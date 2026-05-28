Những người đối đầu Sơn Tùng

Một lần nữa Binz đối đầu Sơn Tùng. Ngoài ra, cùng trở lại với giọng ca sinh năm 1994 trong thời gian này còn có Phí Phương Anh, 52Hz, Chi Pu.

Sau gần 2 năm vắng bóng trên đường đua Vpop, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại vào 28/5 với sản phẩm mới mang tên Come My Way. Chỉ riêng thông tin này cũng đủ khiến mạng xã hội sôi động suốt nhiều ngày qua.

Mỗi bài viết của nam ca sĩ đều nhận hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít phút. Đáng mong đợi hơn cả là trong lần trở lại này, nam ca sĩ sinh năm 1994 hợp tác ngôi sao người Mỹ gốc Việt có 7 tỷ lượt xem Tyga. Điều đó càng hứa hẹn Sơn Tùng có thể bùng nổ và là tâm điểm trong màn comeback sắp tới.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là lần comeback của giọng ca Chạy ngay đi diễn ra trong bối cảnh thị trường nhạc Việt cùng lúc đón hàng loạt nghệ sĩ tung sản phẩm mới.

Duyên nợ giữa Binz và Sơn Tùng

Cùng ngày với Sơn Tùng, Phí Phương Anh và 52Hz cũng trở lại với các dự án âm nhạc mới. Phí Phương Anh sẽ phát hành MV Vốn đã quen một mình vào tối 28/5.

Trong khi đó, Chi Pu và Noo Phước Thịnh liên tục có những động thái “nhá hàng” cho màn tái xuất. Đặc biệt, Chi Pu mời Amber Liu - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc f(x) - tham gia dự án sắp tới. Riêng Binz vừa phát hành album Gặp lại, góp phần tạo nên bức tranh Vpop sôi động sau thời gian khá trầm lắng.

Sự trùng hợp về thời điểm giữa Binz và Sơn Tùng khiến nhiều khán giả nhắc lại “duyên nợ” của 2 nghệ sĩ này. Năm 2020, Binz phát hành MV Bigcityboi đúng ngày Sơn Tùng tung ra Có chắc yêu là đây. Thời điểm ấy, màn đối đầu giữa hai tên tuổi lớn tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt cả về thành tích lẫn độ phủ sóng truyền thông.

Xét về con số, Sơn Tùng vẫn là cái tên áp đảo. Nhưng Binz khi đó lại nhận được nhiều lời khen nhờ màu sắc âm nhạc mới mẻ, cá tính và phần ca từ tạo xu hướng trên mạng xã hội. Bigcityboi thậm chí trở thành hiện tượng viral kéo dài suốt nhiều tháng. Hai ca khúc liên tục bám đuổi nhau trên các bảng xếp hạng, góp phần tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh đáng nhớ nhất của Vpop giai đoạn đó.

Từ câu chuyện năm 2020 có thể thấy, việc phát hành sản phẩm cùng thời điểm với một ngôi sao lớn như Sơn Tùng luôn là “con dao hai lưỡi”. Ở chiều tích cực, sức nóng từ cái tên Sơn Tùng giúp thị trường sôi động hơn, kéo theo sự chú ý dành cho những nghệ sĩ phát hành nhạc cùng thời điểm. Công chúng vì thế có xu hướng nghe, so sánh và bàn luận nhiều hơn về các sản phẩm mới.

Đây cũng là điều từng xảy ra với nhiều cuộc đối đầu khác trong showbiz Việt. Chẳng hạn, King of Rap và Rap Việt từng tạo nên làn sóng tranh luận lớn khi lên sóng cùng giai đoạn. Hay gần đây nhất là màn cạnh tranh giữa Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi”.

Chính sự đối đầu khiến mức độ quan tâm của khán giả về các dự án tăng mạnh, đồng thời mở rộng các chủ đề thảo luận trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc chọn thời điểm phát hành gần hoặc trực tiếp với Sơn Tùng có thể được xem là chiến lược “mượn nhiệt”. Chỉ cần xuất hiện trong cùng thời điểm trở lại với nam ca sĩ sinh năm 1994, các ca sĩ đã phần nào gia tăng độ nhận diện cho sản phẩm của mình.

Trở lại trường hợp Phí Phương Anh, trước đó, khi Sơn Tùng đăng các tấm ảnh có chữ cái C, M, W được ghép bằng những chiếc mặt nạ bí ẩn nhằm nhá hàng sản phẩm mới, Phí Phương Anh ngay lập tức làm theo cách tương tự. Cùng thời điểm, cô cũng đăng ảnh chụp những chữ cái viết tắt tên bài hát nhưng được ghép bằng mũ phi hành gia. Cách làm này khiến Phí Phương Anh bị chỉ trích là "dựa hơi" Sơn Tùng nhưng không thể phủ nhận nó giúp màn trở lại của cô được bàn tán nhiều hơn.

Tuy nhiên, hiệu ứng "mượn nhiệt" kể trên chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu sản phẩm đủ chất lượng. Ngược lại, nếu sản phẩm mờ nhạt, không đủ hấp dẫn, nghệ sĩ rất dễ bị nhấn chìm giữa bối cảnh sự chú ý của truyền thông và khán giả gần như đổ dồn vào Sơn Tùng - người vẫn được xem là cái tên có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất Vpop hiện nay.

"Con dao hai lưỡi"

Sau 2 năm không phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân, màn tái xuất của Sơn Tùng đương nhiên trở thành tâm điểm. Theo dõi hiệu ứng bàn tán trên mạng xã hội, có thể dự đoán Sơn Tùng vẫn nắm chắc phần thắng về thành tích, hiệu ứng. Nhưng việc hàng loạt nghệ sĩ cùng trở lại cũng khiến đường đua Vpop trở nên khó đoán hơn. Trong cuộc cạnh tranh ấy, người hưởng lợi lớn nhất có lẽ vẫn là khán giả khi liên tục được chứng kiến những màn so kè, đối đầu và thưởng thức sản phẩm mới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tính Phan, Founder của Grammy Music Vietnam nhận định việc các nghệ sĩ đối đầu trực tiếp với Sơn Tùng vừa có lợi ích nhưng cũng là nước đi mạo hiểm.

Ông Tính Phan cho rằng nếu biết tận dụng, các nghệ sĩ được hưởng “nhiệt thị trường”. Khi Sơn Tùng trở lại, khán giả, truyền thông, cộng đồng fan đều nói về âm nhạc nhiều hơn. Nghĩa là nhu cầu bàn luận tăng, các nghệ sĩ khác cũng có cơ hội được chú ý hơn. Nhưng không nên lợi dụng điều đó, quan trọng hơn hãy xem sức mạnh cốt lõi của các nghệ sĩ và sản phẩm là gì.

Ông nói thêm: “Đây cũng sẽ là nước đi mạo hiểm nếu như chỉ biết ăn theo, lợi dụng và nhắc đến tên của ngôi sao âm nhạc lớn nhất Việt Nam để hưởng ké mà thực lực tiềm năng bên trong người nghệ sĩ và sản phẩm đó không đủ”.

Cuối cùng, ông nhận định việc cạnh tranh của các nghệ sĩ trong cùng một thời điểm là điều tích cực, giúp khán giả có nhiều món ăn tinh thần hơn cũng như đa dạng cá tính âm nhạc. Tuy nhiên, hãy cạnh tranh để học hỏi, nâng tầm âm nhạc Việt nói chung và nghệ sĩ nói riêng chứ không nên chỉ tập trung vào hiệu ứng, thành tích.