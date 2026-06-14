Tranh cãi bủa vây Lisa ở World Cup 2026

Không chỉ nhận ý kiến trái chiều với tiết mục biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2026, Lisa (BlackPink) còn vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Lisa của BlackPink vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Lisa khi cô trở thành thành viên nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Đây là niềm tự hào của fan Lisa nói riêng và cộng đồng người hâm mộ Kpop nói chung.

Nhiều người hâm mộ tại Thái Lan cũng xem đây là khoảnh khắc đáng tự hào khi một nghệ sĩ gốc Thái xuất hiện tại sân khấu của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến nhận định đây là dấu mốc quan trọng đối với nghệ sĩ châu Á trong bối cảnh FIFA ngày càng đẩy mạnh việc kết nối âm nhạc, văn hóa và thể thao.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng mô tả lễ khai mạc World Cup là sự kiện tôn vinh khả năng kết nối con người vượt qua mọi biên giới. Nhiều khán giả cho rằng thông điệp này cũng phù hợp với hình ảnh và sức ảnh hưởng toàn cầu Lisa đang sở hữu.

Tuy nhiên, tiết mục của Lisa cũng kéo theo nhiều cuộc tranh luận, về kỹ năng trình diễn và cả ngoại hình của nữ ca sĩ.

Lisa trình diễn ở World Cup cùng Brazil Anitta và Nigeria Rema. Ảnh: Reuters/Yonhap.

Tiết mục của Lisa ở World Cup 2026 gây tranh cãi

Tại lễ khai mạc trước trận đấu mở màn giữa Mỹ và Paraguay diễn ra ở sân vận động SoFi (Los Angeles), Lisa trình diễn Goals - ca khúc thuộc album chính thức của World Cup 2026. Đồng hành cùng cô trên sân khấu là nữ ca sĩ Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema.

Xuất hiện trong bộ trang phục trắng nổi bật, Lisa mở màn tiết mục với phần trình diễn giàu năng lượng. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển khắp sân khấu cùng dàn vũ công, thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và phong cách trình diễn tự tin.

Màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Video chính thức ghi lại tiết mục Goals đạt hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải.

Tuy nhiên, phần trình diễn của Lisa cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, một bộ phận khán giả dành lời khen cho khả năng trình diễn, thần thái sân khấu cũng như sự tiến bộ về giọng hát của nữ ca sĩ. Trong khi đó, không ít ý kiến khác cho rằng tiết mục chưa đủ sức tạo dấu ấn tại một sân khấu tầm cỡ như World Cup. Một số khán giả thậm chí đặt nghi vấn em út BlackPink hát nhép, đồng thời nhận xét trang phục của cô phản cảm còn câu từ bài hát vô nghĩa.

"Đây không phải màn trình diễn quá đặc biệt", "Phần vũ đạo chỉ ở mức ổn", "Cô ấy có vẻ đang hát nhép”, "Liệu màn trình diễn này có thực sự phù hợp với quy mô World Cup không?", khán giả Hàn Quốc tranh luận trên diễn đàn Nate.

Phần trình diễn của Lisa nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Nationthailand.

Ngoài màn trình diễn, ngoại hình của Lisa tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều hình ảnh cận mặt của nữ ca sĩ trong sự kiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng sống mũi và đầu mũi của Lisa có sự khác biệt so với những hình ảnh trước đây. Từ đó, họ đặt nghi vấn em út BlackPink đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng những thay đổi trên gương mặt Lisa có thể đến từ góc chụp, ánh sáng, cách trang điểm hoặc kiểu tóc.

Liên tục bị phản ứng

Theo IBTimes, sự xuất hiện của Lisa tại World Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn một màn trình diễn đơn thuần. Với vị thế là sự kiện thể thao có lượng người theo dõi hàng đầu thế giới, World Cup được xem là cơ hội để nữ ca sĩ tiếp cận thêm lượng khán giả quốc tế rộng lớn.

Dù vậy, ngay trong lần đầu tham gia dự án của World Cup, nữ ca sĩ Thái Lan đã bị bủa vây bởi những ồn ào. Tranh cãi xoay quanh cô không chỉ dừng lại ở phần trình diễn tại lễ khai mạc. Thực tế, ngay từ khi phát hành, Goals đã trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng yêu nhạc.

Ca khúc là sự kết hợp giữa Lisa, Anitta và Rema, pha trộn các màu sắc âm nhạc từ Kpop, Latin pop và Afrobeats. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, Lisa cho biết cô rất hào hứng khi tham gia dự án này và tin rằng âm nhạc luôn có khả năng kết nối mọi người trên khắp thế giới. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự vinh dự khi được hợp tác cùng Anitta và Rema.

Theo số liệu từ YouTube, MV Goals ghi nhận hơn 2,65 triệu lượt xem chỉ sau 13 giờ phát hành. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả toàn cầu vẫn khá chia rẽ.

Hình ảnh hậu trường thực hiện MV Goals của Lisa và Rema. Ảnh: Mavinrecords.

Nhiều người đánh giá cao giai điệu sôi động và màu sắc quốc tế của bài hát. Ngược lại, không ít khán giả cho rằng Goals khó có thể tạo được sức ảnh hưởng tương tự Waka Waka của Shakira tại World Cup 2010 hay Dreamers của Jungkook tại World Cup 2022.

Một số ý kiến cho rằng lời bài hát vô nghĩa, phô trương, tập trung vào sự hào nhoáng cá nhân chứ chưa truyền tải được tinh thần bóng đá, sự đoàn kết và cảm xúc đam mê, nhiệt huyết đặc trưng vốn được kỳ vọng ở một ca khúc World Cup. Không ít bình luận mô tả ca khúc là "thiếu điểm nhấn", "chưa đủ cảm xúc" hoặc "khó tạo hiệu ứng cổ động trên sân vận động".

Theo MSN, những tranh luận quanh Goals phần nào phản ánh sự khác biệt về thế hệ và văn hóa trong cách công chúng nhìn nhận một bài hát chủ đề World Cup. Trong khi FIFA ngày càng hướng tới những sản phẩm có tính thương mại và khả năng lan tỏa toàn cầu, nhiều người hâm mộ vẫn mong muốn các ca khúc mang đậm tinh thần thể thao và cảm xúc cộng đồng hơn.

Chính vì vậy, Goals trở thành một trong những ca khúc World Cup gây tranh luận nhất thời gian gần đây. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, màn xuất hiện của Lisa tại lễ khai mạc vẫn được xem là cột mốc đáng chú ý, khẳng định vị thế ngày càng lớn của các nghệ sĩ Kpop trên những sân khấu toàn cầu.