Diễn viên TVB chia tay bạn gái ở tuổi 81

Diễn viên TVB Lý Gia Đỉnh mới đây xác nhận đã chia tay bạn gái. Hai người có nhiều năm gắn bó trước khi đường ai nấy đi.

Diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật kỳ cựu TVB Lý Gia Đỉnh mới đây lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ tình cảm với Viva - mẹ của nam diễn viên TVB Mã Quán Đông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Gia Đỉnh cho biết mối quan hệ giữa ông và Viva đã kết thúc. Nam diễn viên khẳng định hai người hiện không còn liên lạc.

Dù vậy, ông nhấn mạnh việc 2 người chia tay không đồng nghĩa trở thành kẻ thù. Nếu gặp lại, cả hai vẫn có thể chào hỏi nhau bình thường.

Diễn viên Lý Gia Đỉnh chia tay bạn gái. Ảnh: HK01.

Nói về Mã Quán Đông, Lý Gia Đỉnh đánh giá nam diễn viên là một hậu bối lịch sự và chuyên nghiệp. Ông cho biết không ngại gặp gỡ hay hợp tác cùng Mã Quán Đông trong công việc, đồng thời mong công chúng không nên kéo những câu chuyện tình cảm hay mâu thuẫn của thế hệ trước sang thế hệ sau.

Theo truyền thông Hong Kong, Lý Gia Đỉnh và Viva được cho là quen biết từ năm 2006 thông qua một buổi gặp mặt bạn bè. Cả hai đều trải qua những biến cố trong đời sống hôn nhân nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Trong quá khứ, nam nghệ sĩ chia sẻ ông khá thoải mái trong chuyện tài chính và thường cùng bạn đời chia sẻ các khoản chi tiêu.

Năm 2007, con trai của Viva là Mã Quán Đông chính thức gia nhập TVB để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, Mã Quán Đông từng cho biết anh nhận được sự hỗ trợ tài chính từ mẹ và hai chị gái trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết chính Lý Gia Đỉnh hỗ trợ Mã Quán Đông gia nhập ngành giải trí.

Lý Gia Đỉnh sinh năm 1945, được biết tới qua các phim Nghĩa bất dung tình, Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian, Công công xuất cung, Tinh võ môn…

Trước đó, Lý Gia Đỉnh gây chú ý khi công khai tuyên bố chấm dứt quan hệ cha con với con trai cả. Nam nghệ sĩ cho biết trong nhiều năm ông cảm thấy bản thân bị xem như một "máy ATM", liên tục bị yêu cầu hỗ trợ tài chính. Ông nhấn mạnh những vấn đề hiện tại của con trai không còn liên quan đến mình.