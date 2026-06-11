Big Bang xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội

Big Bang tổ chức concert tại sân Mỹ Đình vào 24-25/10. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm.

Ngày 11/6, tờ Chosun đưa tin Big Bang công bố danh sách những điểm đến trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp diễn ra. Tour diễn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của Big Bang.

Đáng nói, theo poster chính thức của Big Bang 2026 World Tour, Việt Nam cũng là một trong những điểm đến. Cụ thể, nhóm nhạc sẽ tổ chức đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình vào 24-25/10. Thông tin này đang làm bùng nổ mạng xã hội, khiến fan Việt phấn khích.

Tour diễn khởi động tại Hàn Quốc vào tháng 8 trước khi đi qua nhiều khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Big Bang 2026 World Tour kéo dài đến tháng 2/2027.

Big Bang tổ chức concert ở Hà Nội. Ảnh: Fansite.

Theo lịch trình hiện tại, Big Bang sẽ tổ chức 31 đêm diễn tại 18 thành phố. Sau điểm khởi đầu ở Goyang, Hàn Quốc, nhóm dự kiến gặp gỡ khán giả tại Paris, London, Singapore, Hà Nội, Sydney, Bangkok, Tokyo, Fukuoka... tờ Chosun viết.

Quy mô của chuyến lưu diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hầu hết điểm đến là sân vận động hoặc nhà thi đấu mái vòm hàng đầu thế giới. Danh sách địa điểm biểu diễn của Big Bang lần này bao gồm sân vận động Goyang, sân vận động MetLife, Stade de France, Taipei Dome, Tokyo Dome, Kyocera Dome Osaka, Fukuoka Dome…

Việc lựa chọn các sân khấu có sức chứa lớn được xem là minh chứng cho sức hút bền bỉ của Big Bang sau hai thập kỷ hoạt động. Tour diễn lần này cũng là một trong những hoạt động được đầu tư quy mô nhất của nhóm trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, tour diễn đánh dấu màn tái hợp đầy đủ thành viên đầu tiên của Big Bang sau gần một thập kỷ. Chính vì vậy, thông tin về chuyến lưu diễn nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội.

YG Entertainment cho biết công ty đang tập trung tối đa nguồn lực để chuẩn bị cho tour diễn, từ quy mô sân khấu đến chất lượng chương trình nhằm đáp lại sự chờ đợi của khán giả. Đại diện công ty cũng tiết lộ danh sách địa điểm biểu diễn có thể tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Bên cạnh chuyến lưu diễn toàn cầu, Big Bang được cho là sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động đặc biệt khác nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt.