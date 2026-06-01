Bạn gái OgeNus phản bác khi bị nói ăn chơi

CiiN nhận ý kiến trái chiều về việc hẹn hò ca sĩ OgeNus. Sau đó, TikToker lên tiếng phản bác.

Mới đây, CiiN lên tiếng phản hồi khi nhận ý kiến trái chiều. Cụ thể, một tài khoản mạng viết về cô: “CiiN không tốt, dạng ăn chơi không biết vun đắp cho gia đình. OgeNus còn trẻ người non dạ nên không nhìn thấu được".

Sau đó, TikToker đăng ảnh chụp màn hình bình luận trên và phản bác. Cô đáp: “Viết tên người khác không đúng mà suốt ngày luyên thuyên”. Phản ứng của CiiN gây chú ý trên mạng xã hội.

CiiN và OgeNus vướng tin hẹn hò từ 2025. Ảnh: FBNV.

CiiN được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ OgeNus. Tin đồn hẹn hò giữa hai người xuất hiện từ tháng 11/2025. Thời điểm đó, OgeNus đăng tải hình ảnh chụp cùng CiiN nhân dịp sinh nhật cô. Nam ca sĩ còn gọi đối phương là "em bé" trong phần chú thích. Tuy nhiên, bài đăng sau đó nhanh chóng được gỡ bỏ, khiến nhiều khán giả càng thêm tò mò về mối quan hệ của cả hai.

Đến tháng 4 năm nay, nghi vấn tình cảm tiếp tục được bàn tán khi CiiN xuất hiện trong MV Tuyển bạn gái của OgeNus. Sự góp mặt của nữ TikToker trong dự án âm nhạc khiến nhiều người tin rằng cả hai không đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn phát hiện tài khoản Instagram của OgeNus chỉ theo dõi duy nhất một người là CiiN. Động thái này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ chỉ theo dõi CiiN là cách anh ngầm phủ nhận những tin đồn chia tay xuất hiện trước đó.

Dù vậy, đến nay cả OgeNus và CiiN vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ tình cảm.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và Anh trai “say hi" mùa 2. Trong khi đó, CiiN (tên thật Bùi Thảo Ly) là TikToker có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô nổi lên với những clip khoe vũ đạo.