Kết cục của những nghệ sĩ đối đầu Sơn Tùng

Xuân Nghi, 52Hz, Phí Phương Anh và Shayda cũng phát hành MV vào tối 28/5 nhưng sản phẩm của họ hoàn toàn bị lấn át bởi "Come My Way" của Sơn Tùng.

Tối 28/5 có thể xem là một trong những thời điểm sôi động nhất của Vpop từ đầu năm đến nay khi hàng loạt nghệ sĩ phát hành sản phẩm mới. Từ Sơn Tùng M-TP, Xuân Nghi, 52Hz, Phí Phương Anh cho tới Shayda, tất cả cùng tạo nên “đường đua” âm nhạc hiếm thấy chỉ trong một buổi tối.

Tuy nhiên, xét về hiệu ứng truyền thông lẫn thành tích, Sơn Tùng M-TP gần như áp đảo hoàn toàn phần còn lại của thị trường.

Sơn Tùng không có đối thủ

Với vị thế là ngôi sao hàng đầu Vpop suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng tiếp tục cho thấy sức hút gần như không có đối thủ mỗi lần trở lại. Dù phát hành cùng thời điểm với nhiều nghệ sĩ khác, nam ca sĩ vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội.

Come My Way - sản phẩm kết hợp cùng rapper Tyga - nhanh chóng tạo nên cơn sốt ngay sau khi phát hành tối 28/5. Chỉ sau 8 phút ra mắt, MV đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Sau khoảng 13 giờ, sản phẩm tiến sát mốc 9 triệu lượt xem. Con số này cho thấy sức hút lớn của nam ca sĩ sinh năm 1994 sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ tạo thành tích về lượt xem, Come My Way còn phủ sóng mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Những từ khóa liên quan đến MV liên tục xuất hiện trên xu hướng tìm kiếm, kéo theo lượng tương tác và bàn luận lớn từ cộng đồng mạng.

Sơn Tùng trở lại với MV có sự tham gia của rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh hay Phương Thanh… cũng chia sẻ sản phẩm trên trang cá nhân, góp phần giúp độ phủ sóng của MV tiếp tục bùng nổ.

Bên cạnh đó, Come My Way còn ghi nhận thành tích nổi bật khi lọt top trending YouTube tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Sơn Tùng không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn tạo được sự chú ý nhất định tới khán giả quốc tế.

Sau nhiều năm hoạt động, Sơn Tùng M-TP gần như đã trở thành trường hợp đặc biệt của Vpop. Mỗi lần trở lại, sản phẩm của anh không đơn thuần là một MV âm nhạc mà còn trở thành “sự kiện” mạng xã hội, đủ sức chiếm lĩnh phần lớn sự chú ý của công chúng dù cùng thời điểm có nhiều nghệ sĩ khác phát hành sản phẩm.

Mạo hiểm trở lại cùng thời điểm với Sơn Tùng, Xuân Nghi, 52Hz, Phí Phương Anh và Shayda đang bị “nhấn chìm” bởi “cơn bão” truyền thông do Come My Way tạo ra. Nhưng như các chuyên gia nhận định, việc trở lại cùng thời điểm với ngôi sao hàng đầu như Sơn Tùng là con dao 2 lưỡi. Lượt xem hoàn toàn bị lấn át nhưng sản phẩm của các ca sĩ kể trên đã bắt đầu được đặt lên cùng bàn cân với Come My Way.

Những bình luận kiểu “Tôi đến đây sau khi nghe bài của Sơn Tùng”, “Ai thấy bài này hay hơn của Sơn Tùng không” hay “Ai nghe bài này sau khi xem MV của Sơn Tùng thì điểm danh” đã xuất hiện tràn lan dưới các sản phẩm của Xuân Nghi, 52Hz, Phí Phương Anh và Shayda. Điều đó cũng góp phần giúp các sản phẩm được chú ý hơn.

Sản phẩm của Xuân Nghi không được quảng bá, hình ảnh cũng đơn giản là những khoảnh khắc trong phòng thu. Do đó, lượt xem MV rất khiêm tốn. Ảnh: FBNV.

Xuân Nghi ra mắt Hoa dành dành dành phần anh đúng thời điểm Sơn Tùng trở lại. Bài hát mang giai điệu vui tươi, câu từ ngọt ngào, dễ thương cùng hình ảnh đơn giản. Xuân Nghi không quảng bá cho sản phẩm nên sức cạnh tranh khá yếu. Sau 13 tiếng, sản phẩm chỉ đạt 756 lượt xem. Nữ ca sĩ có lẽ là “nạn nhân” lớn nhất trong cuộc đấu với Sơn Tùng.

Trong khi đó, Phí Phương Anh đạt thành tích nhỉnh nhất. MV Vốn đã quen một mình đạt hơn 400.000 lượt xem sau 13 tiếng đăng tải. Trước đó, ca sĩ này đã có nhiều động thái được cho là tận dụng sức nóng từ Sơn Tùng.

Take Me Back là “vũ khí” để 52Hz bước vào cuộc đấu với ngôi sao âm nhạc hàng đầu. Bản nhạc có giai điệu ma mị, lôi cuốn và mới mẻ. Đến sáng 29/5, MV nhận hơn 100.000 lượt xem. Trong khi đó, Love My Friend của Shayda đạt 43.000 lượt xem.

Người chiến thắng cuối cùng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Huy Trần Jack - quản lý của nhiều ca sĩ Việt - nhận định việc đối đầu cùng ngày ra mắt với những ca sĩ hạng S như Sơn Tùng, là con dao hai lưỡi. Với một bài hát thực sự hay, khác biệt nhưng đến từ một nghệ sĩ không cùng phân khúc khán giả hoặc nghệ sĩ mới, đây là một chiêu bài độc đáo nhưng mạo hiểm.

Khi Sơn Tùng ra mắt sản phẩm mới, lượng lớn người nghe nhạc sẵn sàng ngồi chờ xem công chiếu sản phẩm, sẵn sàng bung tiền, bung sức để “cày view” cho MV. Trong những lúc “tạm nghỉ”, cơ may họ có thể sẽ khám phá những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm vì tò mò. Tuy nhiên, điểm hạn chế ở đây là về mặt truyền thông và mạng xã hội, các nghệ sĩ sẽ bị ảnh hưởng do “nhiệt” đang dồn hết về cái tên Sơn Tùng MTP.

Theo chuyên gia, phần nhiều nghệ sĩ lớn nếu nắm bắt được thời điểm ra nhạc của Sơn Tùng, họ sẽ chủ động dời lịch. Họ tránh không phải vì “sợ” hay “kiêng dè”, mà đơn giản không muốn phải chia sẻ độ nhiệt của truyền thông cùng lúc với Sơn Tùng.

52Hz trở lại cùng thời điểm với Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

Những tên tuổi lớn như Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Quang Hùng… thường nhận được sự ưu ái. Do đó, những nghệ sĩ khác cùng đối tượng người nghe sẽ nhận sự quan tâm truyền thông thấp hơn nếu trở lại cùng thời điểm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, họ bỏ ra để chạy truyền thông cho sản phẩm.

Xét về góc độ thị trường, việc các nghệ sĩ cạnh tranh cùng thời điểm đòi hỏi họ phải đầu tư hơn cho sản phẩm. Anh giải thích, với thị trường âm nhạc hiện nay của Việt Nam, các sản phẩm âm nhạc mới được phát hành mỗi ngày, mỗi tuần. Những sản phẩm thực sự trở nên viral không còn chỉ bị thống trị bởi các tên tuổi hạng S nữa.

Mạng xã hội đã phần nào trao cơ hội “top trending” cho nhiều tên tuổi mới toanh trong những năm vừa qua như Ngô Lan Hương, Wren Evans, Chu Thúy Quỳnh… Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả những tân binh lẫn các ngôi sao.

Việc đó đòi hỏi nghệ sĩ ngày càng phải “chi mạnh” hơn cho sản phẩm về cả chất lượng và sự đầu tư. Các nghệ sĩ mới cũng sẽ bắt được tín hiệu và tự tin hơn để giới thiệu âm nhạc.

“Chiến thắng cuối cùng nghiêng về khán thính giả. Bởi dù là một ca sĩ mới ra mắt hôm qua, hay một ca sĩ lão luyện nhiều năm trong nghề, việc tạo ra một bài hát mà cá nhân chủ quan của họ xem đó là ca khúc tốt nhất, vẫn không có gì có thể đảm bảo đó sẽ là ca khúc thành công hay trở thành bài hát trending nhất.

Nghệ sĩ cứ kiên trì sáng tạo, cống hiến những sản phẩm chỉn chu nhất của bản thân, còn việc đón nhận, trao cho nó một đời sống âm nhạc thế nào, hãy để khán giả thực sự quyết định và trao ngôi vương cho họ”, anh nhận định.