Toki Thành Thỏ gây tranh cãi vì đăng ảnh nhạy cảm với Duy Khánh

Bị chỉ trích vì đăng ảnh nhạy cảm với Duy Khánh, Toki Thành Thỏ lên tiếng xin lỗi. Anh khẳng định không có ý coi thường đồng nghiệp.

Toki Thành Thỏ mới đây gây tranh cãi vì đăng tấm ảnh được cho là khá nhạy cảm với Duy Khánh. Tấm ảnh lập tức lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, Thành Thỏ có bài viết xin lỗi.

Trong bài đăng, Thành Thỏ cho biết bản thân “đã vô tình làm một điều chưa đúng và đủ thấu đáo”, đồng thời thừa nhận sai lầm khi sử dụng AI để tạo ảnh mà chưa lường trước được tác hại và hậu quả. Nam ca sĩ chia sẻ sau khi được mọi người xung quanh góp ý, giải thích, anh đã hiểu vấn đề và hứa sẽ không tái phạm.

Toki Thành Thỏ vướng tranh cãi vì tấm ảnh chụp cùng Duy Khánh. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, Thành Thỏ cũng giải thích về nội dung bức ảnh gây tranh cãi. Theo anh, nó xuất phát từ tưởng tượng giữa anh và Duy Khánh sau những cuộc trò chuyện vui vẻ về việc nếu có dịp chung công diễn sẽ cùng làm concept hài hước. Vì quá hào hứng, anh đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội với mong muốn mọi người cùng tò mò và vui, nhưng lại quên mất khán giả không hiểu được câu chuyện phía sau.

“Mình khẳng định rất thương Khánh và bọn mình kết nối rất thân với nhau qua những kiểu đùa đùa vô tri, xàm xí như vậy, chứ không có bất cứ sự ác ý hay xúc phạm gì cả. Có lẽ vì vui quá nên mình đã vội chia sẻ lên mạng xã hội nhưng quên mất mọi người đang không hiểu câu chuyện đó như thế nào. Sau khi nhận thức được sự việc, mình đã vội xóa bài nhưng không kịp vì nhiều người đã thấy”, Thành Thỏ viết.

Thành Thỏ khẳng định rất quý mến Duy Khánh và hoàn toàn không có ý bôi nhọ hay xúc phạm đàn anh. Sau khi nhận ra sự việc gây tranh cãi, anh đã nhanh chóng xóa bài đăng. Cuối bài viết, Thành Thỏ gửi lời xin lỗi tới FC cùng những khán giả yêu mến Duy Khánh, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai.

Dưới bài đăng của Thành Thỏ, Duy Khánh chia sẻ: “Anh Toki đã xin lỗi Khánh sau khi xóa ảnh rồi. Bữa giờ trong ký túc xá, anh Toki thương và tốt với Khánh lắm”.

Thành Thỏ sinh năm 1993, là cựu thành viên nhóm UNI5 do Đông Nhi và Ông Cao Thắng thành lập. Sau khi rời nhóm, nam ca sĩ có thời gian dài dừng hoạt động showbiz. Mới đây, anh trở lại thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Duy Khánh từng tham gia mùa 1 nhưng cũng trở lại trong mùa 2 phát sóng năm nay.