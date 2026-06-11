Hoa hậu Thiên Ân xóa bình luận về đề Văn tốt nghiệp THPT

Quan điểm của Thiên Ân về việc đề Văn tốt nghiệp THPT nhắc tới Steve Jobs đang gây bàn tán. Sau đó, nàng hậu xóa bỏ bình luận.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026. Sau đó, nội dung câu nghị luận xã hội đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trên tài khoản Threads, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng bày tỏ quan điểm về đề văn.

Thiên Ân gây bàn tán khi thảo luận về đề văn. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ: "Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’? Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà? Có ai làm phản đề không giơ tay cho chị biết đi". Chia sẻ của nàng hậu tiếp tục tạo nên cuộc thảo luận khác.

Một số tài khoản đồng tình với quan điểm của người đẹp sinh năm 2000. Bởi, ngay khi đề văn được công bố, đã có những ý kiến bày tỏ sự băn khoăn khi đề bài đề cập nhân vật nổi tiếng thế giới như Steve Jobs, Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, cũng có tài khoản phản bác Thiên Ân. Họ cho rằng đây là một đề bài mở. Đề bài không yêu cầu thí sinh trở thành bản sao của ai khác như cách nghĩ của Thiên Ân mà hỏi học sinh làm thế nào để Việt Nam nuôi dưỡng người tài, sáng tạo, có ích cho xã hội và khả năng tạo ra giá trị có ảnh hưởng tầm thế giới. Họ cho rằng nàng hậu chưa đọc kỹ đề bài đã vội đưa ra những ý kiến trái chiều.

Sau những tranh luận, Đoàn Thiên Ân xóa bỏ bài đăng và chưa giải thích thêm về sự việc.

Sinh năm 2000, Thiên Ân từng gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, sau đó chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Thời gian qua, cô lấn sân phim ảnh khi tham gia dự án Hẹn em ngày nhật thực, Nụ hôn bạc tỷ. Bên cạnh đó, cô vướng tin hẹn hò Kỳ Duyên. Tin đồn Kỳ Duyên và Thiên Ân hẹn hò xuất hiện từ cuối 2024 khi cả 2 thường xuyên tương tác, gặp gỡ nhau. Nhiều chi tiết như dùng đồ đôi, cùng xuất hiện tại một số sự kiện hay việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi rất ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân cũng khiến khán giả không khỏi bàn tán.