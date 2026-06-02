Lý do đêm nhạc có 'nữ thần Waterbomb' ở Hà Nội chưa bán hết vé

K-Pulse Hanoi 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội có sự tham gia của PSY, Kwon Eun Bi... nhưng tình trạng bán vé chậm.

Ngày diễn ra K-Pulse Hanoi 2026 đang đến gần. 4 ngày nữa, chương trình này diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ Hàn Quốc gồm PSY, Kwon Eun Bi, Jay Park, Sandara Park, BamBam và Wendy.

Tuy nhiên, hiệu ứng của chương trình này không mạnh, độ thảo luận cũng không cao. Đáng ngại hơn, trước thềm chương trình, tình hình bán vé đang gây lo ngại.

Sự kiện chưa bán hết vé

Tính tới chiều 2/6, tất cả hạng vé của 2 ngày 6-7/6 vẫn còn trên hệ thống bán vé. Không rõ số lượng vé ê-kíp tung ra là bao nhiêu và đã bán được bao nhiêu, nhưng việc chưa hạng vé nào bán hết ngay cả khi BTC đã giảm giá là tình trạng khá đáng ngại.

Ngày 1/6, ban tổ chức bất ngờ thông báo điều chỉnh giá vé với mức giảm lên tới 35% cho toàn bộ hạng vé. Chương trình ưu đãi được áp dụng từ 14h cùng ngày đến hết 7/6. Ban tổ chức cho biết việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để nhiều khán giả có cơ hội tham gia sự kiện hơn. Đồng thời, đơn vị này cũng cam kết triển khai phương án hỗ trợ đối với những khán giả đã mua vé theo mức giá cũ nhằm đảm bảo quyền lợi.

Kwon Eun Bi trong danh sách nghệ sĩ tham gia K-Pulse Hanoi 2026. Ảnh: Xports News.

Theo công bố ban đầu, giá vé K-Pulse Hanoi 2026 dao động từ 1,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng. Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, mức giá giảm xuống còn từ 975.000 đồng đến khoảng 4,2 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang gặp áp lực về doanh số bán vé. Một trong những nguyên nhân được nhắc tới là đội hình nghệ sĩ dù danh tiếng tại Hàn Quốc nhưng chưa thực sự có lực lượng người hâm mộ đông đảo và sẵn sàng chi trả tại thị trường Việt Nam.

Trong dàn sao tham gia sự kiện, PSY là chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style và có thể được nhiều khán giả Việt biết tới. Nhưng nam rapper này không có lượng fan đông đảo. Trong khi đó, Sandara Park được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám 2NE1, Bambam hoạt động trong nhóm nhạc GOT7 còn Wendy ra mắt ở Red Velvet.

Cả 3 nhóm nhạc này có lượng fan ổn định và tương đối lớn ở Việt Nam nhưng để người hâm mộ bỏ số tiền lớn ủng hộ một thành viên trong nhóm vẫn là điều không dễ dàng. Chưa kể, 2NE1 cách đây không lâu đã tổ chức concert riêng ở TP.HCM. Do đó, nhóm fan sẽ ưu tiên chi tiền cho những hoạt động chung của nhóm.

Wendy và Sandara hoạt động trong các nhóm nhạc khá nổi tiếng. Ảnh: iMBC.

Về phần Kwon Eun Bi, cô gây chú ý những năm gần đây nhờ sức hút tại các lễ hội âm nhạc mùa hè, thậm chí được mệnh danh “nữ thần waterbomb”. Cuối cùng, Jay Park là một trong những nghệ sĩ hip-hop và R&B thành công nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay cả ở Hàn Quốc, Kwon Eun Bi còn gặp khó khăn trong việc bán vé sự kiện do không có lượng fan cứng đủ đông đảo. Do đó, tới Việt Nam, 2 cái tên kể trên không đảm bảo sức hút để giúp BTC bán hết vế.

Bên cạnh đó, mức giá vé được công bố ban đầu cũng tạo ra nhiều tranh luận. Không ít khán giả đánh giá chi phí tham dự khá cao so với mặt bằng chung của các sự kiện âm nhạc từng tổ chức tại Việt Nam.

Lý do

Tâm lý thận trọng của người xem cũng được cho là một yếu tố ảnh hưởng đến sức mua. Trước đây, một số chương trình âm nhạc Hàn Quốc từng thông báo tổ chức tại Việt Nam nhưng sau đó bị hủy hoặc thay đổi kế hoạch, khiến nhiều khán giả có xu hướng chờ đợi sát ngày diễn ra mới quyết định mua vé.

Đầu năm 2025, người hâm mộ của Baekhyun, Bang Yedam và BADVILLAIN bất ngờ nhận tin không vui khi sự kiện Sài Gòn Simple Love 2025 bị hủy bỏ chỉ khoảng 10 ngày trước thời điểm diễn ra. Theo thông báo từ ban tổ chức, nguyên nhân xuất phát từ việc lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng.

PSY không phải cái tên hút fan ở Việt Nam. Ảnh: Xports News.

Đáng chú ý, ngoài các nghệ sĩ Hàn Quốc, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của Vpop như Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân, RHYDER... Tuy nhiên, dàn nghệ sĩ đông đảo vẫn không đủ sức giúp sự kiện thoát khỏi tình trạng bán vé chậm.

Trước đó không lâu, K-Time Live In Hanoi dự kiến diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 11/2024, cũng không thể tổ chức theo kế hoạch. Hay K-Pop Open Air #2 từng bị hủy vào cuối năm 2023, kéo theo những tranh cãi liên quan đến việc hoàn tiền cho khán giả.

Hơn hết, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh khán giả có quá nhiều lựa chọn giải trí, việc bán vé cho các concert không còn là bài toán dễ dàng, kể cả với những chương trình quy tụ nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Thực tế, từ 2024 đến nay, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của các concert quy mô lớn. Hàng loạt chương trình liên tục được tổ chức, từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai "say hi", Chị đẹp đạp gió, Em xinh "say hi", Gai Home concert, Sao nhập ngũ, Sao concert… đến các sự kiện quốc tế có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám như 2NE1 hay G-Dragon.

Riêng hai thương hiệu Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi" đã tổ chức hàng chục đêm diễn liên tiếp trên cả nước, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Điều này phần nào đáp ứng nhu cầu thưởng thức các concert quy mô lớn vốn bị bỏ ngỏ trong nhiều năm trước.

Chính sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tạo ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị tổ chức. Khi khán giả liên tục phải chi tiền cho sự kiện âm nhạc, mức độ cạnh tranh giữa các concert ngày càng khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu dàn nghệ sĩ nổi tiếng thôi là chưa đủ. Các chương trình còn phải tạo được sức hút đặc biệt về nội dung, trải nghiệm và giá trị thương hiệu nếu muốn thuyết phục khán giả mở hầu bao.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, hiệu ứng về K-Pulse Hanoi 2026 khá im ắng. Giữa hàng loạt chủ đề âm nhạc đang được thảo luận rầm rộ, thậm chí thâu tóm mạng xã hội, K-Pulse Hanoi 2026 lại ít được nhắc đến. Đây cũng là một bất lợi lớn khiến chương trình càng khó khăn trong việc bán vé.