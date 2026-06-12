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Giải trí

Song Hye Kyo trẻ trung khó tin

  • Thứ sáu, 12/6/2026 05:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Song Hye Kyo được khen trẻ hơn độ tuổi thật qua loạt ảnh mới. Bộ hình của nữ diễn viên Hàn Quốc đang nhận tương tác lớn.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh mới lên trang cá nhân, tờ My Daily đưa tin. Không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào, nữ diễn viên đăng tải những khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến công tác tại Pháp. Trong ảnh, ngôi sao sinh năm 1981 tạo dáng trên du thuyền giữa khung cảnh biển xanh. Diễn viên Hàn Quốc thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung và thần thái sang trọng.

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Song Hye Kyo lựa chọn trang phục tông màu be với thiết kế dài thướt tha, kết hợp cùng mũ cói đơn giản. Tổng thể trang phục mang đến hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét ngôi sao Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp trẻ hơn so với độ tuổi thật cùng làn da mịn màng và đường nét gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian.

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Loạt ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc được đánh giá ngày càng mặn mà của nữ diễn viên ở tuổi 45.

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Trong các bộ ảnh mới được đăng tải gần đây, Song Hye Kyo thường được khen trẻ trung. Cô ưu tiên những trang phục thoải mái, nhẹ nhàng, nữ tính và thanh lịch. Ở tuổi 45, cô vẫn giữ được sức nóng và là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

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Về hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất màn ảnh với dự án Netflix mang tên Slowly, Intensely. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh những nhân vật theo đuổi đam mê và khát vọng thành công trong giai đoạn nhiều biến động.

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Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Minja, người phụ nữ trưởng thành từ những nghịch cảnh của cuộc sống. Đây cũng là lần thứ 3 cô hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung sau hai tác phẩm nổi tiếng là Worlds WithinThat Winter, the Wind Blows.

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Dự án được kỳ vọng đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Song Hye Kyo, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của cô trong làng giải trí Hàn Quốc.

Sách Hòa âm & Sáng tác cung cấp kiến thức nền tảng lẫn đi sâu vào các kỹ thuật chuyên môn, như một cẩm nang trang bị cho người yêu nhạc muốn thử sức sáng tạo. Trước nay, sách chuyên sâu về hòa âm, sáng tác thường chỉ có ở thư viện các trường nhạc, độc giả đại chúng khó tiếp cận. Ngược lại, phần lớn sách âm nhạc phổ thông chỉ dừng ở giới thiệu, nhập môn, thiếu đi chiều sâu cần thiết. Quan sát thấy điều này, nhạc sĩ, tác giả Ngô Càn Chiếu đã viết Hòa âm & Sáng tác với mong muốn đưa kiến thức hàn lâm đến gần công chúng hơn.

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Minh Hạo

Ảnh: Kyo1122

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