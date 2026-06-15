Jang Won Young liên tục gặp rắc rối

Những ngày qua, Jang Won Young liên tục bị chỉ trích vì thái độ được cho là thiếu chuyên nghiệp với nhân viên sân bay và ném quà do fan tặng.

Ngày 15/6, tờ Kyunghyang đưa tin, thành viên Jang Won Young của nhóm IVE tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi một đơn khiếu nại chính thức được gửi tới Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc. Đơn khiếu nại liên quan tới quy trình kiểm tra danh tính tại sân bay Gimpo.

Theo thông tin được xác nhận ngày 15/6, Phòng Quản lý An ninh thuộc đơn vị vận hành sân bay Gimpo đã tiếp nhận một đơn kiến nghị yêu cầu làm rõ quy định xác minh danh tính tại khu vực xuất cảnh quốc tế.

Người gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng công bố hướng dẫn cụ thể về việc hành khách có bắt buộc phải tháo hoặc điều chỉnh khẩu trang, mũ, kính râm và các vật dụng che khuất khuôn mặt trong quá trình kiểm tra danh tính hay không. Nếu đây là quy định bắt buộc, thông tin cần được công khai rõ ràng thay vì chỉ được truyền đạt trực tiếp bởi nhân viên tại hiện trường.

Jang Won Young tiếp tục vướng sóng gió. Ảnh: News1.

Bên cạnh đó, người khiếu nại cũng đặt câu hỏi liệu quy trình này có được áp dụng đồng nhất tại tất cả sân bay do Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc quản lý hay không.

Jang Won Young không phải đối tượng của đơn khiếu nại. Tuy nhiên, đơn khiếu nại được đưa ra sau khi vụ việc liên quan đến nữ ca sĩ gây tranh cãi. Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh nữ thần tượng thực hiện thủ tục kiểm tra danh tính tại sân bay Gimpo gây xôn xao. Người đăng bài nhận xét: “Hãy nhìn thái độ của cô gái đầu tiên kìa, thật buồn cười”. Trong video, cô làm theo hướng dẫn của nhân viên bằng cách điều chỉnh khẩu trang và mũ để phục vụ quá trình đối chiếu với ảnh trên hộ chiếu.

Theo đoạn clip được lan truyền, khi nhân viên yêu cầu xác minh danh tính, Won Young chỉ hạ khẩu trang trong thời gian rất ngắn. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ thần tượng chưa hợp tác với nhân viên trong quá trình kiểm tra. Họ cũng chỉ trích cách nữ thần tượng nhận lại hộ chiếu và rời đi là thiếu thân thiện, tôn trọng nhân viên.

Nữ thần tượng liên tục bị chỉ trích về thái độ. Ảnh: Ten Asia.

Những ngày qua, Jang Won Young liên tục vướng vào các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Ít ngày trước, một đoạn video tại sự kiện ký tặng người hâm mộ của thành viên IVE lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn một triệu lượt xem. Trong video, việc nữ ca sĩ vứt đồ fan tặng ra phía sau làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó vào tháng 3, Won Young cũng vướng tranh cãi liên quan đến vị trí đứng trong các hoạt động của IVE. Người hâm mộ và cư dân mạng chia sẻ nhiều đoạn video cho rằng nữ thần tượng thường cố gắng chen vào vị trí trung tâm khi xuất hiện cùng các thành viên.

Ở một số video được lan truyền, nữ thần tượng thậm chí được cho là đã vượt qua các thành viên khác để đứng ở vị trí center. Hành động này tạo ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Jang Won Young sinh năm 2004, nổi tiếng từ chương trình Produce 48, sau đó thành công giành vị trí số 1 và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi IZ*ONE tan rã, Won Young ra mắt trong nhóm nhạc IVE. IVE liên tiếp có các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc giúp củng cố thêm vị thế của Jang Won Young.

Jang Won Young hiện là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cô thậm chí được mệnh danh “nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới”. Tính đến tháng 7/2025, nữ ca sĩ sở hữu 19 hợp đồng quảng cáo, cao nhất nhì trong số thần tượng ra mắt cùng thời điểm.