OgeNus bị chỉ trích vì hát bài 'Tuyển bạn gái' không đúng chỗ

Việc OgeNus biểu diễn bài hát "Tuyển bạn gái" trong Mái ấm gia đình Việt vấp phải ý kiến trái chiều. Sau đó, ê-kíp sản xuất chương trình lên tiếng giải thích.

OgeNus mới đây tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt. Trong chương trình, nam ca sĩ biểu diễn bài hát mới phát hành mang tên Tuyển bạn gái. Trong một chương trình thực tế mang ý nghĩa thiện nguyện, nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lựa chọn của OgeNus được cho là không phù hợp.

OgeNus nhận ý kiến trái chiều khi xuất hiện ở Mái ấm gia đình Việt. Ảnh: FBNV.

Bài hát về tình yêu đôi lứa với những ca từ trẻ trung, có phần thả thính, bông đùa như Tuyển bạn gái được nhận định là phù hợp với những sân khấu giải trí hơn là Mái ấm gia đình Việt. Do đó, việc OgeNus biểu diễn bài hát này ở chương trình đang gây tranh cãi. Khi đoạn video ghi lại tiết mục của anh trai này được đăng tải trên kênh chính thức của chương trình, nhiều khán giả để lại những ý kiến trái chiều.

“Thiếu bài để chọn tham gia chương trình à mà lại hát bài này”, “Bài hát này không hợp hoàn cảnh”, “Tôi thấy bài hát này kiểu gì ấy”, khán giả bình luận.

Trước những ý kiến tiêu cực, ê-kíp sản xuất của Mái ấm gia đình Việt có động thái bênh vực OgeNus. Dưới video biểu diễn của OgeNus, ê-kíp cho biết nam ca sĩ chỉ hát giao lưu nhằm khuấy động khán giả nên mong công chúng vui vẻ bỏ qua.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và Anh trai “say hi" mùa 2.

Vừa qua, anh có ca khúc Tuyển bạn gái gây chú ý. MV này được phát hành vào 28/4, đạt 3,4 triệu lượt xem sau khoảng nửa tháng phát hành.