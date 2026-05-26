Ngô Thanh Vân chụp ảnh cùng G-Dragon khi cả 2 cùng tham gia sự kiện thời trang vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngô Thanh Vân vừa tham gia sự kiện của thương hiệu Chanel diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này quy tụ nhiều ngôi sao Hàn Quốc, trong đó có nam rapper đình đám G-Dragon. Tại đây, Ngô Thanh Vân trò chuyện và chụp ảnh chung với trưởng nhóm Big Bang. Nữ diễn viên còn khen ngợi ngôi sao Hàn Quốc dễ thương.

Hình ảnh chung của Ngô Thanh Vân và G-Dragon. Ảnh: FBNV.

Ngô Thanh Vân khởi hành từ TP.HCM đến Hàn Quốc cách đây một ngày. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của nữ diễn viên kể từ khi sinh con.

Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cô tập trung thời gian chăm sóc con và cùng ông xã Huy Trần phát triển công việc kinh doanh. Cô cũng thực hiện vlog ghi lại quá trình chăm sóc con hoặc cuộc sống đời thường.

Trong việc chăm sóc con, vợ chồng cô đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của em bé. Chẳng hạn, người ngoài hạn chế vào phòng em bé, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng của bé. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay… Đặc biệt, gia đình nữ diễn viên yêu cầu mọi người rửa tay sát khuẩn khi vào phòng bé.

Không ít lần, Ngô Thanh Vân bị phản ứng việc chăm sóc con. Nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng cô “làm lố”. Trong khi đó, nữ diễn viên chia sẻ cô chặn những tài khoản để lại bình luận tiêu cực, sai lệch.

Trong khi đó, G-Dragon là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Theo tin tức của truyền thông Hàn Quốc vào tháng 4, trưởng nhóm Big Bang đã thu về doanh thu khổng lồ từ chuyến lưu diễn, giúp công ty quản lý của anh từ thua lỗ nặng nề chuyển sang thu được lợi nhuận đáng kể.

Năm 2025, G-Dragon phát hành album Übermensch. Sản phẩm bán được hơn 600.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn một triệu bản trong cả năm 2025. Tiếp đó, nam rapper khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn.

Tour diễn trải dài qua 12 quốc gia với 39 buổi biểu diễn. Tổng số khán giả tham dự chuyến lưu diễn này ước tính khoảng 825.000 người. Đây là số khán giả cao nhất từng được ghi nhận cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Theo Billboard Boxscore, chuyến lưu diễn đã thu về khoảng 71,8 triệu USD (gần 96 tỷ won) doanh thu chỉ từ 22 buổi diễn đầu tiên.