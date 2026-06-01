Sơn Tùng lên tiếng

Sơn Tùng giải thích cảnh anh tạo nên con sâu màu trắng ở cuối MV "Come My Way" là cánh cửa mở ra chương tiếp theo anh đã chuẩn bị cho khán giả.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP có cuộc trò chuyện với Hypebeast về dự án âm nhạc mới Come My Way cũng như kế hoạch sắp tới.

Trong cuộc trò chuyện, Sơn Tùng M-TP lần đầu chia sẻ về quá trình hợp tác cùng rapper Tyga trong dự án Come My Way. Nam ca sĩ cho biết cả 2 đã quen biết và xây dựng mối quan hệ trong nhiều năm. Hai bên từng không ít lần bỏ lỡ cơ hội làm việc chung.

“Chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Thực sự tôi không nhớ đã bao nhiêu lần muốn hợp tác với anh ấy. May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng thành hiện thực trong năm nay và tôi cảm thấy đó giống một sự sắp đặt của số phận”, Sơn Tùng nói.

Cảnh Sơn Tùng thực hiện con sâu màu trắng gây tò mò ở cuối MV. Ảnh: FBNV.

Theo giọng ca Chạy ngay đi, quá trình thực hiện ca khúc diễn ra khá tự nhiên. Sau khi hoàn thiện bản nhạc, anh lập tức nghĩ đến Tyga cho phần rap và gửi sản phẩm tới nam rapper người Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến dự án trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở sự kết nối về nguồn cội.

Sơn Tùng cho rằng việc Tyga mang trong mình dòng máu Việt Nam đã giúp Come My Way vượt ra ngoài khuôn khổ của một màn kết hợp thông thường. “Đây không chỉ là một bài hát. Đó còn là cơ hội để cả hai kết nối lại với cội nguồn của mình”, anh chia sẻ. Cũng nhờ thế cả hai làm việc ăn ý và dễ dàng hơn.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh yếu tố văn hóa Việt Nam luôn là nền tảng trong hành trình nghệ thuật của bản thân. Việc lớn lên cùng những làn điệu dân gian và âm nhạc truyền thống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ mà cả cách anh xử lý giai điệu, luyến láy và truyền tải cảm xúc trong từng ca khúc.

“Cách tôi hát chịu ảnh hưởng rất nhiều từ âm nhạc truyền thống. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tạo nên sự khác biệt”, Sơn Tùng nói.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ cho biết việc giữ gìn bản sắc là nguyên tắc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Theo anh, khi luôn ghi nhớ mình là ai và đến từ đâu, nghệ sĩ sẽ không đánh mất bản thân giữa những thay đổi của thị trường âm nhạc.

Sơn Tùng coi việc giữ gìn bản sắc không phải một lựa chọn sáng tạo mà là kỷ luật nghề nghiệp, kim chỉ nam giúp anh không lạc lối. “Chừng nào tôi còn nhớ mình là ai và đến từ đâu, tôi không thể đánh mất chính mình hay bản sắc”, Sơn Tùng nói. Nam ca sĩ tin khán giả vẫn ở lại, gắn với âm nhạc của anh vì họ cảm nhận được điều đó.

Bên cạnh những chia sẻ về âm nhạc, Sơn Tùng cũng lần đầu giải thích chi tiết gây tò mò ở phần after-credit của MV Come My Way. Hình ảnh nam ca sĩ đang tạo nên một con sâu màu trắng xuất hiện ở cuối MV được xác nhận là dụng ý nghệ thuật và liên quan đến những kế hoạch tiếp theo.

“Đó không đơn thuần là một con sâu. Nó là cánh cửa mở ra chương tiếp theo tôi đã chuẩn bị cho khán giả”, Sơn Tùng tiết lộ.

Sau nhiều năm hoạt động và nhiều bước đi hướng ra thị trường quốc tế, Come My Way được xem là cột mốc mới trong chiến lược âm nhạc toàn cầu Sơn Tùng theo đuổi.