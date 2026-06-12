Hiền Thục và Phương Mỹ Chi gây chú ý

Phương Mỹ Chi là học trò của Hiền Thục ở Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhiều năm qua, hai người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Phương Mỹ Chi và Hiền Thục mới đây cùng tham gia một sự kiện âm nhạc. Sau đó, Phương Mỹ Chi đăng tải tấm ảnh chụp ở hậu trường với người thầy của cô ở Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Cả hai không diễn chung quá nhiều nhưng mỗi lần hội ngộ đều trò chuyện rồi đăng ảnh chung.

Trong tấm ảnh mới, ngoại hình Hiền Thục tiếp tục trở thành tâm điểm. Trong khi Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành so với thời Giọng hát Việt nhí, Hiền Thục được nhận xét không thay đổi quá nhiều. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, tươi tắn sau nhiều năm làm nghề.

Hiền Thục và Phương Mỹ Chi ở sự kiện mới đây. Ảnh: FBNV.

Ở Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi là thí sinh của đội Hiền Thục. Sau đó, nữ ca sĩ trở thành á quân của chương trình. Sau Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi cũng là giọng ca có bước tiến lớn nhất trong dàn thí sinh.

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi liên tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Nữ ca sĩ giành ngôi vị quán quân tại chương trình Em xinh "say hi" sau khi nhận được lượng bình chọn cao nhất từ khán giả. Trước đó, cô cũng gây chú ý khi góp mặt tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Sing! Asia do Trung Quốc tổ chức và xuất sắc giành hạng ba chung cuộc.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Phương Mỹ Chi được đánh giá cao nhờ khả năng làm mới các tiết mục bằng việc kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống với tư duy dàn dựng hiện đại. Nhiều phần trình diễn của cô tạo được hiệu ứng tích cực nhờ màu sắc âm nhạc riêng và cách kể chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong khi đó, Hiền Thục vẫn duy trì sức hút dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Nữ ca sĩ thường xuyên nhận được lời khen về vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang năng động.

Hiền Thục theo đuổi lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học và thói quen tập luyện đều đặn. Nhờ đó, cô giữ được vóc dáng thon gọn, làn da tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ. Trong phong cách thường ngày, nữ ca sĩ ưu tiên những thiết kế trẻ trung như váy xòe, áo trễ vai, quần short, crop top hay các mẫu váy babydoll.

Khoảng một năm trở lại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1981 đi diễn nhiều hơn và tham gia một số chương trình truyền hình.