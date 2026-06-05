Lý do Sơn Tùng đổ tiền tỷ cho những siêu sao quốc tế

Sơn Tùng đã hợp tác Tyga, Snoop Dogg, Mai Davika hay Madison Beer. Họ đều là những ngôi sao quốc tế, đòi hỏi cát-xê có thể lên tới nhiều tỷ đồng.

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với MV Come My Way đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Đặc biệt, sản phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa nam ca sĩ và rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Chỉ sau 6 ngày phát hành, MV đã vượt mốc 25 triệu lượt xem trên YouTube.

Chia sẻ với Forbes, Tyga cho biết việc hợp tác cùng Sơn Tùng mang đến cho anh cơ hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách gần gũi hơn, từ âm nhạc đến hình ảnh trong sản phẩm. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ tiết lộ anh đã mong muốn làm việc với Tyga từ nhiều năm trước và xem lần hợp tác này như một sự sắp đặt của duyên số.

Hướng đi của Sơn Tùng

Tyga là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc quốc tế nhờ loạt bản hit. Rapper sinh năm 1989, tên thật Michael Ray Nguyen-Stevenson, sở hữu hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt hàng tỷ. Trong sự nghiệp, anh từng ghi dấu ấn với các ca khúc như Rack City hay Faded, đồng thời đạt thành công lớn với Taste khi ca khúc này được chứng nhận Kim cương tại Mỹ.

Màn kết hợp với Tyga tiếp tục nối dài danh sách những nghệ sĩ quốc tế từng xuất hiện trong các dự án của Sơn Tùng. Năm 2019, nam ca sĩ gây tiếng vang khi mời Snoop Dogg và Madison Beer góp mặt trong MV Hãy trao cho anh. Trước đó, anh cũng hợp tác với nữ diễn viên Thái Lan Davika Hoorne trong MV Chạy ngay đi.

Không chỉ Sơn Tùng, nhiều nghệ sĩ Việt những năm gần đây cũng đẩy mạnh chiến lược hợp tác xuyên biên giới nhằm mở rộng độ phủ sóng. Mới đây, Chi Pu xác nhận trở lại với album mới cùng sự góp mặt của Amber Liu. Trước đó, nữ ca sĩ từng hợp tác với diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân trong một dự án âm nhạc.

Sơn Tùng mời rapper Tyga tham gia MV mới nhất. Ảnh: FBNV.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều nghệ sĩ khác. Vũ. từng kết hợp với Lukas Graham trong ca khúc Happy For You. Đức Phúc gây chú ý khi song hành cùng 911 trong phiên bản mới của Em đồng ý (I Do). Trong khi đó, Trọng Hiếu từng thực hiện dự án Under The Same Sky với nhiều nghệ sĩ quốc tế, còn SOOBIN có màn song ca với Jiyeon trong ca khúc Đẹp nhất là em.

Theo chuyên gia trong ngành, việc hợp tác với nghệ sĩ quốc tế không chỉ giúp nâng cao sức hút cho sản phẩm mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt tiếp cận những nhóm khán giả mới. Đồng thời, đây cũng là một trong những cách hiệu quả để âm nhạc Việt Nam từng bước gia tăng sự hiện diện trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các màn kết hợp không đơn thuần là cuộc chơi về tên tuổi. Để tạo được hiệu ứng lâu dài, yếu tố quan trọng vẫn nằm ở chất lượng sản phẩm, sự tương đồng trong định hướng nghệ thuật và khả năng tạo ra giá trị mới cho khán giả.

Thành công ban đầu của Come My Way cho thấy những dự án hợp tác quốc tế vẫn đang là hướng đi được nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn trong hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng.

Xu hướng của Vpop

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Khôi Phan nhận định hợp tác quốc tế (international collaboration) giữa các nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ toàn cầu đang là một trong những xu hướng nổi bật của Vpop trong giai đoạn hiện nay.

“Chúng tôi từng muốn thực hiện điều này trên cương vị của công ty sản xuất chương trình cách đây 10 năm nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên chưa làm được. Tôi muốn nói đây là điều đáng được phân tích đa chiều, cả về mặt nghệ thuật, thương mại lẫn tác động văn hóa”, chuyên gia nói.

Yếu tố đầu tiên cần bàn tới là các tác động đến cá nhân nghệ sĩ. Việc hợp tác với nghệ sĩ quốc tế chắc chắn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đầu tiên là sự gia tăng đáng kể về độ phủ sóng và khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu. Thứ hai, ca sĩ Việt có cơ hội học hỏi quy trình sản xuất chuyên nghiệp, kỹ thuật thu âm, mixing & mastering, cũng như chiến lược marketing quốc tế, vốn là những yếu tố quyết định cho sự thành công của các dự án âm nhạc. Điều này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu cá nhân.

Chi Pu mời Amber Liu tham gia album sắp tới. Ảnh: FBNV, Weibo.

Từ góc độ thị trường, các dự án hợp tác quốc tế chắc chắn góp phần nâng tầm vị thế của Vpop trên bản đồ âm nhạc thế giới, tạo hiệu ứng lan tỏa và nguồn cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chưa rõ thành công như thế nào nhưng khán giả trẻ Việt Nam đón nhận rất tích cực, coi đây là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của âm nhạc Việt.

Ngược lại, luôn có một bộ phận khán giả khắt khe đòi hỏi cao hơn về chất lượng nghệ thuật. Họ đôi khi có phản ứng thận trọng, thậm chí tiêu cực khi cảm nhận được sự “gượng ép” hoặc tính chất thương mại quá lộ liễu. Nếu các nghệ sĩ thiếu sự đầu tư nghiêm túc về mặt sáng tạo, về lâu dài có thể gây phản tác dụng, làm giảm lòng tin của khán giả đối với các dự án collab.

Như vậy theo chuyên gia, hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu và cần được khuyến khích trong bối cảnh công nghiệp âm nhạc số hóa và toàn cầu hóa hiện nay. Tuy nhiên, để mang lại giá trị bền vững, các nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất cần đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo hiệu ứng truyền thông ngắn hạn. Chỉ khi bài hát thực sự hay và sự kết hợp mang tính sáng tạo, các màn collab mới thực sự góp phần nâng tầm ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyên gia nói thêm: “Tuy nhiên, tôi cho rằng không phải sự hợp tác nào cũng mang lại hiệu quả nghệ thuật tương xứng. Yếu tố then chốt nằm ở sự tương thích về phong cách âm nhạc, chất lượng bài hát và khả năng giao hòa giữa hai nghệ sĩ. Nếu chỉ mang tính hình thức, sản phẩm dễ bị đánh giá là thiếu chiều sâu và bị chỉ trích là ‘hợp tác cho có’”.

Với riêng trường hợp của Sơn Tùng M-TP và Tyga, khi một số ý kiến cho rằng rapper người Mỹ chưa phát huy hết khả năng trong Come My Way, ông Khôi Phan nhận định màn kết hợp này cho thấy sự tách biệt rõ nét giữa thành công thương mại và thành công nghệ thuật.

Theo ông, về mặt âm nhạc, sản phẩm chưa thực sự thuyết phục theo cách công chúng đón nhận. Flow rap của Tyga mang tính generic, chưa tạo được điểm nhấn ấn tượng và chưa hòa quyện tối ưu với ngôn ngữ âm nhạc đặc trưng của Sơn Tùng. Tuy nhiên, về mặt truyền thông và marketing, màn collab này đã đạt được hiệu quả rõ rệt khi tạo ra sự viral lớn, giúp Sơn Tùng xuất hiện trên các bảng xếp hạng và trending quốc tế, đồng thời tạo cho anh cơ hội mở rộng đối tượng khán giả tiềm năng.