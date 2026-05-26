Ngô Thanh Vân chụp ảnh cùng G-Dragon

  Thứ ba, 26/5/2026 04:34 (GMT+7)
Ngô Thanh Vân chụp ảnh cùng G-Dragon khi cả 2 cùng tham gia sự kiện thời trang vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngô Thanh Vân vừa tham gia sự kiện của thương hiệu Chanel diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này quy tụ nhiều ngôi sao Hàn Quốc, trong đó có nam rapper đình đám G-Dragon. Tại đây, Ngô Thanh Vân trò chuyện và chụp ảnh chung với trưởng nhóm Big Bang. Nữ diễn viên còn khen ngợi ngôi sao Hàn Quốc dễ thương.

Hình ảnh chung của Ngô Thanh Vân và G-Dragon. Ảnh: FBNV.

Ngô Thanh Vân khởi hành từ TP.HCM đến Hàn Quốc cách đây một ngày. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của nữ diễn viên kể từ khi sinh con.

Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cô tập trung thời gian chăm sóc con và cùng ông xã Huy Trần phát triển công việc kinh doanh. Cô cũng thực hiện vlog ghi lại quá trình chăm sóc con hoặc cuộc sống đời thường.

Trong việc chăm sóc con, vợ chồng cô đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của em bé. Chẳng hạn, người ngoài hạn chế vào phòng em bé, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng của bé. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay… Đặc biệt, gia đình nữ diễn viên yêu cầu mọi người rửa tay sát khuẩn khi vào phòng bé.

Không ít lần, Ngô Thanh Vân bị phản ứng việc chăm sóc con. Nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng cô “làm lố”. Trong khi đó, nữ diễn viên chia sẻ cô chặn những tài khoản để lại bình luận tiêu cực, sai lệch.

Trong khi đó, G-Dragon là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Theo tin tức của truyền thông Hàn Quốc vào tháng 4, trưởng nhóm Big Bang đã thu về doanh thu khổng lồ từ chuyến lưu diễn, giúp công ty quản lý của anh từ thua lỗ nặng nề chuyển sang thu được lợi nhuận đáng kể.

Năm 2025, G-Dragon phát hành album Übermensch. Sản phẩm bán được hơn 600.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn một triệu bản trong cả năm 2025. Tiếp đó, nam rapper khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn.

Tour diễn trải dài qua 12 quốc gia với 39 buổi biểu diễn. Tổng số khán giả tham dự chuyến lưu diễn này ước tính khoảng 825.000 người. Đây là số khán giả cao nhất từng được ghi nhận cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Theo Billboard Boxscore, chuyến lưu diễn đã thu về khoảng 71,8 triệu USD (gần 96 tỷ won) doanh thu chỉ từ 22 buổi diễn đầu tiên.

Minh Hạo

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

Ngọc Sơn nói về thông tin ăn chơi

18:22 25/5/2026

Trong video mới đăng, Ngọc Sơn phủ nhận việc từng tổ chức tiệc sinh nhật thác loạn. Nam ca sĩ buồn lòng vì thông tin này lan truyền suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh mới của Thanh Thủy

17:32 25/5/2026

Hoa hậu Thanh Thủy đăng loạt ảnh mới trong chuyến du lịch biển. Cô khoe vóc dáng cân đối khi mặc bikini.

