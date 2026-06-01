Tham vọng của Sơn Tùng

Nhiều năm qua, Sơn Tùng theo đuổi hành trình Mỹ tiến bằng việc hợp tác các ngôi sao quốc tế và hát ca khúc bằng tiếng Anh.

Giới thiệu về MV Come My Way ra mắt tối 28/5, phía Sơn Tùng cho biết dự án đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng ra quốc tế của nam ca sĩ, nơi âm nhạc, bản sắc và tinh thần Việt Nam được đặt làm trung tâm sáng tạo.

Tham vọng tiến ra thị trường quốc tế được Sơn Tùng nhen nhóm từ nhiều năm trước, thời điểm anh phát hành MV Chạy ngay đi có sự tham gia của Mai Davika hay khi bỏ ra số tiền khủng mời Snoop Dogg tham gia MV Hãy trao cho anh (năm 2019). Từ đó đến nay, nam ca sĩ từng bước thực hiện tham vọng qua nhiều nước đi khác nhau.

Từ 'Chạy ngay đi'...

Thời điểm phát hành Chạy ngay đi, Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ giấc mơ lớn nhất của anh là đưa tiếng Việt ra thế giới. Với Sơn Tùng, đó là niềm tự hào lớn nhất.

Nhiều năm qua, nam ca sĩ gần như kiên trì theo đuổi giấc mơ đó bằng từng bước đi cụ thể. Anh cũng đầu tư những số tiền lớn để sản phẩm âm nhạc tiệm cận với xu hướng thị trường quốc tế nhất có thể.

Từ Chạy ngay đi phát hành năm 2018, Sơn Tùng hợp tác cùng ê-kíp sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, mang tới màu sắc âm nhạc hiện đại, giàu tính xu hướng so với thị trường nhạc Việt thời điểm đó. Không chỉ đầu tư phần âm thanh, Sơn Tùng còn gây chú ý khi mời nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan Mai Davika đảm nhận vai nữ chính trong MV.

Đến 2019, Sơn Tùng tiếp tục mở rộng tham vọng quốc tế với Hãy trao cho anh. Đây là sản phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa anh với rapper huyền thoại Snoop Dogg và nữ ca sĩ Madison Beer.

Nam ca sĩ thậm chí thực hiện MV tại hoang mạc Mojave và vườn quốc gia Joshua Tree ở California (Mỹ). Địa điểm này từng xuất hiện trong sản phẩm của hàng loạt ngôi sao quốc tế như Ariana Grande, Lady Gaga, Beyoncé hay Nicki Minaj.

Sơn Tùng hợp tác rapper Tyga trong MV mới nhất. Ảnh: Antiantiart.

Năm 2022, Sơn Tùng phát hành There’s No One At All - ca khúc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây được xem là bước thử nghiệm rõ ràng nhất của nam ca sĩ trong hành trình tiếp cận thị trường quốc tế. Khoảng một năm sau đó, nam ca sĩ tiếp tục có đĩa đơn Making My Way cũng được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trong vài năm qua, giọng ca sinh năm 1994 vẫn phát hành đan xen giữa những bài hát tiếng Việt, an toàn, gần gũi thị trường trong nước với ca khúc tiếng Anh, mang tính thử nghiệm, giai điệu khác lạ.

Với Come My Way, Sơn Tùng tiếp tục cho thấy định hướng toàn cầu khi hợp tác cùng ê-kíp nước ngoài và rapper Tyga. Ca khúc mang màu sắc Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại. Thể loại này khá kén người nghe ở Vpop nhưng đã phổ biến nhiều năm ở quốc tế.

Sản phẩm được Sơn Tùng đồng sáng tác cùng nhà sản xuất Marvey Muzique, trong khi phần lời do Marvey Muzique và Tyga thực hiện. Trong đó, nhà sản xuất Marvey Muzique từng được đề cử Grammy và có nhiều kinh nghiệm trong thị trường âm nhạc quốc tế. Anh cũng chính là kỹ sư âm thanh cho There’s No One At All trước đây của Sơn Tùng.

Nhà sản xuất này từng tham gia album Timeless được đề cử Grammy của Davido. Trong khi đó, Tyga cũng là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc US-UK nhờ loạt hit hàng trăm triệu tới hàng tỷ lượt xem như Taste, Hookah hay Ayy Macarena.

Sơn Tùng mạo hiểm

Về mặt thành tích, Come My Way bước đầu cho thấy sức hút lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn ở thị trường quốc tế. MV cán mốc hơn 13 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành. Đáng chú ý, Come My Way còn dẫn đầu top trending tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức hay Singapore... Thành tích này cho thấy Sơn Tùng đang dần tiếp cận được một lượng khán giả quốc tế nhất định - điều mà nam ca sĩ đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định dịp này, Sơn Tùng muốn khẳng định tính quốc tế thông qua việc hợp tác với các nghệ sĩ nước ngoài. Đây cũng là dịp để anh khẳng định tầm vóc, hướng đến khán giả quốc tế và là bước thử nghiệm năng lực của ê-kíp mới. Đây còn có thể xem như dịp để anh khẳng định chất riêng về mặt sáng tạo và phô diễn những kỹ thuật khó, hướng đi mới để định hình fandom.

Come My Way nhận được nhiều tín hiệu tích cực về thành tích nhưng vẫn còn khá xa để giấc mơ Mỹ tiến thành công khi bài hát của anh chưa thể “đặt chân” vào các BXH quốc tế, điển hình Billboard hoặc được phát trên truyền hình, phát thanh quốc tế như những gì nghệ sĩ Kpop làm được.

Ở thị trường trong nước, các sản phẩm của Sơn Tùng cũng ít nhiều gây tranh luận. Making My Way, There’s No One At All, Come My Way - hướng tới thị trường quốc tế nên vì thế khó phù hợp với gu nghe nhạc của khán giả trong nước. Ở Come My Way, lối phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng được nhận xét thiếu mượt mà, tự nhiên.

Hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng. Ảnh: Antiantiart.

Về vấn đề này, YouTuber người Nigeria Cee Jay khi reaction MV của Sơn Tùng nhận xét nam ca sĩ sinh năm 1994 đang sử dụng kiểu “half English”. Nam ca sĩ dùng tiếng Anh pha trộn để gần với cách hát của nghệ sĩ châu Phi trong dòng nhạc Afrobeats nhất có thể.

Trong khi đó, ông Phan Vĩnh Phúc phân tích nhạc Afrobeats vốn ảnh hưởng từ âm nhạc dân gian của dân tộc Yoruba với đặc trưng ngôn ngữ là loại hình chắp dính, ngữ âm có sự lặp lại của các nguyên âm. Về âm nhạc, thể loại này sử dụng nhịp điệu clave và những biến thể đặc trưng, đảo phách liên tục và tốc độ cực nhanh. Do đó, đây là thử thách không hề nhỏ với các nghệ sĩ không phải người bản địa. Điều đó càng cho thấy Sơn Tùng và ê-kíp đã dám dấn thân qua nhiều thể loại âm nhạc và đây là tố chất quan trọng của một người nghệ sĩ.

Chuyên gia nhận định hướng đi của Sơn Tùng đáng khích lệ khi đưa chất bản địa, bản sắc vào thẳng thị trường khó tính và có ảnh hưởng cao là quốc tế. Bằng việc hợp tác các nghệ sĩ nước ngoài, đồng thời đưa chất liệu truyền thống Việt như biểu tượng Trống đồng, chim Lạc, hình ảnh lễ hội đua bò… vào MV thông qua cách diễn đạt như những tác phẩm hội họa, phong cách đương đại, dự án sẽ nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế. Nhất là fandom của các nghệ sĩ xuất hiện trong dự án.

Tuy nhiên theo chuyên gia, Sơn Tùng sẽ cần chiến lược sáng tạo nhiều hơn để có thể được công nhận ở thị trường quốc tế, mà trước hết là châu Á.

“Mỹ tiến” hay đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới có lẽ là giấc mơ của rất nhiều nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sự kiên trì, chiến lược dài hơi và đặc biệt là tiềm lực tài chính để theo đuổi hành trình này trong nhiều năm như Sơn Tùng M-TP.