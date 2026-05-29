Sóng gió hủy hoại loạt ngôi sao trẻ Hoa ngữ

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư... chịu sự tẩy chay từ công chúng. Họ vấp phải sóng gió nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp.

Vương Hạc Đệ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Thời gian qua, hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách và giờ là Vương Hạc Đệ đối diện với sóng gió.

Một thế hệ ngôi sao của showbiz Hoa ngữ đang bị lung lay chỗ đứng và vị thế. Nhưng đồng thời nó cũng đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về cách hành xử của các ngôi sao giải trí.

Ồn ào của Vương Hạc Đệ

Vụ việc xoay quanh Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Chỉ từ một khoảnh khắc trong chương trình thực tế, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành tranh cãi lớn.

Theo Epoch Times, mọi chuyện bắt đầu từ tập cuối của chương trình The Inn 2026 phát sóng tối 22/5. Trong phần trao giải mang tính vui vẻ giữa các khách mời, Thẩm Nguyệt trao cho Vương Hạc Đệ giải thưởng mang tên “Người xuất sắc chỉ là Vương Hạc Đệ”. Trong lúc khuấy động không khí, MC Ngô Trạch Lâm tiếp tục pha trò: “Chúng tôi có nhóm chat riêng nhưng anh ấy không có trong đó”.

Máy quay ngay lập tức bắt cận biểu cảm của Vương Hạc Đệ. Nam diễn viên vẫn giữ nụ cười nhưng gương mặt bị nhận xét là khá gượng gạo, khiến nhiều khán giả cho rằng anh thật sự không thoải mái với trò đùa này.

Vương Hạc Đệ giảm 200.000 lượt theo dõi trong 2 ngày, còn độ nổi tiếng của Thẩm Nguyệt lại tăng nhanh chóng. Ảnh: Zaobao.

Rạng sáng 23/5, Vương Hạc Đệ đăng bài trên Weibo: “Ban đầu tôi nghĩ mình quá nhạy cảm. Nhưng sau khi đọc phân tích của mọi người cả ngày, tôi phải nói rằng lúc đó tôi thực sự cảm thấy không thoải mái”.

Chỉ vài phút sau, studio của nam diễn viên cũng đăng lại bài viết và nhấn mạnh cảm xúc khó chịu của Vương Hạc Đệ cần được tôn trọng. Động thái này khiến tranh cãi bùng nổ mạnh hơn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Vương Hạc Đệ phản ứng quá mức với một trò đùa vốn mang tính thân thiết giữa bạn bè. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người bênh vực nam diễn viên. Họ cho rằng việc bị nói không có mặt trong nhóm chat khiến Vương Hạc Đệ cảm thấy bị cô lập hoặc khó xử.

Sáng cùng ngày, Thẩm Nguyệt đăng tâm thư xin lỗi khá dài. Nữ diễn viên giải thích rằng cụm từ “chỉ là Vương Hạc Đệ” vốn là câu nói đùa xuất hiện từ lúc ghi hình nhằm giúp Vương Hạc Đệ thoải mái hơn với vai trò dẫn dắt chương trình. Với nữ diễn viên, cái tên Vương Hạc Đệ mang ý nghĩa tích cực về một nghệ sĩ đa năng và giàu năng lượng.

Về chi tiết “Vương Hạc Đệ không có trong nhóm chat”, Thẩm Nguyệt đăng kèm ảnh chụp màn hình để giải thích đây chỉ là nhóm bí mật nhằm đặt vé xem phim mới của Vương Hạc Đệ để tạo bất ngờ cho nam diễn viên này.

Sau sự việc, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện trào lưu chế ảnh và sử dụng cụm từ “không thoải mái” của Vương Hạc Đệ. Cư dân mạng liên tục áp dụng câu nói này vào đủ hoàn cảnh đời thường, biến nó thành một dạng “meme” lan truyền mạnh.

Sau đó, Vương Hạc Đệ bị “đào” lại hàng loạt khoảnh khắc được cho là kém duyên, bắt nạt các đồng nghiệp khác trong nhiều chương trình khác nhau. Theo tờ China, tài khoản Weibo của diễn viên này mất 200.000 lượt theo dõi chỉ trong 2 ngày.

Epoch Times đưa tin làn sóng tiêu cực còn lan sang cả cửa hàng đồ chiên của gia đình Vương Hạc Đệ tại Tứ Xuyên. Quán ăn do cha nam diễn viên điều hành bất ngờ bị bình luận tiêu cực chỉ vì vụ việc của con trai. Theo truyền thông Trung Quốc, doanh thu cửa hàng giảm khoảng 40%, lượng đơn hàng mỗi ngày sụt mạnh so với trước đó.

Trong chia sẻ với báo chí, cha của Vương Hạc Đệ thừa nhận ông không hiểu rõ những tranh cãi trong giới giải trí nhưng cảm thấy bất lực khi việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng.

Sóng gió của thế hệ ngôi sao trẻ

Cả Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Ngu Thư Hân đều là những ngôi sao trẻ nổi tiếng, được o bế, có lượng fan đông đảo ở showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, với những lý do khác nhau, họ liên tục bị chỉ trích thời gian qua.

Bạch Lộc bị tẩy chay, thậm chí yêu cầu rời chương trình Keep Running vì lối hành xử được cho là kém duyên, ích kỷ. Ví dụ, trong một tập của chương trình, Bạch Lộc gọi 2 đàn anh Lý Thần và Trịnh Khải là những “ông già”. Cách dùng từ này khiến một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên thiếu tôn trọng hai thành viên kỳ cựu, lớn hơn cô cả tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc lần lượt vướng sóng gió. Ảnh: Weibo.

Về phần Trương Lăng Hách, anh mất điểm sau khi vào vai tướng quân trong phim Trục Ngọc nhưng trang điểm quá đậm, tô son môi đỏ, kẻ mắt, đánh kem nền dày, dùng filter mịn da, chải chuốt trang phục, tóc tai. Nam diễn viên chưa lột tả đúng phong thái, thậm chí bị chỉ trích làm sai lệch hình tượng tướng quân. Sau đó, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc tiến hành họp khẩn và yêu cầu dẹp bỏ tư tưởng tôn sùng ngoại hình, thẩm mỹ méo mó khi sản xuất phim. Cùng thời điểm, diễn viên sinh năm 1997 cũng có một số phát ngôn gây tranh cãi.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích lấy chuyện sức khỏe ra để PR, đánh bóng tên tuổi đến mức quá lố, còn Ngu Thư Hân vướng ồn ào liên quan đến gia đình. Nữ diễn viên này cũng bị “khui” nhiều câu nói, hành động được cho là thiếu tôn trọng đồng nghiệp trong quá khứ. Trương Hạo Nguyệt thậm chí tố Ngu Thư Hân từng bắt nạt cô khi cả 2 tham gia một chương trình truyền hình nhưng không có bằng chứng rõ ràng.

Trước tranh cãi liên tiếp xảy ra, liên quan tới những diễn viên kể trên, tờ Sina nhận định các ngôi sao luôn ở trong tầm ngắm của công chúng, đương nhiên phải chịu sự soi mói và khuếch đại lời nói, hành động. Đặc biệt, bản chất của các chương trình giải trí là có sự dàn dựng, tương tác trực tiếp giữa các khách mời và chỉnh sửa hậu kỳ. Việc đó càng làm tăng thêm những xung đột tiềm tàng của người tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia truyền thông chỉ ra thẩm mỹ của các chương trình tạp kỹ trong nước đang âm thầm thay đổi, Sina viết. Phong cách "cá tính tự nhiên" và thoải mái "trêu chọc lẫn nhau" từng rất phổ biến nhưng nay đang dần hạ nhiệt. Thay vào đó, tính chuyên nghiệp và nâng cao ý thức ứng xử đang trở thành chuẩn mực mới của ngành.

Do đó, các nghệ sĩ cần cẩn trọng lời nói, phát ngôn trong mọi tình huống để tránh những bê bối.