn đáng kể so với trước đây. Bên cạnh đó, thần thái trưởng thành của cô cũng khác xa hình ảnh cô gái trẻ trung, đáng yêu từng được công chúng yêu mến.

Hình ảnh gần đây của Trương Miểu Di được nhận xét là quá khác lạ so với trước đây. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, trong những bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa từ lễ khai máy dự án mới, một số ý kiến nhận xét phần gò má của nữ diễn viên trông thiếu tự nhiên hơn trước. Đường nét khuôn mặt cũng được cho là không còn mềm mại như giai đoạn đầu sự nghiệp, tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận về sự thay đổi ngoại hình của cô.

Trương Miểu Di sinh năm 1997, là diễn viên trẻ từng tham gia các phim như Đấu la đại lục, Khi anh chạy về phía em, Khó dỗ dành… hay đặc biệt Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên của đạo diễn Hồ Mai.

Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên gây tranh cãi ngay khi mới ra mắt. Trong phim, Trương Miểu Di đảm nhận vai Lâm Đại Ngọc, bị khán giả và truyền thông đánh giá là “thiếu khí chất” và “phiên bản tệ nhất” của nhân vật kinh điển này.

Theo kết quả Cây chổi Vàng điện ảnh Trung Quốc lần thứ 16 công bố vào giữa năm 2025, hạng mục Phim gây thất vọng nhất gọi tên Cục 749 và Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên. Hạng mục Nữ diễn viên gây thất vọng nhất thuộc về Trương Miểu Di với vai diễn trong Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên.