Diễn viên 'Mắt biếc' trước khi được cầu hôn

Tối 25/5, diễn viên Mắt biếc Thảo Tâm chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên bờ biển. Trong hình ảnh, cô và bạn trai mặc trang phục cùng màu trắng. Nữ diễn viên chọn chiếc váy 2 dây nhẹ nhàng, nữ tính. Kèm theo hình ảnh, Thảo Tâm viết: “Cứ nghĩ đang dắt chó đi biển với chị em thôi. Ai dè, khúc xách hành lý về nhà tay hơi nặng”.

Bạn trai của Thảo Tâm là Nguyễn Minh (Jin Nguyễn), sinh năm 1990. Công việc của anh là nhiếp ảnh gia và thiết kế đồ họa. Hai người công khai mối quan hệ từ 2021.

Thời điểm đó, Thảo Tâm tâm sự về bạn trai: "Anh ấy quen với việc gọi điện cho tôi mỗi ngày. Kể cả khi không gặp nhau, tôi biết anh ấy vẫn ở góc nào đó, cổ vũ tôi theo kiểu vừa thực tế vừa tào lao. Kể cả khi tôi không được ôm anh ấy thường xuyên, thậm chí anh ấy không thể ở bên mỗi khi tôi khóc, nhưng tôi thấy xứng đáng vì bằng cách nào đó, tôi vẫn luôn cảm nhận được anh ở cạnh mình".

Thời gian qua, hai người khá thoải mái trong việc tương tác, đăng ảnh chung và thể hiện tình cảm. Thảo Tâm từng tâm sự cô hạnh phúc và trưởng thành khi ở bên bạn trai hơn 10 tuổi.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000) được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Mắt biếc, nhân vật Hồng. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với học vấn cao, đạt điểm số 8.5 IELTS khi 17 tuổi. Năm 2024, cô tham gia phim Móng vuốt nhưng dự án này không được đánh giá cao.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.