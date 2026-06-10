Sau vài ngày tranh cãi liên quan đến MV "Come My Way" và tác phẩm "Tàn Chỉ" của nghệ sĩ Lê Giang bùng nổ, công ty Sơn Tùng đã hai lần lên tiếng nhưng nam nghệ sĩ thì chưa.

Trong những ngày qua, sự việc liên quan đến MV Come My Way của Sơn Tùng và tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang gây bàn tán khắp dư luận. Sơn Tùng và công ty của anh giữ im lặng suốt vài ngày.

Tối 5/6, công ty của nam ca sĩ mới lần đầu lên tiếng về vụ việc. Ngày 9/6, cũng thông qua fanpage của công ty, ê-kíp nam ca sĩ thông báo chỉnh sửa MV. Trong khi đó, cá nhân nghệ sĩ chưa có phát ngôn

Chuyên gia: 'Sơn Tùng có quyền im lặng nhưng không nên'

Những ngày qua, đã có nhiều diễn biến khác nhau liên quan đến ồn ào giữa ê-kíp sản xuất MV Come My Way và nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Theo bài đăng tối 5/6 của nghệ sĩ Lê Giang, một trong những vấn đề nghệ sĩ bức xúc là tính tới thời điểm đó chưa nhận được liên hệ từ chủ sở hữu.

Tới 9/6, công ty Sơn Tùng thông báo chỉnh sửa MV thông qua fanpage M-TP Entertainment. Ê-kíp cho biết sẽ cập nhật Come My Way phiên bản mới, xóa bỏ chi tiết gây tranh cãi. Tuy nhiên, cả 2 bài đăng trên fanpage lần lượt vào 6/5 và 9/6 đều không nhắc tới Lê Giang và cũng không đề cập tới việc công ty liên hệ với nghệ sĩ chưa.

Hanoi Grapevine đăng hình ảnh đối chiếu trong bài viết liên quan đến MV Come My Way. Ảnh: Hanoi Grapevine.

Ngoài 2 bài đăng trên fanpage của công ty, cá nhân Sơn Tùng vẫn giữ im lặng. Các nền tảng mạng xã hội của ca sĩ này tập trung đăng tải các nội dung liên quan đến MV, thành tích sản phẩm mà không nhắc tới ồn ào. Bài đăng gần nhất trên fanpage của cá nhân Sơn Tùng là M-TP có 14 triệu người theo dõi từ 4/6 và nội dung là clip nam ca sĩ nhảy trên nền nhạc Come My Way.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS. Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận định nếu MV có tham khảo ngôn ngữ tạo hình của các mảnh phù điêu trong tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang mà chưa xin phép hoặc trao đổi với tác giả từ đầu, phía Sơn Tùng cũng cần có lời giải thích cụ thể và lên tiếng chính thức để Lê Giang hiểu rõ vấn đề hoặc nắm được khúc mắc nằm ở đâu.

Việc giữ im lặng luôn không hay và có thể để lại dư luận không tốt cho ê-kíp. Việc phía Sơn Tùng trực tiếp giải thích với nghệ sĩ Lê Giang là cần thiết. Còn việc giải thích với fan hay công chúng hay không, tùy thuộc vào quyết định của phía Sơn Tùng chứ không bắt buộc.

Với câu hỏi: “Sự im lặng của Sơn Tùng vài ngày qua có ảnh hưởng gì đến uy tín và thương hiệu nam ca sĩ xây dựng bao nhiêu năm nay không?”, chuyên gia trả lời: “Tôi nghĩ không nên im lặng lâu vì điều đó sẽ càng khiến nhiều người bàn tán, gây ảnh hưởng ít nhiều với hình ảnh của anh ấy. Tuy nhiên, im lặng cũng là cách ứng xử ca sĩ có quyền lựa chọn và chúng ta nên tôn trọng. Chỉ là từ góc độ của cộng đồng fan, họ sẽ suy nghĩ, bàn tán nhiều vì liên quan đến yếu tố tình cảm. Do đó, vấn đề này cũng khá khó khăn”.

Nhiều người cho rằng trong vụ việc lần này, trách nhiệm lên tiếng chính thuộc về ê-kíp được Sơn Tùng thuê sản xuất MV, còn nam ca sĩ cũng chỉ là “người bị hại”.

Trước ý kiến này, ThS. Lê Anh Tú nhận định: “Đơn vị sản xuất đương nhiên chịu trách nhiệm chính. Nhưng các bên vẫn có liên quan chặt chẽ với nhau vì dù sao đó vẫn là sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng. Việc này liên quan đến công ty quản lý Sơn Tùng, nếu họ sở hữu MV và nắm giữ bản quyền. Do đó, các bên cũng nên lên tiếng vì MV là một phần thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty đó. Và việc Sơn Tùng đã lên tiếng thông qua công ty là động thái đáng ghi nhận”.

Sơn Tùng giữ im lặng suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Thấy gì từ 2 thông báo của công ty M-TP

Hai thông báo từ công ty Sơn Tùng vào tối 5/6 và chiều 9/6 được tải lên fanpage M-TP Entertainment chứ không phải trang M-TP của riêng Sơn Tùng.

Có ý kiến cho rằng Sơn Tùng thiếu chân thành khi lên tiếng thông qua fanpage công ty thay vì kênh M-TP hoặc kênh cá nhân. Về vấn đề này, ThS. Lê Anh Tú cho rằng Sơn Tùng là nghệ sĩ chính kiêm chủ sở hữu của M-TP Entertainment nên việc anh lên tiếng thông qua công ty là hợp lý và rất bình thường.

Theo ông, nam ca sĩ vừa là nghệ sĩ trực tiếp liên quan đến vụ việc, vừa là chủ sở hữu doanh nghiệp nên phản hồi từ phía công ty cũng có thể được xem là quan điểm chính thức của anh, đại diện cho uy tín của ca sĩ này. Chưa kể, tranh cãi lần này là xoay quanh MV, thuộc quyền sở hữu của công ty với nhiều bộ phận khác nhau tham gia chứ không phải vấn đề đời tư. Do đó, việc nghệ sĩ lên tiếng qua công ty quản lý là dễ hiểu.

Còn về nội dung bài đăng ra sao, nó phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Sơn Tùng với đơn vị sản xuất MV cũng như các bên liên quan. Để nói rõ hơn vấn đề này phải xem chi tiết các điều khoản hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên.

Sơn Tùng là tâm điểm tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Nhìn sang thị trường giải trí lân cận như Hàn Quốc, việc nghệ sĩ lên tiếng thông qua công ty quản lý khi vướng bê bối khá phổ biến, thậm chí có thể xem như quy tắc chung của toàn ngành.

Trong một số bê bối, nghệ sĩ Hàn cũng viết thư tay xin lỗi gửi tới công chúng hoặc đăng bài giải thích lên trang cá nhân, nhưng thường là những vấn đề đời tư, đạo đức hoặc nghiêm trọng hơn là vi phạm pháp luật. Và trong những vụ việc đó, công ty quản lý của họ vẫn là bên lên tiếng đầu tiên.

Chẳng hạn, Kim Soo Hyun khi bị tố có quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên đã tổ chức họp báo để chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, ngoài lần đó, mọi phát ngôn của nam diễn viên đều được thông qua công ty quản lý hoặc luật sư đại diện.

Còn các vấn đề khác, đặc biệt xoay quanh sản phẩm âm nhạc hay lịch trình công việc, nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm khi đích thân lên tiếng. Năm 2022, một nhân viên tháo dỡ ở concert của PSY qua đời sau khi gặp tai nạn. Sau đó, phía lên tiếng là công ty quản lý của nam rapper. PSY cũng là người sáng lập, chủ sở hữu kiêm nghệ sĩ của công ty này.

Hay, thời gian qua, khi bị điều tra vì cáo buộc vi phạm luật y tế, PSY cũng chưa từng lên tiếng đính chính hay xin lỗi trực tiếp trên trang cá nhân. Thay vào đó, mọi phản hồi chính thức đều được đưa ra bởi công ty quản lý P Nation.